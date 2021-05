Thomas Lüthi (26.): «Eine schwierige Zeit für uns»

Thomas Lüthi blieb auch in Jerez bislang hinter seinen Erwartungen zurück

Thomas Lüthi bleibt auch in der Qualifikation zum Rennen in Jerez hinter seinen Erwartungen zurück. Er klagt über Probleme mit der Front, findet aber mit seinem neuen Team keine Lösungen.

Thomas Lüthi kommt nach seinem Wechsel zum Pertamina Mandalika SAG Team nicht in Schwung. In Jerez musste sich der Schweizer in der Qualifikation zum vierten WM-Lauf mit dem 26. Startplatz begnügen.

Dementsprechend unzufrieden äußerte er sich nach der Session: «Es ist sehr hart und eine schwierige Zeit für uns. Wir haben bisher keine Fortschritte zu verzeichnen und haben wieder mit den gleichen Punkten zu kämpfen.»

Die größten Probleme bereitet die Front. Beinahe wäre Lüthi auch gestürzt. Er sagt weiter: «Leider konnte ich es nicht in Q2 schaffen. Wir müssen darüber nachdenken, was wir tun und wie der Plan für Sonntag aussieht. Ich werde versuchen, meinen Kopf neu einzustellen, im Rennen frisch zu sein und ich werde versuchen, zu kämpfen. Unsere Startposition ist nicht gut, aber das Rennen ist lang und ich werde bis zum Ende nicht aufgeben.»

Los geht der Moto2-Lauf um 12.20 Uhr.

Moto2-Ergebnis Q2, Jerez:

1. Remy Gardner, Kalex, 1:40,667 min

2. Fabio Di Giannantonio, Kalex, + 0,071

3. Marco Bezzecchi, Kalex, + 0,086

4. Raul Fernandez, Kalex, + 0,141

5. Sam Lowes, Kalex, + 0,166

6. Xavi Vierge, Kalex, + 0,371

7. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,543

8. Joe Roberts, Kalex, + 0,568

9. Ai Ogura, Kalex, + 0,584

10. Jake Dixon, Kalex, + 0,599

11. Aron Canet, Boscoscuro, 0,662

12. Jorge Navarro, Boscoscuro, + 0,791

13. Nicoló Bulega, Kalex, + 0,854

14. Marco Ramirez, Kalex, + 1,037

15. Bo Bendsneyder, Kalex, + 1,047

16. Cameron Beaubier, Kalex, + 1,069

17. Albert Arenas, Boscoscuro, + 1,266

18. Marcel Schrötter, Kalex, + 1,278



Ferner:

24. Tony Arbolino, Kalex

26. Thomas Lüthi, Kalex