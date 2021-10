Misano: Lowes auf Pole, Gardner kassiert Rückschlag

Der Kampf um die Moto2-Krone spitzt sich zu. Allerdings waren Remy Gardner und sein Herausforderer Raul Fernandez in der Qualifikation in Misano nicht die Hauptprotagonisten. Sam Lowes überzeugte mit der Pole-Zeit.

In der Moto2-Klasse bleibt es im Kampf um die Weltmeisterschaft spannend, denn Remy Gardner landete in der Qualifikation in Misano, bei der Sam Lowes bei abtrocknenden Verhältnissen am schnellsten war, nur auf dem 14. Rang. Sein Rivale, Raul Fernandez, startet von Startplatz 9, obwohl er stürzte. Der Abstand zwischen den beiden Red Bull KTM Ajo-Piloten beträgt neun Zähler, nachdem Gardner in Austin ausgeschieden war.

Neben Lowes, der sich die Pole-Position mit einer Zeit von 1:36,510 min schnappte, überzeugte auch Jorge Navarro. Der Rückstand des Spaniers, der sich gemeinsam mit Albert Arenas, Hector Garzo und Bo Bendsneyder, beträgt 0,055 sec. Die erste Reihe komplettiert Lowes' Stallrivale Augusto Fernandez. Thomas Lüthi schlug seinen Stallrivalen Bendsneyder um 0,072 sec. Der Schweizer legt am Sonntag von P11 los.

Eine Schrecksekunde mussten die Xavi Vierge und Jake Dixon, aber allen voran auch die Streckenposten überstehen. Beide Petronas-Sprinta-Piloten crashten binnen Sekunden. Die umherfliegenden Motorrad-Teile trafen aber nicht die Helfer, die gerade mit der Bergung der Vierge-Kalex beschäftigt waren.

Marcel Schrötter musste schon im ersten Teil die Segel streichen. Er stürzte ebenfalls. Er schaffte es zwar noch einmal zurück auf die Strecke, aber seinen Rhythmus fand er nicht mehr. Der Deutsche startet von P21. Mit seinem Crash war er aber nicht allein. Ebenfalls in Q1 traf es Nicolo Bulega, Marco Bezzecchi, Tony Arbolino, Barry Baltus, Tommaso Marcon, Simone Corsi, Mattia Casadei und Lorenzo Baldassarri.

Moto2 Misano, Startaufstellung (23. Oktober)

1. Lowes, Kalex, 1:36,510 min

2. Navarro, Boscoscuro, + 0,045 sec

3. A. Fernandez, Kalex, + 0,234 sec

4. Canet, Boscoscuro, + 0,440

5. Vietti, Kalex, + 0,590

6. Ramirez, Kalex, + 0,790

7. Manzi, Kalex, + 1,001

8. Arenas, Kalex, + 1,092

9. R. Fernandez, Kalex, + 1,176

10. Chantra, Kalex, + 1,176

11. Lüthi, Kalex, + 1,185

12. Bendsneyder, Kalex, + 1,257

13. Aldeguer, Boscoscuro, + 1,270

14. Gardner, Kalex, + 1,315



Ferner:

21. Schrötter, Kalex