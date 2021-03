Marcel Schrötter (13.): «Es gelingt einfach nicht»

Marcel Schrötter: Was ist am Sonntag drin?

Liqui Moly Intact GP-Fahrer Marcel Schrötter erlebte einen durchwachsenen Samstag beim Katar-GP auf dem Losail International Circuit. Der Moto2-Pilot ist trotz der schlechten Startposition zuversichtlich für das Rennen.

Marcel Schrötter lag nach den drei freien Trainings beim Moto2-Saisonstart in Katar auf dem elften Rang in der kombinierten Zeitenliste, doch der Deutsche machte sich Hoffnungen auf einen Top-10-Platz im Qualifying auf dem 5,380 km langen Kurs in der Nähe von Doha. Obwohl er auf Sam Lowes, der am Ende die Pole-Position ergatterte, nur 0,761 Sekunden verlor, muss er den GP am Sonntag von Startplatz 13 in Angriff nehmen.



«Ich bin enttäuscht, obwohl wir bisher einen guten Job gemacht haben, denn wir haben bei allen Tests sehr konzentriert gearbeitet. Wir haben auch dieses Wochenende sehr viel auf unser Gefühl und die Pace gearbeitet, die auch wirklich gut ist. Ich kann ziemlich konstant schnelle Rundenzeiten fahren, was man, wenn man die Zeiten ansieht, nicht von allen anderen behaupten kann», kommentierte der Kalex-Pilot am Samstagabend. «Wir haben gute Chancen für das Rennen und ich bin sehr zuversichtlich.»

Niedergeschlagen fuhr der 28-Jährige fort: «Es ist trotzdem sehr frustrierend. Wir versuchen diese eine Runde zu verbessern, doch mir gelingt es einfach nicht, obwohl ich am Limit unterwegs bin und alles gebe. Wir sind auf diese eine Runde einfach nicht schnell genug und wir finden den Grip noch nicht.»

«Ich habe mich auf dem Motorrad wohl gefühlt und dann erhofft man sich natürlich, dass man Chancen auf die Top-8 hat», betonte der Bayer und fügte hinzu: «Die anderen schlafen auch nicht, dennoch freue ich mich auf das Rennen.»

Vor dem Rennen am Sonntag über 20 Runden ist Schrötter zuversichtlich und der glaubt an einen starken Abschluss des Saisonstarts. «Es ist viel drin. Wenn man die Zeiten analysiert, sind es drei Leute, die konstant am schnellsten sind. Lowes und Bezzecchi fahren erstaunlich schnelle Zeiten, Gardner ist manchmal schnell, manchmal aber auch nicht», sagte er und war sich sicher: «Vor allen anderen müssen wir uns nicht verstecken, wir müssen einen guten Start haben und dann einfach von Anfang an 100 Prozent geben.»

Katar-GP, Moto2, Q2:

1. Sam Lowes, Kalex, 1:58,726 min

2. Raul Fernandez, Kalex, 1:58,866

3. Bo Bendsneyder, Kalex, 1:58,959

4. Marco Bezzecchi, Kalex, 1:59,052

5. Joe Roberts, Kalex, 1:59,168

6. Remy Gardner, Kalex, 1:59,197

7. Jake Dixon, Kalex, 1:59,203

8. Fabio Di Giannantonio, Kalex, 1:59,241

9. Jorge Navarro, Boscoscuro, 1:59,420

10. Celestino Vietti, Kalex, 1:59,439

11. Niccolo Bulega, Kalex, 1:59,454

12. Aron Canet, Boscoscuro, 1:59,477

13. Marcel Schrötter, Kalex, 1:59,487

14. Lorenzo Dalla Porta, Kalex, 1:59,531

15. Xavi Vierge, Kalex, 1:59,620

16. Somkiat Chantra, Kalex, 1:59,899

17. Thomas Lüthi, Kalex, 1:59,908

18. Tony Arbolino, Kalex, 1:59,925

Katar-GP, Moto2, Q1:

1. Fabio Di Giannantonio, Kalex, 1:59,354 min

2. Celestino Vietti, Kalex, 1:59,411

3. Somkiat Chantra, Kalex, 1:59,446

4. Lorenzo Dalla Porta, Kalex, 1:59,452

5. Ai Ogura, Kalex, 1:59,498