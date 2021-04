Portimão, Moto2: Schrötter beginnt mit Platz 4 im FP1

Kalex-Pilot Joe Roberts (Italtrans) fuhr zum Beginn des Portugal-GP 2021 die FP1-Bestzeit der Moto2-Klasse, Marcel Schrötter fing als Vierter ebenfalls gut an. Tom Lüthi liegt nur auf Platz 24.

Zwei Fahrer geben an diesem Wochenende ihr Debüt in der Moto2-Klasse: Fraser Rogers übernimmt die NTS des verletzten Rookies Barry Baltus. Miquel Pons, zu Beginn der Woche noch für LCR beim MotoE-Test in Jerez im Einsatz, sprang für den Covid-positiven Tommaso Marcon auf der MV Agusta F2 ein. Marcon war eigentlich als Ersatz für Simone Corsi vorgesehen, der sich in Katar – wie Baltus – das Handgelenk gebrochen hatte.

Der große Gejagte ist nach zwei Siegen in Katar natürlich WM-Leader Sam Lowes (Marc VDS), der erste Verfolger hat aber beste Erinnerungen an das «Autódromo Internacional do Algarve»: Ajo-Neuzugang Remy Gardner feierte beim Portugal-GP im Vorjahr – noch auf der SAG-Kalex – seinen ersten GP-Sieg. Der Australier hält auch den Moto2-Rundenrekord auf dem 4,592 km langen Berg- und Talkurs: 1:42,504 min.

Am Freitagvormittag ließ sich in Portimão nach den starken Regenfällen wieder die Sonne blicken, die Moto2-Piloten gingen um 10.55 Uhr Ortszeit (11.55 Uhr MESZ) bei 22 Grad Luft- und 26 Grad Asphalttemperatur erstmals an diesem Wochenende auf die Strecke. Nach zehn Minuten lag Lowes mit einer 1:45,768 min auf Platz 1 des Klassements.

Fünf Minuten später führte Aron Canet auf der Boscoscuro in 1:45,033 min, kurz darauf blieb aber wieder Lowes als Erster unter 1:45 min: Der WM-Leader setzte mit einer 1:44,810 min die neue Richtzeit.

Zur Halbzeit der 40-minütigen FP1-Session hielten sich Tom Lüthi (Pertamina Mandalika SAG) und Marcel Schrötter (Liqui Moly Intact GP) auf den Plätzen 8 und 10 in den Top-10.

Eine Viertelstunde vor Schluss rutschte Lorenzo Baldassarri (MV Agusta) in Kurve 13 weg.

In den finalen zehn Minuten fielen die Rundenzeiten noch einmal: Das Ajo-Duo Gardner und Fernandez legte vor und wechselte sich auf Rang 1 ab, Schrötter reihte sich dahinter auf Platz 3 ein. Canet, Roberts, Navarro und Lowes schoben sich dann aber vor den Bayer.

Drei Minuten standen aber noch auf der Uhr, es gab auf der inzwischen gut abgetrockneten Strecke jede Menge rote Sektoren – und Italtrans-Hoffnungsträger Joe Roberts übernahm mit einer 1:43,905 min die Spitze des Klassements. Sein US-Landsmann Cameron Beaubier arbeitet sich unterdessen in die Top-10 vor.

Für Schrötter gab es auch noch eine Steigerung: Er beendete das FP1 als Vierter mit einem Rückstand von 0,370 sec auf die Bestzeit von Roberts.

Übrigens: Die Moto3-Piloten, die die freien Trainings am Freitagvormittag eröffnet hatten, waren noch auf halbnasser Strecke unterwegs, ihre Zeiten daher wenig aussagekräftig. Deniz Öncü (Red Bull KTM Tech3) lag mit seiner Bestzeit noch 9,5 sec über dem All-Time-Lap-Record aus dem Vorjahr (1:47,398 min von Jaume Masia). Sechs Fahrer setzten gar keine Rundenzeit.

Moto2, FP1, Portimão:

1. Roberts, Kalex, 1:43,905 min

2. Gardner, Kalex, + 0,041 sec

3. Raul Fernandez, Kalex, + 0,144

4. Schrötter, Kalex, + 0,370

5. Canet, Boscoscuro, + 0,378

6. Lowes, Kalex, + 0,399

7. Navarro, Boscoscuro, + 0,621

8. Manzi, Kalex, + 0,696

9. Bulega, Kalex, + 0,802

10. Beaubier, Kalex, + 0,809

11. Garzo, Kalex, + 0,875

12. Bezzecchi, Kalex,0,979

13. Ramirez, Kalex, + 1,018

14. Vierge, Kalex, + 1,060

15. Di Giannantonio, + 1,093



Ferner:

24. Lüthi, + 1,664

Moto3, FP1, Portimão:

1. Öncü, KTM, 1:56,978 min

2. Salac, Honda, + 0,047 sec

3. McPhee, Honda, + 0,462

4. Izdihar, Honda, + 0,601

5. Binder, Honda, + 0,698

6. Fenati, Husqvarna, + 1,304

7. Migno, Honda, + 1,472

8. Garcia, GASGAS, + 1,499

9. Suzuki, Honda, + 1,651

10. Kunii, Honda, + 1,759

11. Guevara, GASGAS, + 1,967

12. Foggia, Honda, + 2,056

13. Artigas, Honda, + 2,093

14. Dupasquier, KTM, + 2,212

15. Acosta, KTM, + 2,391



Ferner:

20. Kofler, KTM, + 5,255