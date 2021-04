Marcel Schrötter (9.): Unheimlich schwierig zu fahren

Mit dem neunten Rang konnte Intact-GP-Fahrer Marcel Schötter am Freitag durchaus gut leben, das Gefühl auf dem «Autódromo Internacional do Algarve» brachte den deutschen Moto2-Hoffnungsträger aber ins Grübeln.

Marcel Schrötter startete mit den Rängen 4 und 9 in FP1 und FP2 in den Portugal-GP. Damit war der Kalex-Pilot aus dem Liqui Moly Intact GP Team durchaus zufrieden: «Das war ein guter Freitag. Wir haben so weitergemacht, wie wir das wollten. Trotzdem fehlt uns noch ein bisschen das Gefühl, wobei ich generell spüre, dass das Potenzial da ist. Ich habe auch Spaß beim Fahren. Ich spüre gleichzeitig aber auch, dass das Gefühl an gewissen Punkten noch nicht so da ist, wie ich es gerne hätte.»

Vor allem die Nachmittags-Session warf beim Bayer noch Fragen auf: «Die zweite Session war schwer zu verstehen. Die Strecke war unheimlich schwierig zu fahren und ich weiß noch nicht, woran das lag. Das ist ein bisschen ein Rätsel. Ich hatte aber den Eindruck, dass es mehreren Fahrern so ergangen ist. Wir müssen daher jetzt mit Vorsicht analysieren. Ich habe auch oft kleinere Fehler gemacht. Das war letztlich das Hauptproblems, weil es sehr schwierig war, konstant schnelle Runde zusammenzubringen. Auch im ersten Exit war ich auf den gebrauchten Reifen zwar recht schnell, aber ich habe die Rundenzeit nie zusammengebracht. In der letzten Runde habe ich es zum Glück besser auf den Punkt gebracht. Wir müssen uns das jetzt genauer anschauen, um zu verstehen, was sich beispielsweise zu heute Morgen bei uns oder auch streckenmäßig verändert hat», grübelte Schrötter, der am Ende eine Rückstand von 0,750 sec auf die Bestzeit von Joe Roberts aufwies.

«Roberts war heute schon sehr schnell. Der Rest ist nicht allzu weit weg. Das Gefühl zur Strecke war aber wirklich ein bisschen komisch. Jetzt müssen wir schauen, was wir rausfiltern können, uns morgen konzentriert weiter verbessern und in jedem Fall auch auf das Qualifying hinarbeiten», so der Plan des Deutschen.

Moto2, kombinierte Zeitenliste nach FP2, Portimão:

1. Roberts, Kalex, 1:43,144 min

2. Raul Fernandez, Kalex, + 0,317 sec

3. Aron Canet, Boscoscuro + 0,608

4. Gardner, Kalex, + 0,617

5. Bezzecchi, Kalex, + 0,665

6. Garzo, Kalex, + 0,688

7. Lowes, Kalex, + 0,711

8. Arenas, Boscoscuro, + 0,722

9. Schrötter, Kalex, + 0,750

10. Vierge, Kalex, + 0,857

11. Dixon, Kalex, + 0,902

12. Montella, Boscoscuro, + 0,958

13. Augusto Fernandez, Kalex, + 1,043

14. Chantra, Kalex, + 1,237

15. Lüthi, Kalex, + 1,274