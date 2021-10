Misano FP3: Keine Steigerungen, Schrötter muss ins Q1

Der Misano World Circuit Marco Simoncelli war im dritten Freien Training zu nass. Verbesserungen waren nicht möglich. Bedeutet: Die WM-Favoriten sind schon im zweiten Teil der Qualifikation, Marcel Schrötter nicht.

Der Samstagvormittag hat in der Moto2-Klasse keine Verbesserungen zugelassen, sodass das Ergebnis des Freitags Bestand hatte. Bedeutet: Augusto Fernandez geht als schnellster Pilot in die Qualifikation. Remy Gardner und Geburtstagskind Raul Fernandez, die in der WM-Wertung nur neun Punkte auseinanderliegen, haben den Q2-Einzug ebenfalls in der Tasche. Das gilt auch für Thomas Lüthi. Marcel Schrötter ist dagegen im ersten Teil dabei.

In personeller Hinsicht gab es kurzfrisitg eine Absage aus der Italtrans-Box: Joe Roberts wurde nach seinem FP2-Sturz am Freitag für unfit erklärt. Außerdem verkündete Jarno Janssen vom NTS RW Racing GP-Team die Verpflichtung von Zonta van den Goorbergh. Der junge Niederländer war zuletzt im Red Bull Rookies-Cup und der FIM Moto3 Junior World Championship im Einsatz. «Er soll bei uns den nächsten Schritt in seiner Karriere machen», sagte Janssen. Hafizh Syahrin muss für das Nachwuchstalent Platz machen.

Auf der Strecke war es unmöglich, die Zeiten des Freitags zu verbessern. Bei 16 Grad Luft- und Asphalttemperatur und nasser Strecke fehlten den Piloten mehr als zehn Sekunden auf die FP2-Bestzeit von Augusto Fernandez. Nach zehn Minuten führte im dritten Freien Training Jake Dixon mit einer Zeit von 1:49,722 min. Dahinter folgten Marco Bezzecchi und Remy Gardner.

Bezzecchi konnte sich steigern und führte eine Viertelstunde vor dem Ende mit einer Zeit von 1:47,905 min. Tony Arbolino auf P2 fehlten fast acht Zehntel. Für Arbolinos Liqui Moly Intact GP-Teamkollegen Schrötter lief es auch weiterhin nicht gut. Er rangierte auf P21 und Thomas Lüthi lag direkt dahinter.

Über 30 Minuten verlief die Session sturzfrei, doch das sollte nicht so bleiben. Mattia Casadei erwischte es. Der Italiener, der für seinen Landsmann Lorenzo Dalla Porta einspringt, konnte aber seine Fahrt direkt fortsetzen. Schlechter lief es für Tommaso Marcon. Der Franzose landete in Kurve 13 im Kiesbett, nachdem das Vorderrad eingeklappt war. Die Einheit war für ihn vorzeitig zu Ende.

An der Spitze gab es noch eine Veränderung: Arbolino kletterte auf P1. Ohne Zeit blieb Cameron Beaubier und ebenfalls auffällig: Drei Boscoscuro-Piloten landeten unter den schnellsten sieben Piloten.

Moto2 Misano, kombinierte Zeiten nach FP3 (23. Oktober):

1. A. Fernandez, Kalex, 1:40,930 min

2. Gardner, Kalex, + 0,076 sec

3. Vierge, Kalex, + 0,082

4. Dixon, Kalex, + 0,516

5. Lowes, Kalex, + 0,685

6. Vietti, Kalex, 1,223

7. Ogura, Kalex, + 1,400

8. R. Fernandez, + 1,457

9. Chantra, Kalex + 1,491

10. Aldeguer, Boscoscuro, + 1.763

11. Manzi, Kalex, + 2,121

12. Ramirez, Kalex, + 2,166

13. Lüthi, Kalex, + 2,185

14. Canet, Boscoscuro + 2,418

Moto2 Misano, FP3 (23. Oktober):

1. Arbolino, Kalex, 1:47,902 min

2. Bezzecchi, Kalex, + 0,003 sec

3. A. Fernandez, Kalex, + 0,502

4. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,534

5. R. Fernandez, Kalex, + 0,545

6. Navarro, Boscoscuro, + 0,803

7. Canet, Boscoscuro, + 0,948

8. Chantra, Kalex, + 0,886

9. Garzo, Kalex, + 0,903

10. Vietti, Kalex, + 0,930

11. Gardner, Kalex, + 1,057

12. Dixon, Kalex, + 1,122

13. Bulega, Kalex, + 1,138

14. Vierge, Kalex, + 1,172



Ferner:

20. Schrötter, Kalex, + 1,958

25. Lüthi, Kalex, + 3,522