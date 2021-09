Jake Dixon: MotoGP-Traum vorbei – zurück in die BSB

Der Engländer Jake Dixon träumte im August noch von einer MotoGP-Karriere bei Petronas-Yamaha und von einem Moto2-Platz bei Intact. Jetzt muss er zurück in die Britische Superbike-Meisterschaft.

Die zwölf MotoGP-Teams sind für 2022 bereits alle besetzt, Jake Dixon hat keinen Platz gefunden, beim bisherigen Petronas-Yamaha-Team hat der Engländer keinen Platz gefunden. Und das Petronas-Sprinta-Racing Team, für das Dixon jetzt zwei Jahre lang die Moto2-WM bestritten hat, wird aufgelöst – weil Petronas aussteigt und durch WITHu ersetzt wird. WITHu wollte einen Italiener im Aufgebot, also kam Andrea Dovizioso, und den zweiten Platz wird aller Voraussicht nach Darryn Binder (er kommt direkt aus der Moto3!) erhalten, weil er mit dem bisherigen Sepang Racing Team (SRT) einen gültigen Vertrag für 2022 hat.

Dixon hat zwar bei Petronas-Yamaha in Silverstone und Aragón als Ersatz für den operierten Franco Morbidelli einspringen dürfen, aber eine MotoGP-Zukunft hat er dort nicht. Seine Moto2-Performance entsprach nicht den Erwartungen, obwohl die Dorna gerne einen Briten in der 675-ccm-Klasse hätte – wegen des TV-Vertrags mit Pay-TV-Sender BT Sports und wegen des Silverstone-GP.

Aus der Moto2-WM steigen deshalb nur die zwei Red Bull-Ajo-Fahrer Remy Gardner und Rául Fernández in die MotoGP auf (zu KTM-Tech3), auch Fabio Di Giannantonio (bei Federal Oil Gresini zu Flexbox Gresini) wechselt, und bei Sky VR46 bekommt der Moto2-WM-Dritte Marco Bezzecchi einen Vertrag für die «premier class». Dazu kommt mt Darryn Binder ein fünfter MotoGP-Rookie.

Da Jake Dixon vor seiner Moto2-Laufbahn bereits als Ersatzfahrer eingesprungen ist und von Teammanager Jürgen Lingg damal stark engeschätzt wurde, hat er sich im August noch Hoffnungen auf einen Moto2-Platz beim Liqui Moly Intact GP-Team gemacht. Aber dort wurde ihm Moto3-Pilot Jeremy Alcoba vorgezogen.

Dixon hat die Moto2-WM 2019 bei Aspar Martinez neben Xavier Cardelús bestritten und 2020 und 2021 bei Petronas Sprinta. Dieses Team wird zugesperrt, deshalb braucht er einen neuen Arbeitsplatz.

Dixon war 2018 Zweiter der British Superbike-Championship hinter Leon Haslam. Sein Vater ist Darren Dixon, TT-F1 Superbike-Champion 1988, der dazu 1995 und 1996 die Seitenwagen-WM gewann; sein Schwiegervater ist der ehemalige 250-ccm-GP-Pilot Eddie Roberts.

Dicke Stricke hat Dixon in der Moto2-WM noch nicht zerrissen. Er hat in 40 Rennen einen vierten Startplatz und einen vierten Rang als beste Ergebnisse vorzuweisen. In der aktuellen WM-Tabelle liegt er mit 21 Punkten an 20. Position. Bestes Saisonergebnis: Rang 7 in Doha-1 am 28. März.

Moto2-Ergebnis, Misano (19. September):

1. Raúl Fernández, Kalex, 25 Rdn, 40:40,563 min (= 155,8 km/h)

2. Remy Gardner, Kalex, + 0,402 sec

3. Canet, Boscoscuro, + 0,569

4. Lowes, Kalex, + 1,578

5. Bezzecchi, Kalex, + 4,920

6. Augusto Fernandez, Kalex, + 5,361

7. Ogura, Kalex, + 6,236

8. Vierge, Kalex, + 7,468

9. Di Giannantonio, Kalex, + 7,562

10. Vietti, Kalex, + 13.230

11. Lüthi, Kalex, + 15,596

12. Schrötter, Kalex, + 16,172

13. Navarro, Boscoscuro, + 20,234

14. Ramirez, Kalex, + 22,819

15. Arbolino, Kalex, + 23,015

WM-Stand nach 14 von 18 Rennen:

1. Gardner, 271 Punkte. 2. Raúl Fernández 237. 3. Bezzecchi 190. 4. Sam Lowes 140. 5. Canet 119. 6. Augusto Fernández 118. 7. Di Giannantonio 108. 8. Ogura 104. 9. Schrötter 84. 10. Vierge 75. 11. Navarro 74. 12. Roberts 59. 13. Vietti 53. 14. Arbolino 41. 15. Bendsneyder 40. 16. Chantra 35. 17. Beaubier 28. 18. Arenas 23. 19. Ramirez 22. 20. Dixon 21. Lüthi 21. 22. Manzi 20. 23. Aldeguer 13. 24. Corsi 13. 25. Garzo 12. 26. Bulega 12. 27. Dalla Porta 10. 28. Syahrin 8. 29. Lopez 4. 30. Baldassarri 3. 31. Baltus 2.

Stand Marken-WM:

1. Kalex, 350 Punkte (Marken-Weltmeister 2021). 2. Boscoscuro 154. 3. MV Agusta 16. 4. NTS 10.

Stand Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo, 508 Punkte (Team-Weltmeister 2021). 2. Elf Marc VDS Racing Team 258. 3. Sky Racing Team VR46 243. 4. Inde Aspar Team 142. 5. Idemitsu Honda Team Asia 139. 6. Liqui Moly Intact GP 125. 7. Federal Oil Gresini 120. 8. Petronas Sprinta Racing 96. 9. +Ego Speed Up 87. 10. Italtrans Racing Team 69. 11. Pertamina Mandalika SAG Team 61. 12. American Racing 50. 13. Flexbox HP40 36. 14. MV Agusta Forward Racing 16. 15. NTS RW Racing GP 10.