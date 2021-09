Marcel Schrötter: «Viele gute Erinnerungen an Austin»

Beim bisher letzten Texas-GP feierte IntactGP einen Doppelsieg im Moto2-Rennen. Marcel Schrötter und Rookie Tony Arbolino freuen sich auf den Übersee-GP in Austin.

Marcel Schrötter bescherte IntactGP vor zweieinhalb Jahren, als der MotoGP-Zirkus zuletzt auf dem COTA in Austin Halt machte, gemeinsam mit seinem damaligen Teamkollegen Tom Lüthi einen Doppelsieg. Dabei fuhr der Bayer von der Pole-Position los. Beim Memminger Rennstall ist daher die Vorfreude groß, am kommenden Wochenende auf die 5,513 km lange texanische Rennstrecke zurückzukehren.

«Ich liebe Austin und freue mich jetzt umso mehr, nach zwei Jahren endlich wieder dort fahren zu können», bekräftigte Schrötter, aktuell WM-Neunter. «Ich hoffe, dass der Asphalt in der Zeit nicht schlechter geworden ist, denn zuvor ist die Strecke von Jahr zu Jahr welliger geworden. Ich verbinde viele gute Erinnerungen mit der Strecke und freue mich jetzt auch, einfach mal wieder außerhalb von Europa zu fahren. Ich bin mir sicher, dass wir das alle genießen werden, und dann schauen wir mal, was wir da reißen können.»

Auch bei seinem Teamkollegen Tony Arbolino hat der Kurs Favoriten-Status. Vor allem die Bergauf-Passage am Ende der Start-Ziel-Geraden mit einer darauffolgenden scharfen Linkskurve bietet jede Menge Spaß und Gänsehaut-Feeling. «Austin ist eine der schönsten Rennstrecken der Welt. Für mich ist es immer unglaublich, dort zu fahren. Ich genieße es absolut und liebe diese Strecke sehr. Ich kann es kaum erwarten, dort meine ersten Runden auf der Moto2-Maschine zu fahren, vor allem, weil wir in den letzten beiden Rennen ein gutes Niveau erreicht haben», betonte der Rookie.

Der 21-jährige Italiener möchte vor allem am Top-10-Ergebnis von Aragón anknüpfen: «Wir hatten in den jüngsten zwei Rennen immer eine gute Pace, obwohl es immer ein bisschen an der Rundenzeit fehlte, aber wir arbeiten daran und ich bin sicher, dass wir eine Lösung finden werden. Ich bin recht zuversichtlich, dass wir in Austin einen weiteren guten Schritt machen können, obwohl die Strecke sehr schwierig zu fahren ist. Natürlich wird das nicht gleich im ersten Run passieren, weil wir bestimmte Punkte erst verstehen müssen, denn es wird ganz anders sein als in der Moto3. Aber ich bin bereit, hart zu arbeiten und ein gutes Ergebnis zu erzielen, während ich es in vollen Zügen genieße.»

WM-Stand nach 14 von 18 Rennen:

1. Gardner, 271 Punkte. 2. Raúl Fernández 237. 3. Bezzecchi 190. 4. Sam Lowes 140. 5. Canet 119. 6. Augusto Fernández 118. 7. Di Giannantonio 108. 8. Ogura 104. 9. Schrötter 84. 10. Vierge 75. 11. Navarro 74. 12. Roberts 59. 13. Vietti 53. 14. Arbolino 41. 15. Bendsneyder 40. 16. Chantra 35. 17. Beaubier 28. 18. Arenas 23. 19. Ramirez 22. 20. Dixon 21. Lüthi 21. 22. Manzi 20. 23. Aldeguer 13. 24. Corsi 13. 25. Garzo 12. 26. Bulega 12. 27. Dalla Porta 10. 28. Syahrin 8. 29. Lopez 4. 30. Baldassarri 3. 31. Baltus 2.



Stand Marken-WM:

1. Kalex, 350 Punkte (Marken-Weltmeister 2021). 2. Boscoscuro 154. 3. MV Agusta 16. 4. NTS 10.



Stand Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo, 508 Punkte (Team-Weltmeister 2021). 2. Elf Marc VDS Racing Team 258. 3. Sky Racing Team VR46 243. 4. Inde Aspar Team 142. 5. Idemitsu Honda Team Asia 139. 6. Liqui Moly Intact GP 125. 7. Federal Oil Gresini 120. 8. Petronas Sprinta Racing 96. 9. +Ego Speed Up 87. 10. Italtrans Racing Team 69. 11. Pertamina Mandalika SAG Team 61. 12. American Racing 50. 13. Flexbox HP40 36. 14. MV Agusta Forward Racing 16. 15. NTS RW Racing GP 10.