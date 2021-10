Raúl Fernandez: Ein Fehler, an den Titel zu denken

Der Kampf um die Krone in der Moto2-Klasse spitzt sich zu. Aktuell beträgt der Abstand zwischen Remy Gardner und Raúl Fernandez neun Zähler. In Misano geht das Duell in die nächste Runde.

Am engsten geht es in der Motorrad-Weltmeisterschaft noch in der Moto2-Klasse zu. Remy Gardner liegt nur neun Zähler vor seinem Red Bull KTM Ajo-Teamkollegen Raul Fernandez. Die gute Nachricht für das Duo: Beide haben den Aufstieg in die Königsklasse bereits in der Tasche. Natürlich möchte aber jeder als Champion hoch.

Gardner hat nach dem Aus vor knapp vier Wochen noch eine Rechnung offen mit dem Misano World Circuit. «Ich fühle mich bereit, um um die Spitzenplätze zu kämpfen. Nach dem ersten Rennen in Misano verfügen alle Piloten über mehr Informationen. Wir müssen etwas mehr pushen und alles geben, wenn wir ein gutes Ergebnis erzielen wollen, denn die anderen Fahrer werden sehr schnell sein», glaubt der WM-Führende. «Wir werden aber auch die Daten nutzen, die wir bereits gewonnen haben, um so konkurrenzfähig wie möglich zu sein. Es stehen nur noch drei Läufe aus und wir werden mit aller Kraft bis zum Schluss kämpfen, aber wir werden immer konzentriert und ruhig bleiben.»

Von Ruhe kann bei Fernandez keine Rede sein. Der Spanier wittert seine Chance. Er kommt mit drei Siegen nacheinander im Gepäck zurück an die Adria-Küste. Darauf verlassen möchte er sich aber noch nicht. «Auch wenn wir zuletzt gewonnen haben, können sich die Dinge von einem GP zum nächsten stark verändern. Wir werden definitiv eine andere Reifenmischung haben. Daran müssen wir arbeiten, um die bestmögliche Leistung zu abzurufen. Ich erwarte nicht, dass ich wieder gewinne. Ich will 100 Prozent geben und so gut wie möglich arbeiten und was immer passiert, passiert.»

Zum Titelkampf ergänzt Jäger Fernandez: «Daran zu denken wäre ein Fehler, denn mein Teamkollege ist in einer besseren Situation. Ich möchte von Rennen zu Rennen schauen und sehen, wie wir uns entwickeln. Es geht darum, professionell zu bleiben.»

WM-Wertung nach 15 von 18 Rennen:

1. Remy Gardner 271 Punkte. 2. Raúl Fernandez 262. 3. Marco Bezzecchi 206. 4. Sam Lowes 140. 5. Augusto Fernandez 131. 6. Fabio Di Giannantonio 128. 7. Aron Canet 124. 8. Ai Ogura 113. 9. Marcel Schrötter 84. 10. Xavi Vierge 83. 11. Jorge Navarro 78. 12. Joe Roberts 59. 13. Celestino Vietti 53. 14. Tony Arbolino 51. 15. Bo Bendsneyder 41. 16. Cameron Beaubier 39. 17. Somkiat Chantra 37. 18. Marcos Ramirez 29. 19. Jake Dixon 27. 20. Albert Arenas 23. 21. Thomas Lüthi 21.



Stand Marken-WM:

1. Kalex, 375 Punkte (Marken-Weltmeister 2021). 2. Boscoscuro 159. 3. MV Agusta 19. 4. NTS 10.



Stand Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo, 533 Punkte (Team-Weltmeister 2021). 2. Elf Marc VDS Racing Team 271. 3. Sky Racing Team VR46, 259. 4. Idemitsu Honda Team Asia 150. 5. Inde Aspar Team 147. 6. Federal Oil Gresini 140. 7. Liqui Moly Intact GP 135. 8. Petronas Sprinta Racing 110. 9. +Ego Speed Up 91. 10. Italtrans Racing Team 69. 11. American Racing 68. 12. Pertamina Mandalika SAG Team 62. 13. 13. Flexbox HP40, 36. 14. MV Agusta Forward Racing 19. 15. NTS RW Racing GP 10.