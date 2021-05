Tom Lüthi (19.): «Den Kopf frei bekommen»

Tom Lüthis Formtief hielt auch beim «Gran Premio Red Bull de España» in Jerez weiterhin an. Mit Platz 19 verpasste er erneut die Punkteränge, nun freut sich der Schweizer auf ein paar Tage Auszeit mit seinem Team.

Die Bilanz von Tom Lüthi nach vier WM-Rennen fällt ernüchternd aus. Lediglich einen WM-Punkt konnte der Schweizer beim Saisonauftakt in Katar verbuchen, seitdem hat er es nicht mehr in die Punkteränge geschafft.

Von Startplatz 26 beim «Gran Premio Red Bull de España» in Jerez hatte der 34-Jährige aus dem Pertamina Mandalika SAG Team erneut eine schwierige Aufgabe vor sich. «Leider konnte ich im Rennen nicht den erhofften Schritt nach vorne machen», zeigte sich der 17-fache GP-Sieger niedergeschlagen, nachdem er mit Platz 19 erneut keine WM-Zähler sammeln konnte.

Doch Lüthi gibt sich weiterhin kämpferisch: «Ich werde weiter arbeiten und freue mich nun darauf, einige Zeit mit meinem Team zu verbringen. Ich werde mit ihm und mit Bo Bendsneyder zusammen trainieren und dabei versuchen, meinen Kopf frei zu bekommen, bevor ich wieder in die Schweiz fliege», blickte der Kalex-Pilot auf die nächsten Tage. «Mir tut es für das Team sehr leid, dass ich momentan keine besseren Ergebnisse einfahren kann, aber ich glaube weiterhin an mich und hoffe, in Le Mans einen Schritt nach vorne machen zu können.»

Die nächste Chance auf WM-Punkte hat Lüthi am 16. Mai, wenn in Le Mans der fünfte Saisonlauf der Moto2-Klasse stattfinden wird.

Moto2-Ergebnis, Jerez, 2. Mai:

1. Di Giannantonio, Kalex, 39:07,396 min

2. Bezzecchi, Kalex, + 1,722 sec

3. Lowes, Kalex, + 2,229

4. Gardner, Kalex, + 3,019

5. Raul Fernandez, Kalex, + 8,571

6. Vierge, Kalex, + 12,181

7. Ogura, Kalex, + 12,313

8. Roberts, Kalex, + 12,523

9. Canet, Boscoscuro, + 14,407

10. Schrötter, Kalex, + 17,152

11. Ramirez, Kalex, + 18,071

12. Navarro, Boscoscuro, + 18,720

13. Manzi, Kalex, + 25,775

14. Baldassarri, MV Agusta, + 25,896

15. Bendsneyder, Kalex, + 27,326

Ferner:

19. Lüthi, Kalex, + 38,197

Moto2-WM Stand nach 4 von 19 Grand Prix:

1. Gardner 69 Punkte. 2. Lowes 66. 3. Raul Fernandez 63. 4. Bezzecchi 56. 5. Di Giannantonio 52. – Ferner: 11. Schrötter 20. 24. Lüthi 1.