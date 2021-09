Nagashima ersetzt Dalla Porta für den Rest der Saison

Die Saison von Lorenzo Dalla Porta (24) ist aufgrund einer anstehenden Schulter-OP frühzeitig vorbei, seine Zukunft in der Moto2-WM dafür gesichert: Italtrans bestätigte ihn und Joe Roberts für 2022.

Das Italtrans Racing Team bestätigte vor der Abreise nach Austin das Fahreraufgebot für die kommende Saison und teilte gleichzeitig mit, dass der WM-27. Lorenzo Dalla Porta 2021 nicht mehr in der Startaufstellung zu sehen sein wird.

Der Moto3-Weltmeister von 2019 muss sich einer Operation an der linken Schulter unterziehen, die in den vergangenen Wochen mehrmals aus dem Gelenk gesprungen war. Weitere Untersuchungen ergaben nach dem Heim-GP in Misano, dass ein chirurgischer Eingriff zur Stabilisation unumgänglich ist. Dieser wird am 6. Oktober duchgeführt.

Angefangen mit dem Texas-GP und bis zum Ende der laufenden Saison übernimmt ein altbekanntes Gesicht die Kalex des Italieners: Tetsuta Nagashima. Der inzwischen 29-jährige Japaner hatte im Vorjahr den Moto2-Auftakt in Doha noch gewonnen, konnte nach der Corona-bedingten Zwangspause aber nicht dauerhaft an diesen Erfolg anknüpfen. Nach der Saison 2020 verabschiedete er sich so mangels attraktiver Angebote in eine Auszeit, die jetzt zumindest vorläufig ein Ende findet.

Das Moto2-Startfeld 2022

Red Bull KTM Ajo

Augusto Fernandez, Pedro Acosta (Kalex)

Liqui Moly Intact GP

Marcel Schrötter, Jeremy Alcoba (Kalex)

Pertamina Mandalika SAG

Bo Bendsneyder, Gabriel Rodrigo (Kalex)

Team Gresini Moto2

Filip Salac, Alessandro Zaccone (Kalex)

MV Agusta Forward Racing

Lorenzo Baldassarri? Simone Corsi? (MV)

NTS RW Racing GP

Barry Baltus, Hafizh Syahrin (NTS)

Flexbox Pons HP 40:

Aron Canet, Jorge Navarro (Kalex)

Italtrans Racing Team

Joe Roberts, Lorenzo Dalla Porta (Kalex)

Speed Up Racing

Romano Fenati, Fermin Aldeguer (Boscoscuro)



Aramco VR46 Team

Andrea Migno?, Celestino Vietti (Kalex)



GASGAS Factory Aspar Team:

???, Albert Arenas (Kalex)

American Racing

Cameron Beaubier, Sean Kelly (Kalex)



Idemitsu Honda Team Asia

Somkiat Chantra, Ai Ogura (Kalex)

Elf Marc VDS Racing

Sam Lowes, Tony Arbolino (Kalex)

Yamaha VR46 Master Camp Team

Manuel Gonzalez, ??? (Kalex)