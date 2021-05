Le Mans, FP2: Sam Lowes in schnellerer Session vorn

Im Vergleich zum Vormittag waren die Bedingungen im französischen Le Mans viel besser. Sam Lowes wusste sie am besten zu nutzen und holte die Tagesbestzeit. Marcel Schrötter landete auf P12 und Lüthi auf P19.

Titelaspirant Sam Lowes hat sich die erste Tagesbestzeit beim Frankreich-GP in der Moto2-Klasse geschnappt. Nachdem Aron Canet am Freitagmorgen noch ganz vorne gelandet war, schlug der Brite am Nachmittag in einer insgesamt viel schnelleren Einheit zurück. Marcel Schrötter liegt als Zwölfter auf Kurs Q2 und Thomas Lüthi landete auf dem 19. Rang.

Die besseren Wetterbedingungen in Le Mans sorgten dafür, dass nach der durchwachsenen ersten Session des Tages nun von Beginn an eine Menge Betrieb auf der Strecke war. Ein weiterer Grund waren die weiterhin dunklen Wolken, die über dem Kurs schwebten.

Ein Fahrer der unter Druck stand, war Marco Bezzecchi. Der Italiener war nach einem Sturz im ersten Freien Training durchgereicht worden und lag deutlich außerhalb der Top 14, die direkt am zweiten Teil der Qualifikation teilnehmen dürften. Er leistete sich einen weiteren Ausritt, blieb diesmal aber sitzen.

Gleichzeitig setzte sich zunächst Somkiat Chantra wieder an die Spitze. Schon am Freitagmorgen hatte er stark losgelegt. Die Favoriten schlugen aber zeitig zurück. Raul Fernandez erklomm mit einer Zeit von 1:37,524 min die Spitze. Jerez-Sieger Fabio Di Giannantonio stürzte dagegen nach zehn Minuten. Der erste Fahrer, der die 1:37-min Marke unterbot war Augusto Fernandez. Sein Teamkollege Sam Lowes ging als Führender in die letzten zehn Minuten der Session und lag mit seiner 1:36,307 min vor Augusto Fernandez.

Marcel Schrötter hielt sich auf dem neunten Rang auf und Thomas Lüthi biss sich als 17. die Zähne an der Q2-Hürde aus. Die Zeiten wurden aber immer schneller. Die Einheit forderte aber noch zahlreiche Sturzopfer: Lorenzo Baldassarri erwischte es in Kurve 7, Moto3-Weltmeister Albert Arenas landete im Kiesbett und auch Tommaso Marcon sowie Hafizh Syahrin, Joe Roberts, Somkiat Chantra, Jake Dixon, Marcos Ramirez und Celestino Vietti crashten innerhalb weniger Minuten.

Der WM-Führende Remy Gardner lag kurz vor Ablauf der Uhr nach drei Sektoren auf Bestzeitkurs, doch dann geriet er in Verkehr und musste einen neuen Anlauf nehmen, den er erfolglos beendete. Am Ende blieb die Bestzeit bei Lowes, der in dieser Saison schon drei Mal von der Pole-Position gestartet war. Hinter ihm folgten Gardners Teamkollege Raul Fernandez und Marco Bezzecchi.

Moto2-Ergebnis, Le Mans, kombinierte Zeitenliste nach FP2:

1. Sam Lowes, Kalex, 1:36,307 min

2. Raul Fernandez, Kalex, + 0,075

3. Marco Bezzecchi, Kalex, + 0,225

4. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,298

5. Remy Gardner, Kalex, + 0,333

6. Nicoló Bulega, Kalex, + 0,441

7. Ai Ogura, Kalex, + 0,476

8. Xavi Vierge, Kalex, + 0,506

9. Stefano Manzi, Kalex, + 0,552

10. Jorge Navarro, Boscoscuro, + 0,554

11. Aron Canet, Boscoscuro, + 0,557

12. Marcel Schrötter, Kalex, + 0,632

13. Fabio Di Giannantonio, Kalex, + 0,652

14. Marcos Ramirez, Kalex, + 0,752



Ferner:

19. Thomas Lüthi, Kalex, +1,052

Moto3-Ergebnis, Le Mans, kombinierte Zeitenliste nach FP2:

1. Rodrigo, Honda, 1:42,150 min

2. Binder, Honda, + 0,126

3. Masia, KTM, + 0,181

4. Antonelli, KTM, + 0,337

5. Öncü, KTM, + 0,360

6. Migno, Honda, + 0,388

7. Fenati, Husqvarna, + 0,403

8. Yamanaka, KTM, + 0,456

9. Nepa, KTM, + 0,500

10. Sasaki, KTM, + 0,605

11. Dupasquier, KTM, + 0,623



Ferner:

17. Kofler, KTM, + 1,031