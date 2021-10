Zwei weitere Wildcard-Einsätze für Piotr Biesiekirski

Thomas Lüthi bekommt bei den letzten beiden WM-Läufen der Moto2-Klasse in Portugal und Valencia Unterstützung. Der Pole Piotr Biesiekirski erweitert das Aufgebot des Pertamina Mandalika SAG-Teams.

Das Pertamina Mandalika SAG-Team wird sein bestehendes Fahrerduo um Thomas Lüthi und Bo Bendsneyder erweitern. Bei den Rennen in Portimao und Valencia verstärkt der Pole Piotr Biesiekirski den Rennstall. Der 20-Jährige erhält eine Wildcard.

Bisher fuhr er in dieser Saison in der europäischen Moto2-Meisterschaft. Allerdings gehörter er auch schon in Montmeló und im MotorLand Aragón zum Teilnehmerfeld. 2020 sprang er bei sieben Rennen als Ersatzpilot von Jesko Raffin bei NTS RW Racing GP ein.

Biesiekirski sagt über die erneute Möglichkeit, sich zu präsentieren: «Die Strecken in Portimao und Valencia sind sehr unterschiedlich, aber ich mag sie beide. Die Teilnahme an den letzten beiden Läufen der Moto2-Weltmeisterschaft ist eine großartige Vorbereitung für 2022 und eine perfekte Gelegenheit, um Kilometer auf dieser Spezifikation des Moto2-Motorrads zu sammeln. Nachdem ich letztes Jahr beim Grand Prix von Valencia dabei war, bin ich gespannt darauf, zwölf Monate später wieder dorthin zurückzukehren. Auf der anderen Seite wird Portimao eine ziemliche Herausforderung sein. Wie auch immer: Ich freue mich auf einen wirklich intensiven November.»

Team-Prinzipal Edu Perales ergänzt: «Wir freuen uns, dass wir Piotr für die letzten beiden Grand Prix der Saison verpflichten konnten. Wir werden ihm wieder unser bestes technisches und menschliches Equipment zur Verfügung stellen. Ich bin mir sicher, dass Piotr in diesen beiden Rennen sehr gut abschneiden wird.»

Bislang stehen für Biesiekirski noch keine WM-Zähler in dieser Saison zu Buche. In Katalonien wurde er 25. und in Aragón schied er nach zwei Runden aus.

WM-Wertung nach 15 von 18 Rennen:

1. Remy Gardner 271 Punkte. 2. Raúl Fernandez 262. 3. Marco Bezzecchi 206. 4. Sam Lowes 140. 5. Augusto Fernandez 131. 6. Fabio Di Giannantonio 128. 7. Aron Canet 124. 8. Ai Ogura 113. 9. Marcel Schrötter 84. 10. Xavi Vierge 83. 11. Jorge Navarro 78. 12. Joe Roberts 59. 13. Celestino Vietti 53. 14. Tony Arbolino 51. 15. Bo Bendsneyder 41. 16. Cameron Beaubier 39. 17. Somkiat Chantra 37. 18. Marcos Ramirez 29. 19. Jake Dixon 27. 20. Albert Arenas 23. 21. Thomas Lüthi 21.



Stand Marken-WM:

1. Kalex, 375 Punkte (Marken-Weltmeister 2021). 2. Boscoscuro 159. 3. MV Agusta 19. 4. NTS 10.



Stand Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo, 533 Punkte (Team-Weltmeister 2021). 2. Elf Marc VDS Racing Team 271. 3. Sky Racing Team VR46, 259. 4. Idemitsu Honda Team Asia 150. 5. Inde Aspar Team 147. 6. Federal Oil Gresini 140. 7. Liqui Moly Intact GP 135. 8. Petronas Sprinta Racing 110. 9. +Ego Speed Up 91. 10. Italtrans Racing Team 69. 11. American Racing 68. 12. Pertamina Mandalika SAG Team 62. 13. 13. Flexbox HP40, 36. 14. MV Agusta Forward Racing 19. 15. NTS RW Racing GP 10.