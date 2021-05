Thomas Lüthi (19.): «In der Lage, vorne mitzufahren»

Thomas Lüthi setzte am Freitagvormittag das eine oder andere Ausrufezeichen in Le Mans. Allerdings konnte er seine aussichtsreiche Position nicht halten. Nach zwei Freien Trainings belegt er den 19. Platz und bangt.

Thomas Lüthi ließ gleich zum Auftakt des Frankreich-GP aufhorchen, als er in der Moto2-Klasse immer wieder vorne auf der Ergebnistafel auftauchte. Die aussichtsreiche Position konnte der Schweizer aber nicht halten. Sowohl am Vormittag als auch am Nachmittag blieb er außerhalb der Top 14. Bedeutet: Sollte er am Samstag keine Schippe draufpacken können, muss er erneut in Q1 ran. Denn nach den ersten beiden Freien Trainings belegt er den 19. Platz.

Er erklärt: «Ich hatte eine gute FP1-Session, nur das Ende war nicht gut. Ich war in der Lage, in den Top 10 mitzufahren. Es war schön, nach langer Zeit mal wieder ein paar gute Positionen auf der Anzeigetafel zu sehen. Wir hatten eine spezielle Reifenstrategie und haben sehr früh den weichen Reifen aufgezogen.»

Die Rivalen machten es anders und zogen am Ende der Session frische Reifen auf. Mit einer großen Portion Selbstvertrauen ging Lüthi dann in den Nachmittag, allerdings passte dort dann wenig zusammen.

Er sagt: «Wir hatten einen Plan. Das Team hat einen guten Job gemacht, aber leider konnte ich keine Rundenzeit fahren, die schnell genug war. Ich hatte auch ein bisschen Pech. In den letzten Runden wurden Gelbe Flaggen geschwenkt und wenn es eine Gelbe Flagge gibt, wird die Rundenzeit gestrichen. Es war eine etwas seltsame Situation. Ich war ein bisschen verärgert. Es ist immer noch keine Platzierung, auf der wir uns aufhalten wollen, aber ich habe mich positiv gefühlt. Hoffen wir, dass es am Samstag im FP3 trocken bleibt, um den Schritt ins Q2 zu schaffen. Das ist unser Ziel.»

Moto2-Ergebnis, Le Mans, kombinierte Zeitenliste nach FP2:

1. Sam Lowes, Kalex, 1:36,307 min

2. Raul Fernandez, Kalex, + 0,075

3. Marco Bezzecchi, Kalex, + 0,225

4. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,298

5. Remy Gardner, Kalex, + 0,333

6. Nicoló Bulega, Kalex, + 0,441

7. Ai Ogura, Kalex, + 0,476

8. Xavi Vierge, Kalex, + 0,506

9. Stefano Manzi, Kalex, + 0,552

10. Jorge Navarro, Boscoscuro, + 0,554

11. Aron Canet, Boscoscuro, + 0,557

12. Marcel Schrötter, Kalex, + 0,632

13. Fabio Di Giannantonio, Kalex, + 0,652

14. Marcos Ramirez, Kalex, + 0,752



Ferner:

19. Thomas Lüthi, Kalex, +1,052