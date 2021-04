NTS: Fraser Rogers springt für Barry Baltus ein

Nicht nur MV Agusta bietet in Portimão einen Moto2-WM-Neuling auf, auch das NTS RW Racing Team musste sich nach der Verletzung von Barry Baltus um einen Ersatzmann bemühen: Die Wahl fiel auf Fraser Rogers.

Das Moto2-Debüt des 16-jährigen Barry Baltus endete in Katar frühzeitig mit einem Highsider im FP3, der einen Bruch des linken Handgelenks zur Folge hatte. Der Belgier fällt damit auch in Portimão aus. NTS-RW-Teammanager Jarno Janssen war auf der Suche nach Ersatz zunächst auch an Dominique Aegerter interessiert, der schon im Vorjahr auf der NTS eingesprungen war und dabei in Spielberg als Zwölfter in die Punkte gefahren war. Eine Lösung mit dem MotoE- und Supersport-WM-Piloten konnte aber nicht gefunden werden.

So wird nun der 25-jährige Brite Fraser Rogers am kommenden Wochenende in Portugal seinen ersten Grand Prix in der Moto2-WM bestreiten. Fraser kennt das Fahrerlager der Motorrad-WM aus seiner Zeit im Red Bull MotoGP Rookies Cup, allerdings trat er vor zwölf Jahren in der Nachwuchsserie an. Seine einzige WM-Erfahrung geht auf einen Wildcard-Einsatz beim Heim-GP in Silverstone 2012 auf KRP Honda in der Moto3-Klasse zurück. Rogers verfügt zudem über Erfahrung aus der Supersport-WM, zuletzt war er in der Britischen Superstock-1000-Meisterschaft zu Hause.

Auf seiner NTS wird in Portimão die Startnummer 89 prangen. «Ich möchte dem NTS RW Racing Team für diese Möglichkeit danken. Es kann gar nicht schnell genug gehen, ich kann es nicht erwarten, auf die NTS zu steigen», betonte Rogers. «Mein Ziel ist es, aus jeder Runde zu lernen und in jeder Session besser zu werden. Ich will diesen Moment auch genießen, für das Team 100 Prozent geben und versuchen, das Maximum aus diesem Wochenende herauszuholen.»