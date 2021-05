Aki Ajo nach Moto2-Triumph: «Wichtig zu überleben»

Rául Fernández und Remy Gardner: Platz 1 und 2 in Le Mans

Rául Fernández und Remy Gardner bescherten dem Red Bull KTM Ajo-Team mit den Plätzen 1 und 2 beim Frankreich-GP erneut ein Traumresultat. Teamchef Aki Ajo gab seinen Schützlingen vor dem Rennen den entscheidenden Rat.

Die bisherige Saisonbilanz des Red Bull KTM Ajo Moto2-Teams könnte nach fünf Rennen kaum positiver sein: Titelaspirant Remy Gardner hat bereits vier Podestplätze zu verbuchen (dreimal Platz 3, einmal Platz 2), während die spanische Rookie-Sensation Rául Fernández nach seinem Triumph beim Frankreich-GP schon zweimal ganz oben auf dem Treppchen stehen durfte. Mit Platz 3 in Doha stehen damit insgesamt drei Podestplätze in fünf Moto2-Rennen auf dem Konto des 20-jährigen Spaniers.

Nachdem er kurz zuvor noch seinen Bruder Adrián Fernández beim Moto3-Rennen angefeuert hatte, begann das Moto2-Rennen auf dem «Circuit Bugatti» in Le Mans für Rául erstmalig von der Pole-Position. Der Kalex-Pilot konnte seine Position zunächst behaupten und hielt sich zu Rennbeginn unter den Top-3, bevor er in Runde 5 die Führung übernahm. Von da an zeigte der Moto3-Aufsteiger ein fehlerfreies Rennen, welches er mit fast 1,5 Sekunden Vorsprung für sich entschied. «Ich bin sehr glücklich über den Sieg», freute sich der vierfache GP-Sieger über seinen Erfolg.

Doch der Spanier blieb auch nach dem Rennen, das ihm Platz 2 in der WM-Tabelle bescherte, bodenständig: «Wir müssen weiter hart arbeiten und dürfen nicht vergessen, ruhig zu bleiben und so wenig Fehler wie möglich zu machen. Wir müssen unseren Kopf einsetzen und vor allem jeden Moment genießen, den wir draußen auf der Strecke verbringen dürfen.»

Für seinen Teamkollege Remy Gardner lief es zu Beginn von Startplatz 7 weniger rund, denn der Australier verlor nach einem verhaltenen Start zwei Positionen. Doch bereits in Runde 5 hatte er zur Gruppe im Kampf um Platz 3 aufgeschlossen und sicherte sich schließlich mit der schnellsten Rennrunde von 1:36,893 min den zweiten Platz hinter Fernández. Mit 89 Zählern führt der 23-Jährige Australier weiter die WM-Tabelle an, jedoch konnte sein spanischer Stallkamerad mit seinem Sieg den Rückstand auf einen Punkt verkleinern.

Teamchef Aki Ajo war begeistert von der Leistung seiner Schützlinge, mahnte sie vor dem Rennen aber auch zur Vernunft: «Ich freue mich über das Resultat, nachdem wir das gesamte Wochenende mit schwierigen Witterungsbedingungen zu kämpfen hatten», so der Finne. Er ergänzte: «Vor dem Start sagte ich zu unseren Fahren, dass es bei den Streckenbedingungen in Le Mans vor allem wichtig ist zu überleben. Am Ende haben sie unsere Erwartungen übertroffen.»

Moto2-Ergebnis, Le Mans (16. Mai):

1. Raúl Fernández, Kalex, 40:46,101 min

2. Gardner, Kalex, + 1,490 sec

3. Bezzecchi, Kalex, + 4,599

4. Arbolino, Kalex, + 7,503

5. Bendsneyder, Kalex, + 11,887

6. Schrötter, Kalex, + 27,829

7. Ogura, Kalex, + 27,975

8. Di Giannantonio, + 28,112

9. Corsi, MV Agusta, + 28,204

10. Navarro, Boscoscuro, + 28,432

11. Chantra, Kalex, + 28,749*

12. Bulega, Kalex, + 29,316

13. Ramirez, Kalex, + 31,605

14. Arenas, Boscoscuro, + 32,080

15. Syahrin, NTS, + 32,571

* einen Platz nach hinten versetzt («track limits» in der letzten Runde überschritten)

Moto2-WM-Stand nach 5 Rennen:

1. Gardner 89 Punkte. 2. Raúl Fernández 88. 3. Bezzecchi 72. 4. Lowes 66. 5. Di Giannantonio 60. 6. Roberts 31. 7. Canet 30. 8. Schrötter 30. 9. Ogura 29. 10. Vierge 26. – Ferner: 27. Lüthi 1.

Stand Marken-WM nach 5 Rennen:

1. Kalex 125 Punkte. 2. Boscoscuro 342. 3. MV Agusta 10.

Stand Team-WM nach 5 Rennen:

1. Red Bull KTM Ajo 177 Punkte. 2. Elf Marc VDS Racing Team 89. 3. Sky Racing Team VR46 85. 4. Federal Oil Gresini Moto2 63. 5. Liqui Moly Intact GP 48. 6. Italtrans Racing Team 42. 7. Inde Aspar Team 35. 8. Petronas Sprinta Racing 35. 9 Idemitsu Honda Team Asia 33. 10. Pertamina Mandalika SAG Team 25. 11. American Racing 20. 12. Flexbox HP40 19. 13. Speed Up 19. 14. MV Agusta Forward Racing 10.