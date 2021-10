Überraschung: Zonta van den Goorbergh bei NTS

Der Malaysier Hafizh Syahrin muss seinen Platz beim NTS RW Racing Team räumen, der 15-jährige Zonta van den Goorbergh übernimmt ihn.

NTR RW Racing GP-Teamanager Jarno Janssen hatte eine Überraschung angekündigt, jetzt hat er die neue Fahrerpaarung für die Moto2-WM 2022 vorgestellt. Neben dem 17-jährigen Belgier Barry Baltus wird 2022 der Niederländer Zonta van den Goorbergh auf der japanischen NTS um Punkte kämpfen. Er ist der Sohn des ehemaligen GP-Piloten Jurgen van den Goorbergh.

Der 15-jährige van den Goorbergh kommt aus dem Red Bull Rookies-Cup und nimmt in diesem Jahr an der FIM Moto3 Junior World Championship teil. Der Umstieg in die Moto2 ist gut überlegt worden, er bleibt trotzdem eine große Herausforderung. Sein Vertrag erstreckt sich über zwei Jahre, 2022 soll ein Lernjahr sein.

«Ich bin in der 'Road to MotoGP' einen mächtigen Schritt weiter gekommen», stellte Zonta van den Goorbergh fest. «Vor einigen Jahren bin ich in diese Straße eingebogen, ich bin dann durch den Rookies-Cup und den European Talent Cup (ETC) in die Junior World Championship gekommen. Jetzt kann ich den nächsten großen Schritt machen. Ich werde in der Moto2-WM GP-Pilot beim niederländischen Dutch RW Racing GP-Team!»

Übrigens: Der am 1. Dezember 2005 geborene Zonta van den Goorbergh wird am 1. Dezember das erforderliche Mindestalter von 16 Jahren erreichen. Obwohl das Moto2-WM-Mindestalter 2023 auf 18 Jahre erhöht wird, können die Teilnehmer mit GP-Erfahrung dann weiterfahren, auch wenn sie nicht 18 Jahre alt sind.

«Hinter den Kulissen ist hart gearbeitet worden», erklärte Zonta. «Die Menschen in meinem Umfeld wie zum Beispiel meine Eltern, meine Sponsoren und die Teammitglieder von RW Racing GP haben das für mich möglich gemacht. Unsere Entscheidung wird einige Leute überraschen. Aber ich habe diese Möglichkeit bekommen, ich bin in diesem Jahr besser geworden, deshalb kommt dieser Schritt zur richtigen Zeit in meiner Laufbahn.»

«Ich freue mich auf diese Herausforderung», frohlockte der Niederländer, der den Rookies-Cup 2020 als Gesamt-Achter beendet hat und in der Junioren-WM an 16. Stelle liegt. «Ich werde mich im Winter auf diese neue Aufgabe vorbereiten und in meiner ersten GP-Saison lernen. Das Team wird mir die nötige Zeit geben, ich schnappe mir diese Gelegenheit mit beiden Händen. Es ist großartig, dass das Team so viel Vertrauen in mich setzt, das beruht auf Gegenseitigkeit.»