Jerez, FP2: Lowes meldet sich zurück, Schrötter 13.

Mit seiner letzten Runde hat sich Sam Lowes die Tagesbestzeit in der Moto2-Klasse in Jerez geschnappt. Er verwies Remy Gardner auf P2. Marcel Schrötter belegte den 13. Rang, Thoms Lüthi stürzte.

Nachdem Remy Gardner am Freitagvormittag in Jerez de la Frontera am schnellsten unterwegs gewesen war, schnappte sich in der zweiten Einheit Sam Lowes, der in FP1 noch gecrasht war, die Bestzeit. Damit lag er in der kombinierten Zeitenliste vor Gardner und Jake Dixon. Marcel Schrötter wurde 13. und Thomas Lüthi musste sich nach einem Sturz mit P22 begnügen.

Im Feld gibt es einige Veränderungen im Vergleich zum vorausgegangenen GP in Portugal. MV Agusta startet mit drei Piloten. Simone Corsi kehrt zurück und auch Tommaso Marcon meldet sich nach überstandener Corona-Erkrankung wieder einsatzfähig. Darüber hinaus springt Taiga Hada bei NTS für Barry Baltus ein. Der verletzte Belgier war zuvor von Fraser Rogers vertreten worden.

Den Nachmittag eröffnete Cameron Beaubier mit einem Sturz in Kurve 9. Von seinem Crash gut erholt zeigte sich dagegen Sam Lowes, der mit einer Zeit von 1:42,305 min loslegte. Die Bestzeit war er aber kurzzeitig wieder los, denn Portimao-Sieger Raul Fernandez war eine knappe halbe Sekunde schneller auf dem Circuito de Jerez-Angel Nieto. Jedoch wurde ihm die Zeit wieder aberkannt.

Am Vormittag hatten die Piloten lange gebraucht, um die 1:42-Marke zu unterbieten. Nun gelang dieses Kunststück auf Anhieb Joe Roberts und seine Zeit hatte auch Bestand. Thomas Lüthi lag in der FP2-Session zwischenzeitlich auf P15 und Marcel Schrötter belegte den 20. Platz. Allerdings wäre Schrötter dank seiner Leistung in der ersten Session noch für Q2 direkt qualifiziert.

Zur Erinnerung: Die schnellsten 14 Piloten nach den ersten drei Freien Trainings ziehen direkt in den zweiten Teil der Qualifikation ein. Die übrigen Fahrer duellieren sich in Q1 und haben dort die Möglichkeit, weiterzukommen. Die Voraussetzung: Sie müssen unter die besten Vier kommen.

Einen weiteren Sturz verzeichnete Celestino Vietti. Der Italiener war schon in der Auftakteinheit unfreiwillig abgestiegen. Beinahe hätte er dabei Teamkollege Marco Bezzecchi mitgerissen. Schlimmer erwischte es dann kurz vor Halbzeit Thomas Lüthi. In Kurve 1 verlor er das Vorderrad und landete im Kiesbett. Später konnte aber auch er wieder eingreifen.

Die Reihenfolge nach 20 Minuten: Sam Lowes (1:41,940 min) - Joe Roberts - Xavi Vierge - Fabio Di Giannantonio - Jorge Navarro.

Die Liste der Unfallopfer wurde immer länger. Nun konnte Hector Garzo den Abflug nicht verhindern.

An der Spitze gab es währenddessen keine Veränderungen. Weiterhin führte Lowes vor Roberts und Raul Fernandez. Dahinter befanden sich Xavi Vierge, Jorge Navarro und Di Giannantonio in Lauerstellung. Marcel Schrötter lag als Neunter in den Top 10 und Thomas Lüthi hatte Platz 22 inne. Fünf Minuten standen zu diesem Zeitpunkt noch aus.

Ein großer Sprung gelang Jake Dixon. Er kletterte von P25 auf P4. Auch der zweimalige Saisonsieger Lowes ging jetzt noch einmal raus und auf Zeitenjagd. Tommaso Marcon vermasselte seinen Angriff. Er stürzte zum zweiten Mal am Freitag.

Nun purzelten die Zeiten noch einmal: WM-Spitzenreiter Gardner übernahm P1. Dixon sprang auf P2 und auch Joe Roberts war schnell unterwegs. Für den US-Amerikaner ging es auf den dritten Rang.

Im letzten Umlauf schlug Lowes noch einmal zurück und schnappte sich die Tagesbestzeit. Er war 0,160 sec schneller als Gardner.

Moto2, Jerez, kombinierte Zeitenliste nach FP2:

1. Sam Lowes, Kalex, 1:41,515 min

2. Remy Gardner, Kalex, + 0,160 sec

3. Jake Dixon, Kalex, + 0,270

4. Marco Bezzecchi, Kalex, + 0,282

5. Joe Roberts, Kalex, + 0,298

6. Raul Fernandez, Kalex, + 0,395

7. Jorge Navarro, Boscoscuro, + 0,403

8. Fabio Di Giannantonio, + 0,409

9. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,439

10. Nicoló Bulega, Kalex, + 0,487

11. Somkiat Chantra, Kalex, + 0,579

12. Xavi Vierge, Kalex, 0,651

13. Marcel Schrötter, Kalex, + 0,714

14. Stefano Manzi, Kalex, + 0,737



Ferner:

22. Thomas Lüthi, Kalex, + 1,086

Moto3, Jerez, kombinierte Zeitenliste nach FP2:

1. Rodrigo, Honda, 1:45,651 min

2. Antonelli, KTM, + 0,256 sec

3. Fenati, Husqvarna, + 0,409

4. Dupasquier, KTM, + 0,421

5. Binder, Honda, + 0,537

6. Yamanaka, KTM, + 0,575

7. Migno, Honda, + 0,767

8. Acosta, KTM, + 0,800

9. Öncü, KTM, + 0,813

10. Masia, KTM, + 0,847

11. Sasaki, KTM, + 0,877

12. Foggia, Honda, + 0,944

13. Salac, Honda, + 0,947

14. Alcoba, Honda, + 0,949

15. Suzuki, Honda, + 0,949



Ferner:

24. Kofler, KTM, + 1,493