SpeedUp und Montella: Vorzeitige Vertragsauflösung

Schon in Silverstone und Aragón bot das SpeedUp Team Moto2-Rookie Fermin Aldeguer statt Yari Montella auf. Nun ist die Zusammenarbeit endgültig Geschichte.

Das Team Speed Up von Luca Boscoscuro teilte am Donnerstagnachmittag mit, dass der Vertrag mit Yari Montella mit sofortiger Wirkung aufgelöst wurde. Der letztjährige Moto2-Europameister steht noch ohne WM-Punkte da, eine in Le Mans zugezogenen Handgelenksverletzung beeinträchtigte seine Rookie-Saison.

Montellas siebtes Saisonrennen am vergangenen Sonntag in Misano endete mit einem Sturz frühzeitig. Zuvor pausierte er in Aragón und Silverstone unfreiwillig, weil sein Boscoscuro-Bike Fermin Aldeguer anvertraut wurde. Von Montella forderte der Rennstall nach der langen Verletzungspause zunächst einen weiteren Nachweis für seine Fahrtüchtigkeit, was vom 21-jährigen Italiener und seinem Management öffentlich angeprangert worden war.

Nun gehen die beiden Parteien endgültig getrennte Wege. «Team SpeedUp und Yari Montella teilen mit, dass sie den Vertrag im gegenseitigen Einvernehmen mit sofortiger Wirkung auflösen», lautete dazu die knappe offizielle Mitteilung.