Intact-Rookie Tony Arbolino: Die Moto2 in einem Satz

Tony Arbolino ist einer der vielversprechenden Rookies in der Moto2-WM 2021. Der 20-jährige Italiener aus dem deutschen Liqui Moly Intact GP Team erklärt, was er schon gelernt hat und woran er noch arbeiten muss.

Tony Arbolino kommt als Moto3-Vizeweltmeister und dreifacher GP-Sieger in die zweithöchste Klasse der Motorrad-WM. Nach dem offiziellen Moto2-Test in Katar erklärte er: «Ich hatte wieder einmal viel Spaß mit diesem Motorrad und das Gefühl, das es mir gibt, ist unglaublich. Ich freue mich sehr über die Arbeit, die wir in den letzten drei Testtagen geleistet haben. Ich freue mich darauf, mein erstes Rennwochenende in der Moto2 zu bestreiten, aber zuvor werde ich die freien Tage nutzen, um mich zu entspannen, aber auch um mir nochmal einige Details anzusehen, sodass wir genauer wissen, wo wir uns weiter verbessern können. Wir haben in diesem Test einige gute Schritte gemacht und der Abstand zur Spitze ist auch etwas geringer, daher bin ich wirklich glücklich.»

Am Sonntag stand zum Abschluss auch eine Rennsimulation auf dem Programm des Rookies aus dem Liqui Moly Intact GP Team: «Wir haben an vielen Aspekten gearbeitet, es ging auch um das Feeling mit gebrauchten Reifen. Wir sind nicht auf Zeitenjagd gegangen, daher bin ich ziemlich glücklich, dass ich die Rundenzeit des Samstags fast wieder erreicht habe. Wir haben in der letzten Session, also am Abend, auch eine Rennsimulation über die halbe Distanz gemacht und ich bin ziemlich happy. Jetzt müssen wir an unserem ersten Moto2-Rennwochenende Spaß haben und das Maximum geben. Ich bin wie immer motiviert.»

Hat der 20-jährige Italiener nach den Testfahrten schon eine klare Vorstellung für das erste Rennen am kommenden Sonntag? «Ich habe noch nicht wirklich eine klare Vorstellung, weil ich nicht weiß, wie man an die neue Klasse herangeht», winkte er ab. «Ich werde aber wie immer mit dem Messer zwischen den Zähnen starten und versuchen Spaß zu haben. Das war auch an den drei Testtagen so. Wir werden schauen, das Bestmögliche herauszuholen.»

Das Feeling mit dem deutschen Intact GP Team stimmt auf jeden Fall: «Ja, sie sind sehr professionell, wir arbeiten sehr gut und halten als Mannschaft zusammen. Ich hätte mir nichts Besseres wünschen können», kam Arbolino ins Schwärmen. «Das sorgt dann auch dafür, dass man einen guten Job macht. Wir müssen einfach nur so weitermachen.»

Wo sieht Tony seine Stärken und Schwächen? «Meine Stärke ist im Moment sicher, dass ich keinen Druck habe. Ich gehe auf die Strecke und lass die Dinge einfach passieren. Meine Schwäche ist dagegen, dass es eben mein erstes Moto2-Jahr ist und mir deshalb noch ein bisschen Erfahrung fehlt, wenn es um die Rennpace geht.»

Von der Konkurrenz stachen aus Arbolinos Sicht vor allem zwei Fahrer hervor: Sam Lowes, 2020 schon WM-Dritter und nun Schnellster des Katar-Tests, sowie Raul Fernandez, im Vorjahr noch Tonys Gegner in der Moto3-Klasse. «Lowes ist sehr stark und von den Rookies ist Fernandez sehr stark unterwegs. Es ist aber schwierig zu sagen, von wem ich besonders beeindruckt war, denn auch wenn man hinter einem Fahrer herfährt, ist der Unterschied nicht so signifikant, sondern sehr klein. Am Ende der Runde zählen die Details.»

Bezeichnend dafür: Am Sonntag trennten die Top-19 der Moto2-Klasse gerade einmal 0,881 Sekunden. «So ist die Moto2», weiß der Intact-Rookie. «Wie ich immer sage: Um ein Zehntel zu gewinnen, braucht man ein ganzes Leben, um ein Zehntel zu verlieren, reicht ein Wimpernschlag aus. Das ist der Satz, der diese Kategorie am besten beschreibt.»

Am Samstag kratzte der Klassen-Neuling schon an den Top-10, am Sonntag landete er auf Rang 16 der Zeitenliste. Hatte er so einen Einstand erwartet? «Ich weiß nicht recht. Ich habe im Winter viel trainiert und habe erwartet, konkurrenzfähig zu sein. Ich muss aber erst noch richtig verstehen, wie die Kategorie funktioniert. Ich gehe aber angriffslustig in die Saison», versicherte er.

Hat sich Tony 2021 konkrete Ziele gesetzt? «Ja und Nein. Ich will immer der stärkste Rookie sein, auch wenn das Level sehr hoch ist. Der erste Rookie wird in diesem Jahr gute Ergebnisse einfahren, es wird also schwierig. Generell habe ich, wenn ich auf der Strecke bin, aber immer im Kopf, dass ich die Nummer 1 sein will. Wir werden versuchen, konkurrenzfähig zu sein», gab er sich kämpferisch.

