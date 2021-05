Privattest in Catalunya: Lowes & Fernandez zufrieden

Sam Lowes am Dienstag in Barcelona

Das Elf Marc VDS Racing Team gehörte zu jenen Teams, die nach dem Frankreich-GP in Le Mans direkt nach Spanien reisten, um auf dem «Circuit de Barcelona-Catalunya» einen Privattest einzuschieben.

Sam Lowes und Augusto Fernandez absolvierten am Dienstag einen eintägigen Test in Barcelona. Der zweifache MotoGP-Saisonsieger Jack Miller trainierte gleichzeitig auf der Panigale V4S, auch das Federal Oil Gresini Team war vor Ort. Das SAG Team mit Tom Lüthi startete gar in einen zweitägigen Test auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya auf. Denn eine Woche nach dem Italien-GP in Mugello wird dort am 6. Juni der Katalonien-GP 2021 ausgefahren.

Sam Lowes spulte 101 Runden ab und arbeitete vor allem am Set-up für das Rennen, dass in zweieinhalb Wochen in Montmeló ansteht. «Es war ein guter Test. Am Nachmittag hatten wir mit dem Wind ein bisschen Mühe, aber abgesehen davon war es wie bei den meisten Tests: Wir haben einige gute Dinge gefunden und andere, die nicht so funktioniert haben, wie wir es erhofft hatten. Das Team hat einen wirklich guten Job gemacht, wir haben uns ein paar Dinge näher angeschaut, die mir helfen sollten, wenn wir für den Grand Prix bald hierher zurückkommen werden», berichtete der Brite, der in Le Mans am Sonntag einen Nuller verzeichnete. «Ich freue mich jetzt auf ein paar Tage Erholung und dann geht es nach Mugello. Ich bin zuversichtlich, dass wir dort stark sein können.»

Sein Teamkollege Augusto Fernandez, der am Sonntag ebenfalls stürzte, nutzte den eintägigen Test und insgesamt 104 Runden für Abstimmungsarbeit an den Federelementen und konzentrierte sich gleichzeitig um die Geometrie und das Chassis.

«Das war ein sehr guter Test. Wir haben ein paar Dinge ausprobiert, die wir eigentlich schon an einem Rennwochenende versuchen wollten, wir hatten aber nie die Zeit dafür. Wir haben einige positive Ansätze gefunden, die unser Basis-Set-up besser machen», ist der 23-jährige Spanier überzeugt. «Schon der Test in Aragón war positiv und den Fortschritt haben wir in Le Mans gezeigt, aber ich habe das Gefühl, dass wir einen weiteren Schritt gemacht haben. Das stimmt mich sehr zuversichtlich für die nächsten Rennen.»