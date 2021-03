NTS: Barry Baltus ist verletzt – Chance für Aegerter?

Für Moto2-Rookie Barry Baltus nahm der Katar-GP ein frühes Ende. Im dritten freien Training flog der Belgier per Highsider heftig ab und brach sich dabei das linke Handgelenk. Ersetzt ihn Domi Aegerter?

Nach nur einem Jahr in der Moto3-Klasse wagte der großgewachsene Belgier Barry Baltus den Sprung in die mittlere Kategorie. Der erst 16-Jährige wechselte vom CarXpert Prüstel GP Team ins belgische NTS RW Racing Team und pilotiert dort die gleichnamige NTS.

Der Moto2-Einstand des Aufsteigers verlief bisher jedoch nicht nach Plan. In den freien Trainings des Katar-GP kam er nicht über den 29. Rang hinaus, lediglich sein malaysischer Teamkollege Hafizh Syahrin lag in der Zeitenliste hinter Baltus. Am Samstagnachmittag nahm das Rennwochenende für den NTS-Piloten dann ein frühes Ende. Im dritten freien Training stürzte er per Highsider schwer und zog sich dabei an der linken Hand einen Handgelenksbruch zu.

«Zunächst einmal möchte ich mich beim Team für die gute Arbeit bedanken, die es für mich an diesem Wochenende geleistet hat. Es tut mir leid, dass ich im FP3 gestürzt bin», entschuldigte sich Baltus. «Ich bin natürlich sehr enttäuscht, insbesondere über die Verletzung. Doch ich werde alles tun, um so schnell wie möglich zurückzukommen. Ich wünsche dem Team und meinem Teamkollegen Hafizh das Beste für das Rennen», ergänzte der niedergeschlagene Rookie.

Am Sonntag tritt der einzige Belgier im Moto2-Feld bereits die Heimreise an, um sich Zuhause weiteren Untersuchungen zu unterziehen. Im ersten Qualifying erwischte es dann auch Simone Corsi (MV Agusta), der sich, genau wie Baltus, das Handgelenk brach. Noch schlimmer traf es den Spanier Marcos Ramirez. Dieser stürzte in Kurve 14 schwer und zog sich dabei einen Bruch des Oberarmkopfes zu. Die drei verletzten Piloten werden daher am Sonntag in der Startaufstellung nicht zu finden sein.

NTS-RW-Teammanager Jarno Janssen sucht jetzt Ersatz für das kommende Wochenende. «Ich habe mit Domi Aegerter gesprochen. Aber bisher haben wir keine Lösung», erklärte Janssen gegenüber SPEEDWEEK.com. Denn Aegerter testet am Montag und Dienstag mit ten-Kate-Yamaha die Supersport-Yamaha R6 auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya. Und er braucht eine Freigabe von Intact und ten Kate. Der Schweizer ist schon 2020 zweimal bei NTS als Ersatz eingesprungen und in Spielberg auf Platz 12 gelandet.

«Das Problem ist, Domi muss bei der Ankunft in Doha einen PCR-Test machen und dann 24 Stunden in Quarantäne gehen», gibt Janssen zu bedenken. «Das wird zeitlich für das FP1 am Freitag sehr knapp.»

Domi Aegerter hat inzwischen abgewinkt. «Das Problem ist, wir testen jetzt zwei Tage in Barcelona, dann setzen wir die Supersport-Tests am Samstag in Navarra fort. Und am Montag und Dienstag nach Ostern fahren wir noch in Aragón. Diese Tests mit der R6 für ten Kate sind natürlich wichtiger. Außerdem muss ich die neue WM-Strecke in Navarra kennenlernen. Die Reise nach Katar mit der Quarantäne und so weiter wäre sehr kompliziert und knapp geworden!»

Katar-GP, Moto2, Q2:

1. Sam Lowes, Kalex, 1:58,726 min

2. Raul Fernandez, Kalex, 1:58,866

3. Bo Bendsneyder, Kalex, 1:58,959

4. Marco Bezzecchi, Kalex, 1:59,052

5. Joe Roberts, Kalex, 1:59,168

6. Remy Gardner, Kalex, 1:59,197

7. Jake Dixon, Kalex, 1:59,203

8. Fabio Di Giannantonio, Kalex, 1:59,241

9. Jorge Navarro, Boscoscuro, 1:59,420

10. Celestino Vietti, Kalex, 1:59,439

11. Niccolo Bulega, Kalex, 1:59,454

12. Aron Canet, Boscoscuro, 1:59,477

13. Marcel Schrötter, Kalex, 1:59,487

14. Lorenzo Dalla Porta, Kalex, 1:59,531

15. Xavi Vierge, Kalex, 1:59,620

16. Somkiat Chantra, Kalex, 1:59,899

17. Thomas Lüthi, Kalex, 1:59,908

18. Tony Arbolino, Kalex, 1:59,925

Katar-GP, Moto2, Q1:

1. Fabio Di Giannantonio, Kalex, 1:59,354 min

2. Celestino Vietti, Kalex, 1:59,411

3. Somkiat Chantra, Kalex, 1:59,446

4. Lorenzo Dalla Porta, Kalex, 1:59,452

5. Ai Ogura, Kalex, 1:59,498