Mugello: Pole für Raúl Fernandez, Lüthi abgeschlagen 29.05.2021 - 16:36 Von Maximilian Wendl

Moto2 © Gold & Goose Thomas Lüthi hat große Probleme mitzuhalten © Gold & Goose Raúl Fernandez holte sich die zweite Pole-Position in Folge Zurück Weiter

Moto2-Shootingstar Raúl Fernandez startet in Mugello wie schon in Le Mans von der Pole-Position. Marcel Schrötter (9.) zog gegen Teamkollege Tony Arbolino den Kürzeren und Thomas Lüthi war chancenlos in Q1.