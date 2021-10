Marcel Schrötter (Kalex): «Keine großen Ziele setzen»

Marcel Schrötter will seine Herangehensweise für das Saisonfinale 2021 nach zuletzt mäßigen Ergebnissen verändern. Für seinen Intact-GP-Teamkollegen Tony Arbolino steht in Misano ein weiteres Heimrennen an.

Beim ersten Misano-GP am 19. September landete Marcel Schrötter nach einer starken zweiten Rennhälfte auf dem zwölften Rang, danach fiel er in Austin/Texas nach einem schwierigen Wochenende im Rennen mit einem Defekt aus.

«Nachdem das Überseerennen in Austin nicht so verlaufen ist, wie wir uns das erhofft haben, freue ich mich jetzt sehr auf Misano», blickte Schrötter auf den zweiten Misano-GP am kommenden Wochenende voraus. «Ich fahre dort sehr gern, auch wenn beim ersten Rennen in Misano vor einigen Wochen kein besonderes Ergebnis herausgekommen ist. Zumindest war ich aber in der letzten Rennhälfte und in den letzten Runden einer der schnellsten Männer auf der Strecke und das stimmt mich positiv. Dieses Wissen gibt Selbstvertrauen, denn wir wissen, dass wir die nötige Pace haben. Wir müssen nur zusehen, dass wir das auch frühzeitig im Rennen umsetzen.»

«Wir werden uns keine großen Ziele mehr setzen und entspannt herangehen und so versuchen, in die Top-10 zu kommen. Momentan haben wir uns in den letzten Rennen extrem schwergetan, vielleicht ist das der bessere Weg, um kleinere Erfolgserlebnisse zu feiern», erklärte der 28-jährige Bayer zu seiner Herangehensweise. «Wir möchten die letzten drei Rennen mit soliden Top-10-Ergebnissen abschließen, sodass wir dann darauf aufbauen können.»

Für seinen Teamkollegen Tony Arbolino steht das dritte Heimspiel des Jahres an. Beim San Marino-GP war er im September 15., nach dem sechsten Platz beim Texas-GP ist der 21-jährige Italiener deutlich zuversichtlicher: «Nach Misano-1 haben wir viele Dinge verstanden, die uns in Amerika geholfen haben, uns zu verbessern, also werden wir den zweiten Lauf in Misano sicher auch genießen. Wir haben in letzter Zeit wirklich gut gearbeitet und ich fühle mich viel wohler mit dem Motorrad. Ich kenne das Limit des Motorrads deutlich besser, ich weiß, wie ich pushen muss, und das fühlt sich toll an. Gemeinsam als Team, mit den Mechanikern und meinem Crew-Chief, ziehen wir alle am selben Strang und das bedeutet mir sehr viel. Diesmal werden wir viel besser vorbereitet sein, denn wir haben die Daten und Erkenntnisse von vor ein paar Wochen, und ich glaube, wir werden daher viel konkurrenzfähiger sein.»

WM-Wertung nach 15 von 18 Rennen:

1. Remy Gardner 271 Punkte. 2. Raúl Fernandez 262. 3. Marco Bezzecchi 206. 4. Sam Lowes 140. 5. Augusto Fernandez 131. 6. Fabio Di Giannantonio 128. 7. Aron Canet 124. 8. Ai Ogura 113. 9. Marcel Schrötter 84. 10. Xavi Vierge 83. 11. Jorge Navarro 78. 12. Joe Roberts 59. 13. Celestino Vietti 53. 14. Tony Arbolino 51. 15. Bo Bendsneyder 41. 16. Cameron Beaubier 39. 17. Somkiat Chantra 37. 18. Marcos Ramirez 29. 19. Jake Dixon 27. 20. Albert Arenas 23. 21. Thomas Lüthi 21.



Stand Marken-WM:

1. Kalex, 375 Punkte (Marken-Weltmeister 2021). 2. Boscoscuro 159. 3. MV Agusta 19. 4. NTS 10.



Stand Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo, 533 Punkte (Team-Weltmeister 2021). 2. Elf Marc VDS Racing Team 271. 3. Sky Racing Team VR46, 259. 4. Idemitsu Honda Team Asia 150. 5. Inde Aspar Team 147. 6. Federal Oil Gresini 140. 7. Liqui Moly Intact GP 135. 8. Petronas Sprinta Racing 110. 9. +Ego Speed Up 91. 10. Italtrans Racing Team 69. 11. American Racing 68. 12. Pertamina Mandalika SAG Team 62. 13. 13. Flexbox HP40, 36. 14. MV Agusta Forward Racing 19. 15. NTS RW Racing GP 10.