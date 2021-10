Rekordjäger Raúl Fernández (1.): «Ich bin sprachlos»

Moto2-Rookie Raúl Fernández holte beim Texas-GP seinen siebten Saisonsieg. Damit zog der Red Bull KTM-Ajo-Pilot mit Marc Márquez gleich. Remy Gardner stürzte, wodurch sein WM-Vorsprung auf neun Punkte schrumpfte.

Raúl Fernández erlebte beim «Red Bull Grand Prix of the Americas» erneut ein Traumwochenende. Obwohl der Spanier auf dem COTA noch nie ein Moto2-Bike pilotiert hatte, beendete er alle Training-Sessions als Erster. Im Qualifying sicherte er sich zudem seine sechste Pole-Position. Mit der schnellsten Rennrunde von 2:09,794 min setzte sich Fernández im Rennen früh von seinen Verfolgern ab. Nach Runde drei hatte er bereits über eine Sekunde Vorsprung, die er bis ins Ziel verwaltete. «Ich bin sprachlos, es war ein perfektes Wochenende. Das Team hat so gut wie noch nie gearbeitet. Es ist großartig, auf so einer schwierigen Strecke wie dieser den Sieg zu holen», strahlte der glückliche Rennsieger.

Für Fernández war es nach Aragon und Misano der dritte Sieg in Folge und der insgesamt siebte Triumph in seiner ersten Moto2-Saison. Damit zog der 20-jährige Red Bull KTM Ajo-Pilot mit dem achtfachen Weltmeister Marc Márquez gleich, dem es 2012 bislang als einzigem Piloten gelungen war, in seiner Moto2-Rookie-Saison sieben Siege zu erringen. Bei noch drei verbleibenden Rennen hat Fernández sogar noch die Chance, diesen Rekord zu brechen. Besonders bemerkenswert, der Spanier hatte sich eine Woche vor dem Aragón-GP bei einem Trainingsunfall auf dem Rad den fünften Mittelhandknochen der rechten Hand gebrochen und war seitdem angeschlagen.

Für Teamkollege und WM-Leader Remy Gardner verlief der Texas-GP enttäuschend. Von Startplatz 2 wurde er zu Beginn in ein Gerangel mit Cameron Beaubier (American Racing) und Fabio Di Giannantonio (Gresini) verwickelt, wodurch er den Anschluss an Spitzenreiter Fernández verlor. Nachdem er sich von seinen Verfolgern freigefahren hatte, unterlief dem Australier in der siebten Runde ein Fehler in Kurve 15, der ihn zu Boden riss. Für Gardner war es der erste Nuller der Saison. «Ich habe viel riskiert und hatte eine gute Pace, aber dann unterlief mir der Fehler und ich stürzte. Das Gute ist, dass ich die Tabelle weiterhin anführe, ich werde bis zum Schluss alles geben», lautete die Kampfansage des fünffachen GP-Siegers.

In der WM-Tabelle ist bei noch drei verbleibenden Rennen und 75 zu vergebenden Punkten nun alles wieder offen. Mit seiner beeindruckenden Performance in den letzten drei Rennen hat sich Fernández zurück in den WM-Kampf gearbeitet. Denn Seit Aragón konnte er 35 Punkte auf Gardner wett machen und den Rückstand in der Gesamtwertung von 44 auf neun Zähler verkürzen.

Moto2-Ergebnis, Austin (3. Oktober)

1. Raúl Fernandez, Kalex

2. Fabio Di Giannantonio, Kalex, + 1,734 sec

3. Marco Bezzecchi, Kalex, + 3,100

4. Augusto Fernandez, Kalex, + 4,061

5. Cameron Beaubier, Kalex, + 5,381

6. Tony Arbolino, Kalex, + 7,577

7. Ai Ogura, Kalex, + 11,087

8. Xavi Vierge, Kalex, + 14,949

9. Marcos Ramirez, Kalex, + 16,051

10. Jake Dixon, Kalex, + 18,278

11. Aron Canet, Boscoscuro, + 20,679

12. Jorge Navarro, Boscoscuro, + 22,738

13. Simone Corsi, MV Agusta, 22,913

14. Somkiat Chantra, Kalex, + 23,247

15. Bo Bendsneyder, Kalex, 23,347 *

* Strafversetzung wegen Missachtung der Track Limits



Ferner:

Ausgeschieden: Thomas Lüthi (Sturz), Marcel Schrötter (Elektronik)

WM-Wertung nach 15 von 18 Rennen

1. Remy Gardner 271 Punkte. 2. Raúl Fernandez 262. 3. Marco Bezzecchi 206. 4. Sam Lowes 140. 5. Augusto Fernandez 131. 6. Fabio Di Giannantonio 128. 7. Aron Canet 124. 8. Ai Ogura 113. 9. Marcel Schrötter 84. 10. Xavi Vierge 83. 11. Jorge Navarro 78. 12. Joe Roberts 59. 13. Celestino Vietti 53. 14. Tony Arbolino 51. 15. Bo Bendsneyder 41. 16. Cameron Beaubier 39. 17. Somkiat Chantra 37. 18. Marcos Ramirez 29. 19. Jake Dixon 27. 20. Albert Arenas 23. 21. Thomas Lüthi 21.



Stand Marken-WM:

1. Kalex, 375 Punkte (Marken-Weltmeister 2021). 2. Boscoscuro 159. 3. MV Agusta 19. 4. NTS 10.



Stand Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo, 533 Punkte (Team-Weltmeister 2021). 2. Elf Marc VDS Racing Team 271. 3. Sky Racing Team VR46, 259. 4. Idemitsu Honda Team Asia 150. 5. Inde Aspar Team 147. 6. Federal Oil Gresini 140. 7. Liqui Moly Intact GP 135. 8. Petronas Sprinta Racing 110. 9. +Ego Speed Up 91. 10. Italtrans Racing Team 69. 11. American Racing 68. 12. Pertamina Mandalika SAG Team 62. 13. 13. Flexbox HP40, 36. 14. MV Agusta Forward Racing 19. 15. NTS RW Racing GP 10.