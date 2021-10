Moto2-Rookie Cameron Beaubier: «Mental so schwierig»

Ex-MotoAmerica-Champion Cameron Beaubier (American Racing Team) spricht über seine erste Saison auf der Kalex, die Unterschiede zum Superbike und die Leistungsdichte in der Moto2-WM.

Der fünffache US-Superbike-Champion Cameron Beaubier wagte 2021 eine Rückkehr in das MotoGP-Paddock. Schon sein neues Arbeitsgerät bedeutete eine große Umstellung. «Das Chassis des GP-Bikes ist so viel steifer, es ist aggressiver. In den vergangenen fünf Jahren hatte ich mir abgewöhnt, die Hinterradbremse zu nutzen. Auf diesem Motorrad ist es dagegen besser, die ziemlich stark einzusetzen. Der Vorderreifen ist auf dem Moto2-Bike im Vergleich zur R1 auch ziemlich breiter. Am Ende des Tages ist es aber immer noch ein Motorrad – ich versuche einfach zu lernen und mich zu verbessern.»

Drei Rennen vor Schluss liegt der Moto2-Rookie auf dem 16. WM-Rang. Platz 5 beim Heim-GP auf dem «Circuit of The Americas» von Austin bedeutete für ihn übrigens nicht nur sein bestes Saisonergebnis, sondern auch persönliche WM-Bestleistung. Denn in seiner einzigen 125-ccm-Saison im Jahr 2009 war er nicht über einen 14. Platz hinausgekommen.

«Die Moto2-Klasse ist einfach wirklich schwierig, der Level an Talenten über alle Klassen, von der Moto3 über Moto2 und natürlich bis zur MotoGP, ist unglaublich», stellte der 28-jährige Kalifornier fest. «Mein Crew-Chief Stu [Stuart Shenton] sagt mir immer: ‚Konzentriere dich auf den Rückstand zur Spitze, nicht auf die Platzierung.‘ Ich versuche, mich darauf zu fokussieren. In der Moto2 geht es so eng zu, es ist einfach unglaublich. Ich freue mich sehr auf die Off-Season und dann auf die nächste Saison, um die ganzen Strecken noch einmal kennenzulernen. Ich war ja elf Jahre lang nicht in Europa.»

Was hat sich Beaubier für seine zweite Moto2-Saison vorgenommen? «Es fällt mir schwer, konkrete Ziele zu benennen. Ich will das Jahr einfach nur stark beenden. Zu Beginn hat es okay angefangen, ich hatte ein paar Tests auf ein paar Strecken absolviert, auf denen wir dann Rennen gefahren sind. Dadurch war ich auch konkurrenzfähiger.»

Nach der Sommerpause schien der Kalex-Pilot aus dem American Racing Team tatsächlich mehr Mühe zu haben, vor Austin sammelte er nur in Aragón zwei Punkte. «Ich glaube, es gibt ein paar Gründe dafür, einmal sicherlich die mangelnde Erfahrung auf einigen Strecken: Wenn ich an die Strecke komme, weiß ich in meinem Kopf, wohin es geht, ich habe mir die Rennen angeschaut, ich bin auf vielen Pisten schon auf dem 125-ccm-Bike gefahren… Aber es ist mental so hart, wenn die Top-Jungs in den ersten fünf Runden schon bis auf eine Sekunde an den Rundenrekord herankommen und du einfach das ganze Wochenende lang hinterherjagen musst», gestand er.

«Meistens zeigt sich aber am Sonntag – unabhängig von der Platzierung, dass wir uns das Wochenende über steigern. Das ist gut», unterstrich Beaubier. «Ich hatte aber zu Beginn der Saison auch ein paar Stürze, die ein bisschen an meinem Selbstvertrauen genagt haben. Ich glaube, in den vergangenen Rennen haben wir uns verbessert, ich fühle mich wohler mit dem Motorrad und auch dem Team. Ich freue mich daher auf nächstes Jahr.»

Moto2-Ergebnis, Austin (3. Oktober)

1. Raúl Fernandez, Kalex

2. Fabio Di Giannantonio, Kalex, + 1,734 sec

3. Marco Bezzecchi, Kalex, + 3,100

4. Augusto Fernandez, Kalex, + 4,061

5. Cameron Beaubier, Kalex, + 5,381

6. Tony Arbolino, Kalex, + 7,577

7. Ai Ogura, Kalex, + 11,087

8. Xavi Vierge, Kalex, + 14,949

9. Marcos Ramirez, Kalex, + 16,051

10. Jake Dixon, Kalex, + 18,278

11. Aron Canet, Boscoscuro, + 20,679

12. Jorge Navarro, Boscoscuro, + 22,738

13. Simone Corsi, MV Agusta, 22,913

14. Somkiat Chantra, Kalex, + 23,247

15. Bo Bendsneyder, Kalex, 23,347 *

* Strafversetzung wegen Missachtung der Track Limits



Ferner:

Ausgeschieden: Thomas Lüthi (Sturz), Marcel Schrötter (Elektronik)

WM-Wertung nach 15 von 18 Rennen:

1. Remy Gardner 271 Punkte. 2. Raúl Fernandez 262. 3. Marco Bezzecchi 206. 4. Sam Lowes 140. 5. Augusto Fernandez 131. 6. Fabio Di Giannantonio 128. 7. Aron Canet 124. 8. Ai Ogura 113. 9. Marcel Schrötter 84. 10. Xavi Vierge 83. 11. Jorge Navarro 78. 12. Joe Roberts 59. 13. Celestino Vietti 53. 14. Tony Arbolino 51. 15. Bo Bendsneyder 41. 16. Cameron Beaubier 39. 17. Somkiat Chantra 37. 18. Marcos Ramirez 29. 19. Jake Dixon 27. 20. Albert Arenas 23. 21. Thomas Lüthi 21.



Stand Marken-WM:

1. Kalex, 375 Punkte (Marken-Weltmeister 2021). 2. Boscoscuro 159. 3. MV Agusta 19. 4. NTS 10.



Stand Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo, 533 Punkte (Team-Weltmeister 2021). 2. Elf Marc VDS Racing Team 271. 3. Sky Racing Team VR46, 259. 4. Idemitsu Honda Team Asia 150. 5. Inde Aspar Team 147. 6. Federal Oil Gresini 140. 7. Liqui Moly Intact GP 135. 8. Petronas Sprinta Racing 110. 9. +Ego Speed Up 91. 10. Italtrans Racing Team 69. 11. American Racing 68. 12. Pertamina Mandalika SAG Team 62. 13. 13. Flexbox HP40, 36. 14. MV Agusta Forward Racing 19. 15. NTS RW Racing GP 10.