Portimão, FP2: Roberts dominiert, Schrötter in Top-10

Joe Roberts aus Kalifornien zeigte am Freitag zu was er in der Lage ist. Der Kalex-Pilot legte eine klare Bestzeit im zweiten Training der Moto2-Klasse hin, Marcel Schrötter beendete den Tag in Portimão auf Platz 9.

Kalex-Fahrer Joe Roberts begann das Portimão-Wochenende der Moto2-Klasse am Freitagmorgen mit einer Bestzeit. Der US-Amerikaner war mit einer Zeit von 1:43,905 min aber noch 1,5 Sekunden hinter dem offiziellen Rundenrekord von Remy Gardner aus dem Vorjahr. Weil die Bedingungen am ersten Trainingstag an der Algarve noch nicht ideal waren, ließen es die Fahrer am Anfang ruhig angehen.



Das zweite Training auf der 4,592 km langen Piste begann bei 22 Grad Außentemperatur, am Himmel setzte sich langsam die Sonne durch, große Wolkenfelder störten allerdings noch ab und zu. Für den ersten Schreckmoment sorgte der Italiener Stefano Manzi. Der Fahrer vom Pons-Team fuhr bei einer ersten Zeitenjagd beinahe Fraser Rogers auf, der an diesem Wochenende für den verletzten Barry Baltus bei RW-Racing einspringt. Manzi verpasste das Heck des NTS-Piloten nur knapp.

Remy Gardner setzte nach sieben Minuten die erste Bestzeit des Nachmittags. Mit einer Rundenzeit von 1:44,4 Min war der Australier eine halbe Sekunde hinter der Roberts-Zeit aus FP1.



Nach zehn Minuten gelang Marcel Schrötter der Sprung an die Spitze des Felds, doch die Zeit des Deutschen wurde kurz darauf von WM-Leader Sam Lowes unterboten. Der Marc VDS-Fahrer fuhr in 1:43,979 Minuten um den Kurs im Süden von Portugal. Während Schrötters Zeit wegen «Track Limits» gestrichen wurde und er auf Platz 14 zurückfiel, belegte Tom Lüthi Platz 24.



Zur Halbzeit der 40-minütigen Session belegte Red Bull KTM Ajo-Fahrer Remy Gardner hinter Lowes den zweiten Platz, auf dem dritten Rang überraschte Somkiat Chantra, der knapp vor Hector Garzo lag. Cameron Beaubier zeigte ebenfalls eine gute Performance. Der fünffache MotoAmerica-Champion stand nach 20 Minuten auf Position 7.

15 Minuten vor dem Ende setzte Moto2-Rookie Raul Fernandez eine neue Bestmarke. Mit 1:43,872 Minuten fuhr er schneller als Roberts am Morgen. Marcel Schrötter kam zu diesem Zeitpunkt nicht über Platz 13 hinaus, seinem Teamkollegen fehlten gar mehr als 1,6 Sekunden auf den Spitzenreiter.



Roberts landete im Vorjahr im Rennen von Portimão auf dem siebten Platz. 10 Minuten vor dem Fallen der Zielflagge setzte er eine neue Bestzeit. Mit 0,7 Sekunden Vorsprung auf Raul Fernandez fuhr er eine gigantische Runde. Aron Canet stürzte unterdessen in Kurve 5, blieb aber unverletzt.

Intact-Fahrer Marcel Schrötter verbesserte sich anschließend auf den siebten Platz, 1,2 Sekunden hinter dem führenden US-Amerikaner. Der Bayer verbesserte sich in der Runde darauf um einige Tausendstel, steigerte seine Position jedoch nicht. Die finale Zeitenjagd brachte ihn letztendlich auf den neunten Platz, 0,7 Sekunden hinter dem Schnellsten.

Joe Roberts geht am Ende mit einer Rundenzeit von 1:43,144 Minuten als Erster in den zweiten Tag in Portugal. Raul Fernandez wurde 2., dem Spanier fehlten mehr als drei Zehntelsekunden auf den 23-Jährigen. Aron Canet (Boscuoscuro) landete auf Platz 3, knapp vor Remy Gardner und Marco Bezzecchi. Sam Lowes erreichte Platz 7.



Tom Lüthi gelang in den letzten Minuten eine große Verbesserung. Der Schweizer setzte seine Kalex zwischenzeitlich auf Platz 14, am Ende verpasste er den provisorischen Q2-Platz um 0,037 Sekunden, er wurde 15. Alle Fahrer verbesserten ihre Bestzeiten aus FP1.

Moto2, kombinierte Zeitenliste nach FP2, Portimão:

1. Roberts, Kalex, 1:43,144 min

2. Raul Fernandez, Kalex, + 0,317 sec

3. Aron Canet, Boscoscuro + 0,608

4. Gardner, Kalex, + 0,617

5. Bezzecchi, Kalex, + 0,665

6. Garzo, Kalex, + 0,688

7. Lowes, Kalex, + 0,711

8. Arenas, Boscoscuro, + 0,722

9. Schrötter, Kalex, + 0,750

10. Vierge, Kalex, + 0,857

11. Dixon, Kalex, + 0,902

12. Montella, Boscoscuro, + 0,958

13. Augusto Fernandez, Kalex, + 1,043

14. Chantra, Kalex, + 1,237

15. Lüthi, Kalex, + 1,274

Moto3, kombinierte Zeitenliste nach FP2, Portimão:

1. Rodrigo, Honda, 1:49,538 min

2. Migno, Honda, + 0,476 sec

3. Masia, KTM, + 0,504

4. Garcia, GASGAS, + 0,623

5. Fenati, Husqvarna, + 0,732

6. Acosta, KTM, + 0,771

7. Suzuki, Honda, + 0,885

8. Dupasquier, KTM, + 0,972

9. Foggia, Honda, + 1,078

10. Antonelli, KTM, + 1,103

11. Binder, Honda, + 1,153

12. Öncü, KTM, + 1,169

13. Guevara, GASGAS, + 1,237

14. McPhee, Honda, + 1,321

15. Alcoba, Honda, + 1,350



Ferner:

26. Kofler, KTM, + 2,525