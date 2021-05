Moto2, Mugello: Remy Gardner siegt vor Raul Fernandez

Im Moto2-Rennen in Mugello setzte sich Remy Gardner gegen den Rest des Feldes durch. Tom Lüthi verzichtete auf die Rennteilnahme, um den Eltern des tödlich verunglückten Moto3-Piloten Jason Dupasquier beizustehen.

Der folgenschwere Unfall von Moto3-Pilot Jason Dupasquier überschattete auch das Rennen in der Moto2-Klasse. Der 19-jährige Schweizer erlag den Verletzungen, die er sich beim fürchterlichen Sturz im gestrigen Q2 zugezogen hatte. Die traurige Nachricht erreichte das Fahrerlager in Mugello kurz vor dem Moto2-Rennstart.

Dupasquiers Landsmann Tom Lüthi entschied sich, nicht am Rennen teilzunehmen. Stattdessen begab sich der 34-jährige Mentor und Freund von Jason in die Careggi-Klinik in Florenz, um der Familie Dupasquier beizustehen, wie Lüthis SAG-Team mitteilte.

Marcel Schrötter war damit der einzige Deutschsprachige in der Startaufstellung. Der 28-Jährige, der im Warm-up die neuntschnellste Runde drehte, durfte auch vom neunten Platz aus der dritten Startreihe losfahren.

Die Pole hatte sich am Vortag Raul Fernandez gesichert, neben dem WM-Zweiten durften auch Sam Lowes und Jorge Navarro aus der ersten Startreihe losfahren. Dahinter reihten sich WM-Leader Remy Gardner, Fabio Di Giannantonio und Tony Arbolino vor Marco Bezzecchi, Xavi Vierge und Schrötter auf. Joe Roberts komplettierte die Top-10 der Startaufstellung.

So lief das sechste Moto2-Rennen der Saison

Start: Raul Fernandez geht von der Pole in Führung, dahinter schiebt sich der von Position 4 gestartete Gardner auf den zweiten Platz vor Arbolino und Navarro. Sam Lowes komplettiert die Top-5, Schrötter ist auf Position 8 unterwegs, Lorenzo Dalla Porta stürzt in der ersten Kurve, auch für Augusto Fernandez ist das Rennen gelaufen.

2. Runde: Schrötter verliert zwei Positionen gegen Joe Roberts und Xavi Vierge, Raul Fernandez führt das Rennen mit 0,190 sec Vorsprung auf Gardner an.

3. Runde: Lorenzo Baldassarri stürzt in Kurve 13, Raul Fernandez führt das Rennen weiterhin an.

4. Runde: Navarro stürzt in der ersten Kurve.

5. Runde: Vierge steigt in der zwölften Kurve ab.

7. Runde: Raul Fernandez hat seine Führung auf mehr als eine Sekunde ausgebaut, dahinter sind Gardner, Lowes, Di Giannantonio, Marco Bezzecchi, Tony Arbolino, Joe Roberts und Schrötter auf den weiteren Top-8-Positionen unterwegs.

10. Runde: Hinter Leader Raul Fernandez duellieren sich Lowes und Gardner und erlauben dem Moto2-Rookie an der Front wegzuziehen. Lowes setzt sich im Zweikampf um die zweite Position gegen Gardner durch, Schrötter ist auf Position 7 unterwegs.

12. Runde: Albert Arenas steigt ab und auch Fabio di Giannantonio stürzt in Kurve 15.

14. Runde: Lowes verkürzt den Rückstand auf Leader Raul Fernandez auf knapp acht Zehntel, Schrötter ist auf Position 6 unterwegs.

15. Runde: Joe Roberts übernimmt Position 4.

16. Runde: Sam Lowes stürzt auf Position 2 liegend in der achten Kurve. Raul Fernandez führt das Rennen mit einer Sekunde Vorsprung auf Gardner an. Joe Roberts ist auf Podestkurs vor Bezzecchi und Schrötter.

19. Runde: Gardner ist an seinem Teamkollegen aus dem Red Bull KTM Ajo Team dran, das Duo feierte in Le Mans bereits einen Doppelsieg. Auch dahinter wird hart gekämpft, Bezzecchi klebt Roberts am Heck.

Letzte Runde: Gardner zieht in Führung und kreuzt die Ziellinie vor Raul Fernandez und Joe Roberts. Bezzecchi und Schrötter komplettieren die Top-5. Gardner gewinnt mit einem Vorsprung von 14 Tausendstelsekunden. Bezzecchi kreuzt die Ziellinie 17 Tausendstel nach Roberts, der Amerikaner wird nach dem Zieleinlauf aber um eine Position zurückversetzt, weil er die Streckengrenze in Kurve 5 überschritten hatte.

Moto2-Ergebnis Mugello, 30. Mai:

1. Gardner, Kalex, 39:17,667 min

2. Raul Fernandez, Kalex, + 0,014 sec

3. Bezzecchi, Kalex, + 8,021

4. Roberts, Kalex, + 8,004*

5. Schrötter, Kalex, + 12,343

6. Ogura, Kalex, + 23,170

7. Arbolino, Kalex, + 23,764

8. Beaubier, Kalex, + 34,825

9. Syahrin, NTS, + 34,849

10. Manzi, Kalex, + 34,965

11. Canet, Boscoscuro, + 35,250

12. Aldeguer, Boscoscuro, + 35,300

13. Garzo, Kalex, + 35,450

14. Dixon, Kalex, + 36,161

15. Bendsnyeder, Kalex, + 40,700



*einen Platz nach hinten versetzt (wegen «track limits» in der letzten Runde)

Moto2-WM-Stand nach 6 von 19 Rennen:

1. Gardner, 114 Punkte. 2. Raul Fernandez 108. 3. Bezzecchi 88. 4. Lowes 66. 5. Di Giannantonio 60. 6. Roberts 44. 7. Schrötter 23. 8. Ogura 39. 9. Canet 35. 10. Arbolino 27. 11. Vierge 26. 12. Bendsneyder 25. 13. Augusto Fernandez 23. 14. Beaubier 20. 15. Navarro 19. – Ferner: 29. Lüthi 1.

Stand Marken-WM nach 6 von 19 Rennen:

1. Kalex 150 Punkte. 2. Boscoscuro 47. 3. MV Agusta 10. 4. NTS 8.

Stand Team-WM nach 6 von 19 Rennen:

1. Red Bull KTM Ajo 222 Punkte. 2. Sky Racing Team VR46 101. 3. Elf Marc VDS Racing Team 89. 4. Liqui Moly Intact GP 68. 5. Federal Oil Gresini Moto2 65. 6. Italtrans Racing Team 50. 7. Idemitsu Honda Team Asia 43. 8. Kipin Energy Aspar Team 35. 9. Petronas Sprinta Racing 37. 10. American Racing 29. 11. Flexbox HP40 28. 12. Pertamina Mandalika SAG Team 26. 13. MB Conveyors Speed Up 23. 14. MV Agusta Forward Racing 10. 15. NTS RW Racing GP 8.