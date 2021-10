Misano, FP1: Augusto Fernandez top, Schrötter Neunter

Die Moto2-Titelrivalen Raul Fernandez und Remy Gardner begannen den zweiten Misano-GP an einem regnerischen Freitagvormittag mit den Plätzen 10 und 16, Marcel Schrötter und Tom Lüthi mit den Rängen 9 und 13.

Auf nasser Strecke gab es in den ersten zehn Minuten des FP1 der Moto2-Klasse gleich drei Stürze in Kurve 16: Aron Canet, Jake Dixon und Sam Lowes. Nach 15 Minuten rutschte auch noch Somkiat Chantra in derselben Kurve aus. Der Honda Team Asia-Fahrer führte zu diesem frühen Zeitpunkt das Klassement an, wurde dann aber von Joe Roberts abgelöst. Der Italtrans-Kalex-Pilot fuhr eine 1:49,942 min.

Tom Lüthi reihte sich 0,560 sec dahinter auf Platz 2 ein, wurde wenig später aber von Marco Bezzecchi und Hector Garzo auf den vierten Rang verdrängt. Marcel Schrötter lag als Elfter 1,229 sec zurück. Als noch 17 Minuten auf der Uhr standen, fuhr Marco Bezzecchi in 1:48,969 min eine neue Bestzeit.

Liqui Moly-Intact-GP-Fahrer Schrötter fand sich immer besser zurecht, zehn Minuten vor Schluss lag er als Fünfter 0,362 sec hinter dem neuen Spitzenreiter Augusto Fernandez zurück. Der Marc-VDS-Pilot machte sich den ersten Platz mit Nicolò Bulega aus, der in Austin wegen eines Hämatoms am Bein noch zuschauen musste. Schrötter landete am Ende auf Platz 9, Lüthi auf 13.

Übrigens: Zunächst glänzte Speed-Up-Fahrer Jorge Navarro mit einer Rodeo-Einlage. Gegen Ende der Session wurde er allerdings noch von Bo Bendsneyder übertroffen, der von seiner SAG-Kalex abstieg, aber einen Sturz akrobatisch vermeidete.

Moto2-Ergebnis, FP1, Misano (22. Oktober):

1. Augusto Fernandez, Kalex, 1:48,322 min

2. Bulega, Kalex, + 0,219 sec

3. Roberts, Kalex, + 0,382

4. Arbolino, Kalex, + 0,542

5. Vietti, Kalex, + 0,580

6. Garzo, Kalex, + 0,588

7. Bezzecchi, Kalex, + 0,647

8. Baltus, NTS, + 0,667

9. Schrötter, Kalex, + 0,967

10. Raul Fernandez, + 0,983

11. Beaubier, Kalex, + 1,085

12. Vierge, Kalex, + 1,108

13. Lüthi, Kalex, + 1,259

14. Canet, Boscoscuro, + 1,264

15. Casadei, Kalex, + 1,330

16. Gardner, Kalex, + 1,345

Moto3-Ergebnis, FP1, Misano (22. Oktober):

1. Migno, Honda, 1:52,529 min

2. Surra, Honda, + 0,278 sec

3. Salac, KTM, + 0,833

4. Aji, Honda, + 0,900

5. Guevara, GASGAS, + 0,917

6. Izdihar, Honda, + 1,141

7. Toba, KTM, + 1,178

8. Nepa, KTM, + 1,187

9. Fellon, Honda, + 1,316

10. Antonelli, KTM, + 1,363

11. Masia, KTM, + 1,520

12. Suzuki, Honda, + 1,659

13. Artigas, Honda, + 1,701

14. Kunii, Honda, + 1,713

15. Acosta, KTM, + 1,748

16. Darryn Binder, Honda, + 2,036

17. Foggia, Honda, + 2,153



Ferner:

22. Kofler, KTM, + 2,581