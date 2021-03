Katar, FP3: Canet vorne, Schrötter und Lüthi in Q2

Boscoscuro-Pilot Aron Canet landete am Samstag in FP3 der Moto2-Klasse auf Platz 1, die Zeiten vom Freitag wurden aufgrund der Hitze jedoch nicht erreicht. Marcel Schrötter und Tom Lüthi zogen direkt in Q2 ein.

Bei knapp 40 Grad Außentemperatur und über 50 Grad Streckentemperatur ging es am Samstagnachmittag für die Moto2-Klasse auf dem Losail Circuit in das dritte Freie Training. Wie bereits am Freitag legte Kalex-Fahrer Sam Lowes gleich die Spitzenzeit hin. Der Engländer führte nach 15 Minuten mit einer Zeit von 2:00,709 Minuten das Feld an, er war jedoch 1,7 Sekunden langsamer im Vergleich zu seiner Zeit vom Freitag.



Der Niederländer Bo Bendsneyder und Petronas-Fahrer Jake Dixon sorgten währenddessen für die ersten Zwischenfälle. Beide verloren die Kontrolle über ihre Moto2-Bikes und mussten zu Boden, Bendsneyder konnte sein Motorrad wieder aufheben, Dixon stiefelte unverletzt davon.

Liqui Moly Intact GP-Fahrer Marcel Schrötter startete gut in den zweiten Tag beim Katar-GP. Der Bayer fuhr konstant seine Runden und lag in der ersten Hälfte des Trainings an der zweiten Position, Tom Lüthi, der am Freitag auf Position 13 landete, bewegte sich mit seiner Kalex zwischen Rang 15 und 20.



Zur Erinnerung: Die ersten 14 Fahrer der drei kombinierten freien Trainings ziehen automatisch in Q2 ein, alle anderen Fahrer müssen in Q1 am Samstagabend, wo noch vier Plätze für Q2 vergeben werden.

Zwölf Minuten vor dem Ende der Session sorgte Moto2-Rookie Barry Baltus für einen Schreckmoment in Kurve 1. Der 16-jährige Belgier stiegt per Highsider von seiner NTS ab und wirkte benommen. Nachdem er aufstehen konnte und sich langsam von der Strecke entfernte, musste er im Kiesbett behandelt werden. Baltus wurde zur Untersuchung ins Medical-Centre gebracht. Kurz darauf konnte Jake Dixon mit seinem reparierten Bike zurück auf die Strecke gehen.



In den letzten fünf Minuten wurden die Zeiten schneller. Der US-Amerikaner Joe Roberts übernahm sechs Minuten vor Schluss mit einer Rundenzeit von 2:00,626 min die Führung von Lowes, auch Fabio Di Giannantonio verbesserte seine Zeit und positionierte seine Kalex auf dem zweiten Rang, 0,053 Sekunden hinter Roberts. Anschließend setzte Aron Canet seine Boscoscuro auf den Spitzenplatz.

Kurz vor dem Fallen der Zielflagge rutsche Marcos Ramirez in Kurve 6 von der Strecke, blieb aber unverletzt. Der 21-jährige Canet behielt letztendlich die Führung mit einer Zeit von 2:00,335 Minuten, damit fehlte dem Spanier eine halbe Sekunde auf seine schnellste Zeit vom Vortag. Roberts landete auf Rang 2, Fabio Di Giannantonio wurde dritter. Marcel Schrötter beendete das Training auf Position 7, in der kombinierte Zeitenliste blieb er aber auf dem elften Rang und ist somit für Q2 qualifiziert. Auch Tom Lüthi schaffte den direkten Einzug in das zweite Qualifying am Abend.

Moto3: Jason Dupasquier und Maximilian Kofler direkt in Q2

Das FP3 der Moto3-Klasse am Samstag in Katar brachte kaum Veränderung in der kombinierten Zeitenliste der Freien Trainings, denn nur Tatsuki Suzuki verbesserte seine Zeit vom Freitag, was aber nicht genug für eine Q2-Zeit war. Die beste Zeit fuhr GASGAS-Pilot Sergio Garcia mit 2:05,064 min, zweiter wurde Andrea Migno vor dem angesprochenen Suzuki.



Die Top-14 der kombinierten Zeitenliste vom Freitag blieb unverändert, somit gelang Jason Dupasquier und Maximilian Kofler erstmals der Einzug in das zweite Qualifying der Moto3. Die beiden KTM-Fahrer kämpfen am Abend in Q2 um die besten Startplätze für das Rennen am Sonntag über 18 Runden.

Kombinierte Zeitenliste nach FP3, Katar, Moto2

1. Sam Lowes, Kalex, 1:58,959 min

2. Marco Bezzecchi, Kalex, + 0,104 sec

3. Joe Roberts, Kalex, + 0,313

4. Xavi Vierge, Kalex, + 0,337

5. Remy Gardner, Kalex, + 0,361

6. Bo Bendsneyder, Kalex, + 0,463

7. Nicolo Bulega, Kalex, + 0,484

8. Raul Fernandez, Kalex, + 0,522

9. Jake Dixon, Kalex, + 0, 587

10. Jorge Navarro, Boscoscuro, + 0,597

11. Marcel Schrötter, Kalex, + 0,608

12. Tony Arbolino, Kalex, + 0,831

13. Thomas Lüthi, Kalex, + 0,850

14. Aron Canet, Bosocosuro, + 0,885

Ergebnis FP3, Katar, Moto2

1. Aron Canet, Boscoscuro, 2:00,335 min

2. Joe Roberts, Kalex, + 0,291 sec

3. Fabio Di Giannantonio, Kalex, + 0,344

4. Celestino Vietti, Kalex, + 0,348

5. Sam Lowes, Kalex, + 0,364

6. Albert Arenas, Boscoscuro, + 0,373

7. Marcel Schrötter, Kalex, + 0,422

8. Remy Gardner, Kalex, + 0,431

9. Marco Bezzecchi, Kalex, + 0, 501

10. Nicolo Bulega, Kalex, + 0,677



Ferner:

21. Thomas Lüthi, Kalex, + 1,223

Kombinierte Zeitenliste nach FP3, Katar, Moto3

1. Kaito Toba, KTM, 2:04,839 min

2. Jaume Masia, KTM, + 0,042 min

3. Gabriel Rodrigo, Honda, + 0,068

4. Sergio Garcia, GASGAS, + 0,096

5. Jason Dupasquier, KTM, + 0,099

6. Niccolo Antonelli, KTM, + 0,102

7. Jeremy Alcoba, Honda, + 0,182

8. John McPhee, Honda, + 0,219

9. Andrea Migno, Honda, + 0,263

10. Maximilian Kofler, KTM, + 0,268

11. Carlos Tatay, KTM, + 0,278

12. Dennis Foggia, Honda, + 0,389

13. Ayumu Sasaki, KTM, + 0,405

14. Pedro Acosta, KTM, + 0,549

Ergebnis FP3, Katar, Moto3

1. Sergio Garcia, GASGAS, 2:05,064 min

2. Andrea Migno, Honda, + 0,487 min

3. Tatsuki Suzuki, Honda, + 0,566

4. Izan Guevara, GASGAS, + 0,657

5. Dennis Foggia, Honda, + 0,694

6. Darryn Binder, Honda, + 0,759

7. Jaume Masia, KTM, + 0,849

8. Xavier Artigas, Honda, + 0,899

9. Pedro Acosta, KTM, + 1,064

10. Ryusei Yamanaka, KTM, + 1,144



Ferner:

20. Jason Dupasquier, KTM, + 2,130

27. Maximilian Kofler, KTM, + 3,078