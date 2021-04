Portimão FP1: Marc Márquez sensationell auf Platz 3

Das erste freie MotoGP-Training beim GP von Portugal wurde eine Beute von Yamaha-Star Viñales. Und Marc Márquez verblüffte bei seinem Comeback mit Platz 3.

Das Hauptaugenmerk wurde beim dritten MotoGP-Event der Saison heute auf dem Autódromo International do Algarve in Portimão heute auf einen Fahrer gerichtet, der 2020 keinen einzigen WM-Punkt ergattert hat und bei den ersten beiden WM-Läufen 2021 durch Abwesenheit glänzte. Doch alle Experten waren sich einig: Trotz der neunmonatigen Verletzungspause und der mangelnden Streckenkenntnis (er hat hier noch kein Rennen bestritten und nie mit der MotoGP-Honda getestet) wird Marc Márquez beim ersten Europa-GP mit der Honda RC213V nicht hinterher fahren.

Ersatzmann Stefan Bradl hatte am 22. November in Portugal mit Platz 7 sein bestes Saisonergebnis erreicht. Das Motorrad sollte also konkurrenzfähig sein, davon ging die Repsol-Honda-Mannschaft aus.

Doch da noch einige kleine Pfützen standen, hatte Marc Márquez keine Eile mit der Rückkehr auf die GP-Piste. Nach fünf Minuten waren erst neun Fahrer unterwegs, dann rollte auch der Superstar aus Cervera auf die Piste.

Ein Mythos war zurück.

Zur Erinnerung: In seinen letzten 24 Rennen hat Marc Márquez nie schlechter als auf Platz 2 abgeschnitten.

Nach sieben Minuten lag Alex Rins in 1:52,876 min auf Platz 1 vor Bagnaia, Miller, Zarco, Lecuona, Oliveira, Martin, Morbidelli, Binder, Rossi, Petrucci und Marini.

Marc Márquez brauste gleich in seiner ersten Runde in Kurve 1 in den Notausgang.

Man darf nicht vergessen: Seit seinem missglückten Comeback in Jerez am 25. Juli sind 250 Tage vergangen. Seine letzte Zielankunft (Sieg in Valencia 2019) liegt sogar 518 Tage zurück.

Bisher lagen die Rundenzeiten wegen der feuchten Stellen ca. elf Sekunden über den Bestzeiten vom November.

Márquez legte dann eine 1:56, 433 min vor, damit lag er vorübergehend an zwölfter und letzter Stelle. Rückstand auf Bagnaia jetzt 5,1 Sekunden.

Nach 14 von 45 Minuten brauste WM-Leader Zarco mit 1:48,588 min auf Platz 1. Rins lag 0,146 sec zurück.

«Man sieht an der Körpersprache, dass Marc richtig Freude hat beim Fahren», stellte Stefan Bradl im Gespräch mit TV-Reporter Simon Cafar von motogp.com fest.

Bei der Rückkehr an die Box nach knapp 21 Minuten hielt sich Marc mit 1:46,850 min bereits an zweiter Stelle hinter Bagnaia – es fehlten ihm nur 0,061 sec.

Zur Erinnerung: Miguel Oliveira (KTM) stand 2020 mit 1:38,892 min auf der Pole-Posiition. Der Rundenrekord von Oliveira liegt bei 1:39,855 min.

Stand nach 25 Minuten: 1. Mir 1:46,277 min. 2. Bagnaia, + 0,512. 3. Viñales, + 0,513. 4. Marc Márquez, + 0,573. 5. Rins, + 0,858. 6. Quartararo, + 1,620.

15 Minuten vor dem Ende meldete sich Yamaha mit Maverick Viñales und einer neuen Bestzeit von 1:44,77 min zu Wort. 2. Mir. 3. Pol Espargaró. 4. Quartararo. 5. Oliveira. 6. Miller. 7. Bagnaia. 8. Marc Márquez. 9. Rins. 10. Zarco. – ferner: 18. Rossi, + 4,602 sec.

Acht Minuten vor dem Ende rutschte Bagnaia mit 0,269 sec Rückstand auf Viñales an die zweite Position. 3. Zarco. 4. Rins. 5. Rossi. 6. Morbidelli. 6. Mir.

Dann flitzte Marc Márquez mit 1:44,168 min an die großartige dritte Stelle hinter Viñales und Bagnaia. Doch dann verdrängten ihn Zarco und sein neuer Teamkollege Pol Espargaró auf Platz 5.

Mit 1:42;934 marschierte Bagnaia mit der Ducati vier Minuten vor dem Ende auf Platz 1. Dahinter folgten Rins, Pol Espargaró, Mir, Marc Márquez, Zarco und Viñales.

Doch in den letzten Minuten wurde das Ergebnis noch einmal auf den Kopf gestellt, als die Piste immer mehr auftrocknete. Die FP1-Bestzeit sicherte sich nach 45 Minuten Maverick Viñales!

Portimão-Ergebnis FP1 MotoGP, 16. April

1. Viñales, Yamaha, 1:42,127 min

2. Rins, Suzuki, + 0,151

3. Márquez, Honda, + 0,251

4. Pol Espargaró, Honda, + 0,255

5. Zarco, Ducati, + 0,316

6. Bagnaia, Ducati, + 0,337

7. Quartararo, Yamaha, + 0,401

8. Miller, Ducati, + 0,409

9. Alex Márquez, Honda, + 0,654

10. Petrucci, KTM, + 0,830

11. Rossi, Yamaha, + 0,886

12. Nakagami, Honda, + 0,909

13. Mir, Suzuki, + 0,933

14. Morbidelli, Yamaha, + 1,116

15. Savadori, Aprilia, + 1,412

16. Martin, Ducati, + 1,575

17. Oliveira, KTM, + 1,873

18. Marini, Ducati, + 2,475

19. Lecuona, KTM, + 2,840

20. Bastianini, Ducati, + 3,198

Portimão-Ergebnis FP1 Moto3, 16. April

1. Deniz Öncü, KTM, 1:56,978 min

2. Salac, Honda, + 0,047 sec

3. McPhee, Honda, + 0,462

4. Izdihar, Honda, + 0,601

5. Darryn Binder, Honda, + 0,698

6. Fenati, Husqvarna, + 1,304

7. Migno, Honda, + 1,472

8. Garcia, GASGAS, + 1,499

9. Suzuki, Honda, + 1,651

10. Kunii, Honda, + 1,759

11. Guevara, GASGAS, + 1,967

12. Foggia, Honda, + 2,056

13. Artigas, Honda, + 2,093

14. Dupasquier, KTM, + 2,212

15. Acosta, KTM, + 2,391



Ferner:

20. Kofler, KTM, + 5,255