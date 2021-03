Remy Gardner (2.): «Überholen war schwierig»

Das Red Bull KTM Ajo Team hatte nach dem Moto2-Rennen in Katar allen Grund zur Freude. Rookie Rául Fernández überzeugte mit Platz 5. Remy Gardner glänzte mit Rang 2, war jedoch mit seiner Leistung nicht rundum zufrieden.

Während Sam Lowes (Kalex) mit seinem Start-Ziel-Sieg beim Moto2-Rennen in Katar einen perfekten Saisonauftakt feierte, entfachten hinter ihm hitzige Positionskämpfe. Mittendrin die Red Bull KTM Ajo-Piloten Remy Gardner und Rául Fernández. Von Startplatz 6 erwischte Gardner einen guten Start und arbeitete sich durch das Feld. «Ab Rennbeginn kämpfte ich hart. Ich hatte eine gute Pace und war schnell unterwegs», kommentierte der Australier seine ersten Rennrunden der Saison.

Doch die Wetterverhältnisse machten dem Sohn von Wayne Gardner zu schaffen. Er beschrieb: «Der starke Wind erschwerte das Überholen enorm, das Bike bewegte sich viel, weshalb es nicht leicht war, an den anderen Fahrern vorbeizufahren.» In Runde 8 hatte sich der 23-Jährige bis auf Platz 2 vorgearbeitet, jedoch reichte seine Pace nicht aus, um den Führenden Lowes einzuholen, sodass er auf dieser Position den Zielstrich überquerte. «Nachdem ich Rául überholt hatte und auf dem zweiten Rang lag, versuchte ich, die Lücke zu Lowes zu schließen, aber er war einfach zu schnell. Daher entschied ich mich, kein Risiko einzugehen», bewertete der Kalex-Pilot sein Rennen.

Gardner feierte mit Rang 2 sein sechstes Moto2-Podest, der Neuzugang im Ajo Team blickt jedoch schon auf das nächste Rennen. «Wir haben zum Jahresbeginn ein Podium und eine Handvoll Punkte im Gepäck. Nun müssen wir uns auf das nächste Rennen konzentrieren, wo wir 100 Prozent geben werden, um erneut ein super Ergebnis einzufahren», zeigte sich der 23-Jährige motiviert.

Teamkollege Rául Fernández überraschte bereits im Qualifying am Samstag, als er bei seinem Moto2-Debüt mit der Kalex auf Position 2 und damit in die erste Startreihe schoss. Nach einem verhaltenen Start fiel der Spanier in der ersten Kurve bis auf Platz 4 zurück, bahnte sich aber schnell seinen Weg auf den zweiten Platz. Im Rennverlauf verlor der Rookie erneut an Boden, dennoch beendete er das Rennen als bester Aufsteiger auf einem beeindruckenden fünften Rang.

Der zweifache Moto3-Rennsieger zeigte sich nach seiner Moto2-Premiere begeistert. «Ich bin sehr glücklich, für mich war es ein Traum-Debüt. Wir waren so nah am Podium, dennoch ist ein Top-5-Resultat in meinem ersten Rennen ein super Ergebnis», freute sich der 20-Jährige. «Nun müssen wir weiterarbeiten, wir wissen, wo wir uns verbessern müssen. Ich bin stolz auf das Team, wir haben klasse Arbeit geleistet», blickte der Kalex-Pilot bereits auf das nächste Rennwochenende, welches in weniger als einer Woche erneut auf dem Losail Circuit stattfinden wird.

Katar-GP, Moto2-Ergebnis, 28. März:

1. Sam Lowes, Kalex

2. Remy Gardner, Kalex, + 2,260 sec

3. Fabio Di Giannantonio, Kalex, + 5,228

4. Marco Bezzecchi, Kalex, + 5,241

5. Raul Fernandez, Kalex, + 6,145

6. Joe Roberts, Kalex, + 6,786

7. Jake Dixon, Kalex, + 8,721

8. Marcel Schrötter, Kalex, + 10,911

9. Bo Bendsneyder, Kalex, + 12,493

10. Jorge Navarro, Boscoscuro, + 16,800

11. Cameron Beaubier, Kalex, + 17,147

12. Celestino Vietti, Kalex, + 17,289

13. Aron Canet, Boscosuro, + 17,527

14. Augusto Fernandez, Kalex, + 17,540

15. Thomas Lüthi, Kalex, + 17,816