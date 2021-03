Tom Lüthi (17.) gesteht: «Ich war geschockt» 28.03.2021 - 09:34 Von Sarah Göpfert

Moto2 © Gold & Goose Tom Lüthi mit Problemen in Doha © Gold & Goose Tom Lüthi startet am Sonntag von Position 17 ins Rennen

Tom Lüthi qualifizierte sich am Samstag in Katar direkt fürs Q2, jedoch ereilten ihn dort aufgrund der anhaltendenden Hitze in Doha erneut Probleme. Von Position 17 hat der SAG-Pilot viel Arbeit vor sich.