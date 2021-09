RW Racing: Auch 2022 mit Barry Baltus und NTS

NTS RW Racing bestreitet die Moto2-WM als einziges Team mit japanischen NTS-Motorrädern. Der Vertrag wird für 2022 verlängert, auch der Belgier Barry Baltus macht dort weiter.

Das niederländische RW Racing Team hat für die Saison 2022 einen Platz an den Belgier Barry Baltus vergeben. «Der zweite Fahrer steht noch nicht fest. Da werden wir nach dem Texas-GP mehr sagen können», erklärte Teammanager Jarno Janssen vor dem Abflug nach Texas gegenüber SPEEDWEK.com. «Im Moment sprechen wird mit mehreren Kandidaten, aber es ist noch nichts unterschrieben.»

NTS RW Racing hatte vor der Moto2-Saison 2018 einen Drei-Jahres-Vertrag mit der japanischen Engineering-Firma NTS abgeschlossen und setzt jetzt in der vierten Saison exklusiv als einziger Rennstall NTS-Motorräder in der Moto2-WM ein. In der Vergangenheit kamen Fahrer wie Joe Roberts, Jesko Raffin, Steven Odendaal und Bo Bendsneyder zum Einsatz. 2021 treten die Niederländer mit dem 17-jährigen Rookie Barry Baltus und dem routinierten Malaysier Hafizh Syahrin an. Auch Domi Aegerter kam schon als Ersatzfahrer zum Einsatz – er glänzte 2020 in Spielberg mit einem zwölften Platz.

NTS war schon 2014 und 2015 in der Moto2-WM zu sehen. Das Japan Italy Racing Team (JiR) von Luca Montiron setzte damals Fahrer wie Koyama und Nagashima ein. Trotzdem sprach NTS 2018 von einem Neuanfang, nachdem man sich 2017 mit Odendaal auf die Moto2-EM konzentriert hatte. Damals war noch der Japaner Osumu Goto (einst mit Honda in der Formel 1, dann bei Sauber Petronas Engineering) mit seiner Schweizer Firma GEO Technology für die Einsätze verantwortlich.

In der Konstrukteurs-WM 2018 kassierte NTS nur acht WM-Punkte, das ergab Rang 6. Bei den ersten drei Grands Prix 2019 war bei jedem Rennen mindestens eine NTS in den Top-15 zu finden. Am Jahresende 2019 stand NTS in der Marken-WM mit 11 Punkten auf der fünften Position (damals war KTM noch dabei). 2020 rückten die Japaner auf Rang 4 vor – mit immerhin 22 Punkten. In der aktuellen Saison 2021 liegt NTS in der Marken-WM auf Platz 4 (hinter Kalex, Boscoscuro und MV Agusta) – mit zehn Punkten. Seit der Sommerpause wurde kein Punkt errungen. Syahrin gelang in Mugello 2021 ein beachtlicher neunter Rang. In der Fahrer-WM ist Syahrin mit 8 Punkten an 28. Stelle zu finden, Baltus mit 2 Punkten an 31. Position.

Übrigens: Die NTS war 2018 mit WP Suspension bestückt, seit 2019 wird exklusiv auf Kayaba-Federelemente (KYB) vertraut. «Man hat 2018 bei Tech3 gesehen, dass KYB gutes Material liefert», meint Teammanager Jarno Janssen.

«Wir haben beim Motorrad Fortschritte gemacht», sagt Janssen im Gespräch mit SPEDWEEK.com. «Aber es ist nicht einfach gegen Kalex und Boscoscuro. Kalex hat ein exzellentes Produkt. Und viele sehr starke Fahrer...»

Das Jahresbudget von ca. 2 Millionen Euro ist in den Zeiten von Corona für ein kleines privates GP-Team nur schwer zu stemmen. «Unser Teambesitzer, der ehemalige Transport-Unternehmer Roelof Waninge, ist wegen Covid im vergangenen Juni beim Sachsenring-GP erstmals seit dem WM-Finale Valencia 2019 in einem GP-Paddock gewesen», gibt Janssen zu bedenken. «Wir müssen aufpassen, dass solche Enthusiasten in so schwierigen Zeiten nicht die Leidenschaft für ihre Teams verlieren.»

Ein langfristiger neuer Vertrag mit NTS wurde wegen der Covid-19-Situation und der ungewissen Wirtschaftslage in Japan bisher nicht verhandelt. «Aber NTS ist bereit, uns auch nächstes Jahr zu unterstützen», erklärte Jarno Janssen. «Aber es ist momentan schwierig, einen Plan für die Zukunft zu machen. Alle Beteiligten müssen abwarten, wie sich die wirtschaftliche Zukunft entwickelt.»

WM-Stand nach 14 von 18 Rennen:

1. Gardner, 271 Punkte. 2. Raúl Fernández 237. 3. Bezzecchi 190. 4. Sam Lowes 140. 5. Canet 119. 6. Augusto Fernández 118. 7. Di Giannantonio 108. 8. Ogura 104. 9. Schrötter 84. 10. Vierge 75. 11. Navarro 74. 12. Roberts 59. 13. Vietti 53. 14. Arbolino 41. 15. Bendsneyder 40. 16. Chantra 35. 17. Beaubier 28. 18. Arenas 23. 19. Ramirez 22. 20. Dixon 21. Lüthi 21. 22. Manzi 20. 23. Aldeguer 13. 24. Corsi 13. 25. Garzo 12. 26. Bulega 12. 27. Dalla Porta 10. 28. Syahrin 8. 29. Lopez 4. 30. Baldassarri 3. 31. Baltus 2.



Stand Marken-WM:

1. Kalex, 350 Punkte (Marken-Weltmeister 2021). 2. Boscoscuro 154. 3. MV Agusta 16. 4. NTS 10.



Stand Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo, 508 Punkte (Team-Weltmeister 2021). 2. Elf Marc VDS Racing Team 258. 3. Sky Racing Team VR46 243. 4. Inde Aspar Team 142. 5. Idemitsu Honda Team Asia 139. 6. Liqui Moly Intact GP 125. 7. Federal Oil Gresini 120. 8. Petronas Sprinta Racing 96. 9. +Ego Speed Up 87. 10. Italtrans Racing Team 69. 11. Pertamina Mandalika SAG Team 61. 12. American Racing 50. 13. Flexbox HP40 36. 14. MV Agusta Forward Racing 16. 15. NTS RW Racing GP 10.

Das Moto2-Startfeld 2022

Red Bull KTM Ajo

Augusto Fernandez, Pedro Acosta (Kalex)

Liqui Moly Intact GP

Marcel Schrötter, Jeremy Alcoba (Kalex)

Pertamina Mandalika SAG

Bo Bendsneyder, Gabriel Rodrigo (Kalex)

Team Gresini Moto2

Filip Salac, Alessandro Zaccone (Kalex)

MV Agusta Forward Racing

Lorenzo Baldassarri? Simone Corsi? (MV)

NTS RW Racing GP

Barry Baltus, Hafizh Syahrin (NTS)

Flexbox Pons HP 40:

Aron Canet, Jorge Navarro (Kalex)

Italtrans Racing Team

Joe Roberts, Lorenzo Dalla Porta (Kalex)

Speed Up Racing

Romano Fenati, Fermin Aldeguer (Boscoscuro)



Aramco VR46 Team

Andrea Migno?, Celestino Vietti (Kalex)



GASGAS Factory Aspar Team:

???, Albert Arenas (Kalex)

American Racing

Cameron Beaubier, Sean Kelly (Kalex)



Idemitsu Honda Team Asia

Somkiat Chantra, Ai Ogura (Kalex)

Elf Marc VDS Racing

Sam Lowes, Tony Arbolino (Kalex)

Yamaha VR46 Master Camp Team

Manuel Gonzalez, ??? (Kalex)