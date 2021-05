Mugello: Rollentausch bei Gardner und Fernández

Remy Gardner klaut Rául Fernández in letzter Sekunde den Sieg

Das Red Bull KTM Ajo-Team war beim Italien-GP zum vierten Mal in dieser Saison im Doppelpack auf dem Podest zu sehen. Diesmal hatte Remy Gardner die Nase vorn. Moto2-Neuling Rául Fernandez überzeugte erneut mit Platz 2.

Die Saisonstatistik des Red Bull KTM Ajo-Teams überzeugt bislang auf ganzer Linie. Vier Mal standen die Moto2-Piloten Remy Gardner und Rául Fernández in dieser Saison schon gemeinsam auf dem Podest. Nachdem Fernández dem erfahrenen Gardner beim Frankreich-GP den Sieg weggeschnappt hatte, schlug Gardner in Mugello zurück und überquerte den Zielstrich nur 0,014 sec vor Fernández als Erster. Für Gardner war es der zweite GP-Sieg nach seinem Triumph in Portugal 2020.

Von der Pole-Position erwischte der Moto3-Aufsteiger Rául Fernández den besten Start und fuhr gleich zu Beginn eine kleine Lücke heraus, welche er über weite Strecken verwalten konnte. Gardner nahm das Rennen von Position 4 in Angriff und schob sich am Start direkt auf Platz 2 vor. Er lieferte sich ein enges Duell mit Sam Lowes (Marc VDS), welches Fernández erlaubte, seinen Vorsprung auszubauen. Doch dem Australier gelang es gegen Rennende, die Lücke zu seinem Teamkollegen zuzufahren, bevor er in der letzten Runde an Fernández vorbeizog und die Ziellinie als Erster überquerte.

Doch freuen konnte sich der 23-Jährige über seinen zehnten Podestplatz nicht: «Wir haben das Rennen gewonnen, aber das Ergebnis ist an diesem Tag absolut unbedeutend. Ich möchte all meine Unterstützung und Liebe an Jasons Familie senden», trauerte der Kalex-Pilot nach dem tragischen Tod des Moto3-Talents Jason Dupasquier.

Das Rennen kommentierte Gardner daher nur kurz: «Zu Beginn konnte ich Ráuls Pace nicht mitgehen, daher sparte ich mir meine Energie für den Schluss auf. In den letzten Runden gab ich alles und schnappte ihn mir.»

Auch Teamkollege Fernández fasste sich aus sportlicher Sicht kurz: «Der Tag war ein Schock und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Mit dem Rennen bin ich zufrieden, auch wenn ich hätte gewinnen können. Ich hatte Probleme mit dem Vorderreifen, dennoch gab ich alles», so der Spanier. Doch der 20-Jährige betonte: «Es ist egal, auf welcher Position wir ins Ziel gekommen sind. Wir haben einen Kollegen verloren und das ist hart. Ich sende seiner Familie mein herzliches Beileid und all meine Unterstützung.»

In der WM-Tabelle liegen die beiden Ajo-Piloten nach wie vor auf Platz 1 und 2, Fernández Rückstand auf WM-Leader Gardner beträgt sechs Punkte. Gegenüber den anderen Konkurrenten hat das Duo bereits einen komfortablen Vorsprung, dem derzeit Drittplatzieren Marco Bezzecchi (Sky VR46) fehlen schon 26 Punkte auf Gardner.

Moto2-Ergebnis Mugello, 30. Mai:

1. Gardner, Kalex, 21 Runden in 39:17,667 min

2. Raul Fernandez, Kalex, + 0,014 sec

3. Bezzecchi, Kalex, + 8,021

4. Roberts, Kalex, + 8,004*

5. Schrötter, Kalex, + 12,343

6. Ogura, Kalex, + 23,170

7. Arbolino, Kalex, + 23,764

8. Beaubier, Kalex, + 34,825

9. Syahrin, NTS, + 34,849

10. Manzi, Kalex, + 34,965

11. Canet, Boscoscuro, + 35,250

12. Aldeguer, Boscoscuro, + 35,300

13. Garzo, Kalex, + 35,450

14. Dixon, Kalex, + 36,161

15. Bendsnyeder, Kalex, + 40,700

*einen Platz nach hinten versetzt (wegen «track limits» in der letzten Runde)

Moto2-WM-Stand nach 6 von 19 Rennen:

1. Gardner, 114 Punkte. 2. Raul Fernandez 108. 3. Bezzecchi 88. 4. Lowes 66. 5. Di Giannantonio 60. 6. Roberts 44. 7. Schrötter 23. 8. Ogura 39. 9. Canet 35. 10. Arbolino 27. 11. Vierge 26. 12. Bendsneyder 25. 13. Augusto Fernandez 23. 14. Beaubier 20. 15. Navarro 19. – Ferner: 29. Lüthi 1.

Stand Marken-WM nach 6 von 19 Rennen:

1. Kalex 150 Punkte. 2. Boscoscuro 47. 3. MV Agusta 10. 4. NTS 8.

Stand Team-WM nach 6 von 19 Rennen:

1. Red Bull KTM Ajo 222 Punkte. 2. Sky Racing Team VR46 101. 3. Elf Marc VDS Racing Team 89. 4. Liqui Moly Intact GP 68. 5. Federal Oil Gresini Moto2 65. 6. Italtrans Racing Team 50. 7. Idemitsu Honda Team Asia 43. 8. Kipin Energy Aspar Team 35. 9. Petronas Sprinta Racing 37. 10. American Racing 29. 11. Flexbox HP40 28. 12. Pertamina Mandalika SAG Team 26. 13. MB Conveyors Speed Up 23. 14. MV Agusta Forward Racing 10. 15. NTS RW Racing GP 8.