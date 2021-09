Moto3- und Moto2-Teams 2022: VR46 stark vertreten

Der Moto2-Start am Sonntag in Misano

Der Motorrad-Weltverband FIM und WM-Promoter Dorna veröffentlichten die Liste der Teams, die 2022 für die Moto3- und Moto2-WM zugelassen wurden: Es sind jeweils 15 mit je zwei Fahrern.

Die Anmeldefrist lief am 26. August ab, bis zum 16. September mussten die provisorisch akzeptierten Rennställe ihre Teilnahme bestätigten, indem sie finanziellen Verpflichtungen nachkamen. Das Selektionskomitee kam dann beim San Marino-GP am vergangenen Wochenende zusammen, nun stehen die 15 Moto3- und Moto2-Teams fest, die mit je zwei Fahrern für 2022 das Feld der zwei kleinen WM-Klassen füllen.

Petronas zieht sich bekanntlich aus den zwei kleinen WM-Klassen zurück. Auffallend ist, dass VR46 in der Liste gleich dreimal vorkommt: Denn neben dem hauseigenen Rossi-Team in der Moto2-WM wird die Partnerschaft mit Avintia in der kleinsten Klasse fortgesetzt (schon 2021 mit Nicolò Antonelli). Dazu kommt das Yamaha VR46 Master Camp Team in die Weltmeisterschaft, das bisher nur in der CEV-Repsol-Serie an den Start ging.

Beim Yamaha VR46 Master Camp handelt es sich ursprünglich um ein Projekt, das Yamaha 2016 in Zusammenarbeit mit Valentino Rossi und dessen VR46 Riders Academy begann: Talentierte Fahrer werden eine Woche lang nach Tavullia eingeladen, um dort mit den VR46-Assen zu trainieren und von ihnen zu lernen. Im August dieses Jahres fand die neunte Auflage dieses Camps statt.

In der Moto3-WM ist, wie auf SPEEDWEEK.com berichtet, das Vision Track Honda Racing Team (mit Scott Ogden und Joshua Whatley) von Michael Laverty neu dabei. Gresini Racing konzentriert sich neben Moto2 auf das neue MotoGP-Projekt, dafür kommt das MTA-Team des Ex-Rennfahrers Alessandro Tonucci sowie MT Foundation aus dem CEV in die Moto3-WM.

Die Moto3-Teams 2022

Avintia VR46 Riders Academy

BOE Owlride

CIP Green Power

GASGAS Aspar Team

Honda Team Asia

Leopard Racing

MT Helmets – MSI Race Tech

PrüstelGP

Red Bull KTM Ajo

Red Bull KTM Tech3

Rivacold Snipers Team

SI58 Squadra Corse

Sterilgarda Max Racing Team

Team MTA

Vison Track Honda

Die Moto2-Teams 2022

American Racing

Aramco VR46 Team

Aspar Team

Elf Marc VDS Racing Team

Flexbox HP40

Idemitsu Honda Team Asia

Italtrans Racing Team

Liqui Moly Intact GP

MV Agusta Forward Racing

NTS RW Racing GP

Pertamina Mandalika SAG Team

Red Bull KTM Ajo

SpeedUp Racing

Team Gresini Moto2

Yamaha VR46 Master Camp Team