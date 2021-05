Marcel Schrötter (5.): «Darauf bauen wir auf»

Intact-GP-Fahrer Marcel Schrötter holte in Mugello mit Platz 5 sein bislang bestes Ergebnis der laufenden Moto2-Saison. Überschattet wurde der Italien-GP vom tragischen Tod des Schweizer Moto3-Talents Jason Dupasquier.

«Ich möchte den Angehörigen von Jason Dupasquier ganz viel Kraft wünschen. Es trifft mich persönlich sehr und es fällt mir schwer, überhaupt Worte zu finden für diese Tragödie», gestand Marcel Schrötter. «Mein aufrichtiges Beileid seiner Familie und dem Team.»

Die traurige Nachricht vom Ableben des 19-jährigen Schweizers, die kurz vor dem Moto2-Start im Fahrerlager von Mugello eingetroffen war, überschattete einen starken Renntag des Deutschen. Schrötter fuhr aus der dritten Startreihe los und überquerte die Ziellinie nach 21 Runden im «Autodromo Internazionale del Mugello» als Fünfter.

«Es war ein sehr anstrengendes Rennen und ich muss auch eingestehen, dass ich in den letzten Runden wirklich zu kämpfen hatte», berichtete der Kalex-Pilot aus dem Liqui Moly Intact GP Team. «Das war eines dieser Rennen, wo man unglaublich hart pushen muss, denn in zwei, drei Kurven habe ich wirklich viel Zeit verloren. So habe ich das, was ich in den anderen Kurven gut gemacht habe, direkt wieder verloren.»

«In den letzten Runden habe ich dann versucht, meine Position zu halten», fuhr der 28-Jährige fort. «Es ist ein wichtiger fünfter Platz für uns, besonders weil der Start in die Saison nicht nach Plan verlief. Wir haben trotz allem einen Schritt vorwärts gemacht, denn wir haben uns das ganze Wochenende in den Top-10 bewegt. Wir konnten uns generell etwas stabilisieren und darauf bauen wir jetzt auf. Für das Set-up war es ein interessantes Wochenende, da wir einige Dinge verändert haben, die uns hoffentlich in den nächsten Rennen helfen werden. Ich möchte meinem Team danken, die haben wirklich super gearbeitet und genau so konzentriert müssen wir jetzt weiterarbeiten. Ziel ist es, konstant unter die Top-8 zu fahren und die Lücke von knapp drei Zehnteln zu schließen.»

Moto2-Ergebnis Mugello, 30. Mai:

1. Gardner, Kalex, 21 Runden in 39:17,667 min

2. Raul Fernandez, Kalex, + 0,014 sec

3. Bezzecchi, Kalex, + 8,021

4. Roberts, Kalex, + 8,004*

5. Schrötter, Kalex, + 12,343

6. Ogura, Kalex, + 23,170

7. Arbolino, Kalex, + 23,764

8. Beaubier, Kalex, + 34,825

9. Syahrin, NTS, + 34,849

10. Manzi, Kalex, + 34,965

11. Canet, Boscoscuro, + 35,250

12. Aldeguer, Boscoscuro, + 35,300

13. Garzo, Kalex, + 35,450

14. Dixon, Kalex, + 36,161

15. Bendsnyeder, Kalex, + 40,700



*einen Platz nach hinten versetzt (wegen «track limits» in der letzten Runde)

Moto2-WM-Stand nach 6 von 19 Rennen:

1. Gardner, 114 Punkte. 2. Raul Fernandez 108. 3. Bezzecchi 88. 4. Lowes 66. 5. Di Giannantonio 60. 6. Roberts 44. 7. Schrötter 23. 8. Ogura 39. 9. Canet 35. 10. Arbolino 27. 11. Vierge 26. 12. Bendsneyder 25. 13. Augusto Fernandez 23. 14. Beaubier 20. 15. Navarro 19. – Ferner: 29. Lüthi 1.



Stand Marken-WM nach 6 von 19 Rennen:

1. Kalex 150 Punkte. 2. Boscoscuro 47. 3. MV Agusta 10. 4. NTS 8.



Stand Team-WM nach 6 von 19 Rennen:

1. Red Bull KTM Ajo 222 Punkte. 2. Sky Racing Team VR46 101. 3. Elf Marc VDS Racing Team 89. 4. Liqui Moly Intact GP 68. 5. Federal Oil Gresini Moto2 65. 6. Italtrans Racing Team 50. 7. Idemitsu Honda Team Asia 43. 8. Kipin Energy Aspar Team 35. 9. Petronas Sprinta Racing 37. 10. American Racing 29. 11. Flexbox HP40 28. 12. Pertamina Mandalika SAG Team 26. 13. MB Conveyors Speed Up 23. 14. MV Agusta Forward Racing 10. 15. NTS RW Racing GP 8.