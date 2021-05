Regeländerungen: Ausnahmen für MV Agusta und NTS

Die Grand Prix Commission legte eine Reihe von Regeländerungen für die Moto2-Klasse fest, die entweder mit sofortiger Wirkung oder ab der Saison 2022 zum Tragen kommen.

Die Grand Prix Commission, bestehend aus Carmelo Ezpeleta (Dorna), Paul Duparc (FIM) und Hervé Poncharal (IRTA), traf am 10. Mai eine Reihe von Entscheidungen, die das Regelwerk für die Moto2-WM betreffen.

So wurden etwa mit sofortiger Wirkung Ausnahmen für NTS und MV Agusta genehmigt. Zur Erinnerung: NTS blieb in der laufenden Saison noch ohne Punkte, MV Agusta sammelte erst vier Zähler.



Eigentlich waren die Motorrad-Spezifikationen im Zuge der Corona-Krise zur Kostensenkung für 2020 und 2021 eingefroren worden. Allerdings traten die beiden oben genannten Hersteller beim ersten Grand Prix der letztjährigen Saison mit ihren 2019er-Maschinen an. Auch wenn sie bereits mit der Produktion von 2020er-Teilen begonnen hatten, hätten sie somit bis Ende 2021 mit dem alten Material weitermachen müssen. Dies wirke sich auf ihre Wettbewerbsfähigkeit aus, erkannte die GP-Commission an.



Daher wurden die folgenden Zugeständnisse gewährt: NTS darf nun den für 2020 gedachten Kotflügel sowie das Verkleidungs-Design einsetzen, MV Agusta zusätzlich zu diesen zwei Elementen auch das 2020er-Design der Sitzbank und Schwinge.

Außerdem genehmigte die GP-Commission den einstimmigen Wunsch der Moto2-Hersteller, entgegen des ursprünglich für 2021 festgelegten Protokolls in diesem Jahr doch zwei private Testtage, allerdings nur mit Testfahrern, abhalten zu dürfen.

Weiters werden ab 2022 aus Kostengründen eine Reihe von Teilen zu den sogenannten «performance parts» gezählt, die damit homologiert werden müssen und wofür 2022 nur ein Upgrade erlaubt ist: Rahmen, Schwinge, Hauptverkleidung und Kotflügel.



Für Hersteller, die in den zwei vorangegangenen Saisonen keinen Podestplatz erreichten, gibt hier allerdings Konzessionen: Sie dürfen einmal während der Saison entweder Kotflügel und Verkleidung oder Rahmen und Schwinge verändern.

Ebenfalls beschlossen: Das Testverbot für Moto2-Chassis-Hersteller mit Testfahrern («non-contracted riders») läuft in dieser Saison aus.

Moto2-WM Stand nach 4 von 19 Grand Prix:

1. Gardner 69 Punkte. 2. Lowes 66. 3. Raul Fernandez 63. 4. Bezzecchi 56. 5. Di Giannantonio 52. 6. Roberts 31. 7. Canet 30. 8. Vierge 26. 9. Augusto Fernandez 23. 10. Ogura 20. 11. Schrötter 20. 12. Vietti 13. 13. Navarro 13. 14. Beaubier 12. 15. Bendsneyder 12. 16. Manzi 11. 17. Dixon 9. 18. Garzo 8. 19. Ramirez 6. 20. Dalla Porta 6. 21. Arbolino 5. 22. Arenas 4. 23. Baldassarri 4. 24. Lüthi 1.



Stand Marken-WM nach 4 Rennen:

1. Kalex 100 Punkte. 2. Boscoscuro 36. 3. MV Agusta 4.



Stand Team-WM nach 4 Rennen:

1. Red Bull KTM Ajo 132 Punkte. 2. Elf Marc VDS Racing Team 89. 3. Sky Racing Team VR46 69. 4. Federal Oil Gresini Moto2 52. 5. Italtrans Racing Team 37. 6. Petronas Sprinta Racing 35. 7. Inde Aspar Team 34. 8. Liqui Moly Intact GP 25. 9 Idemitsu Honda Team Asia 20. 10. Flexbox HP40 19. 11. American Racing 18. 12. Pertamina Mandalika SAG Team 13. 13. Speed Up 13. 14. MV Agusta Forward Racing 4.