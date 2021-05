Marcel Schrötter (12.): Schlusssektor bereitet Sorgen

Zwar liegt Marcel Schrötter vom deutschen Liqui Moly Intact GP-Team als Zwölfter auf Kurs, doch sicher im zweiten Teil der Qualifikation ist er noch nicht. Ein Grund für den Zeitrückstand ist der schwache letzte Sektor.

Marcel Schrötter hat das erste Etappenziel erreicht und sich vorläufig für den zweiten Teil der Qualifikation am Samstag direkt qualifiziert. Sicher weiter ist er als Zwölfter aber noch nicht. Es hängt vorrangig davon ab, was das Wetter für das dritte Freien Training für die Moto2-Piloten parat hält.

Auch am Freitag war es mehr oder weniger eine Lotterie, bei der die mittlere Klasse gut davonkam. «Wir hatten Glück», bestätigte Schrötter. «Es war mehr Regen angesagt, aber dann wurde es trockener. Es waren am Anfang immer noch nicht die besten Verhältnisse, aber die Zeiten waren schon relativ schnell. Mit den neuen Reifen lief es ganz okay. Wir haben Kleinigkeiten verändert und müssen jetzt alle Punkte zusammenbringen.»

In einem Bereich gibt es aber noch großen Nachholbedarf, findet Schrötter: «Im Schlusssektor verliere ich zu viel. Dafür muss es einen Grund geben und den müssen wir herausfinden. Wenn ich noch eineinhalb Zehntel finde, dann bin ich gleich vier oder fünf Ränge weiter vorn.»

Die Moto2-Fahrer durften auch den neuen Dunlop-Reifen verwenden. Über ihn sagt Schrötter: «Das ist die weichste Mischung, die es gibt. Der Reifen hat bewiesen, dass er hält und funktioniert. Leider können wir ihn nicht so oft auswählen, weil Dunlop Respekt davor hat und keine Probleme bekommen möchte. Ich hoffe aber, dass sie ihn häufiger mit an die Strecke bringen.»

Moto2-Ergebnis, Le Mans, kombinierte Zeitenliste nach FP2:

1. Sam Lowes, Kalex, 1:36,307 min

2. Raul Fernandez, Kalex, + 0,075

3. Marco Bezzecchi, Kalex, + 0,225

4. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,298

5. Remy Gardner, Kalex, + 0,333

6. Nicoló Bulega, Kalex, + 0,441

7. Ai Ogura, Kalex, + 0,476

8. Xavi Vierge, Kalex, + 0,506

9. Stefano Manzi, Kalex, + 0,552

10. Jorge Navarro, Boscoscuro, + 0,554

11. Aron Canet, Boscoscuro, + 0,557

12. Marcel Schrötter, Kalex, + 0,632

13. Fabio Di Giannantonio, Kalex, + 0,652

14. Marcos Ramirez, Kalex, + 0,752



Ferner:

19. Thomas Lüthi, Kalex, +1,052