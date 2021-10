Misano FP2: Augusto Fernandez vorn, Schrötter nur 22.

In der Moto2-Klasse dreht sich alles um den WM-Kampf zwischen Remy Gardner und Raul Fernandez. Am Freitag hinterließ Gardner den besseren Eindruck. Thomas Lüthi liegt auch auf Q2-Kurs, Marcel Schrötter ist nur 22.

Beim Fernduell zwischen Remy Gardner und Raul Fernandez hat am Freitag Augusto Fernandez dazwischengefunkt. Der Marc VDS-Pilot war bei abtrocknender Strecke der schnellste Fahrer in der Moto2-Klasse. Dahinter sammelte Gardner Selbstvertrauen, während sein Konkurrent in Misano zu kämpfen hatte. Auch bei den deutschsprachigen Piloten gibt es unterschiedliche Stimmungsbilder: Thomas Lüthi liegt nach zwei Freien Trainings auf Q2-Kurs, Schrötter muss sich am Samstagvormittag noch steigern. Er landete auf P22.

Die Strecke war am Nachmittag immer noch an einigen Stellen feucht, dennoch kam ein Großteil der Piloten direkt aus den Boxen. Für Slicks war es aber noch deutlich zu früh. Für den Herausforderer liefen die ersten Minuten der Mittagseinheit übrigens nicht nach Plan. Raúl Fernandez verlor einen Teil seines Helms.

An der Spitze der zweiten Einheit stand zunächst Remy Gardner. Der WM-Führende lag am Morgen noch außerhalb der Plätze, die eine direkte Q2-Teilnahme garantieren. Seine Zeit von 1:49,407 min reichte aber, um in der kombinierten Zeitenliste auf P12 zu klettern.

Ebenfalls stark unterwegs war Jake Dixon, der sich gemeinsam mit seinem Petronas-Sprinta-Teamkollegen Xavi Vierge vor Gardner platzierte. Die absolute Bestzeit von Nicoló Bulega hatte aber weiter Bestand - zumindest bis Augusto Fernandez etwas dagegen hatte. Der Spanier benötigte zur Umrundung des Misano World Circuit Marco Simoncelli 0,379 sec weniger.

Für Marcel Schrötter war auf P13 immer noch alles im grünen Bereich. Thomas Lüthi fiel dagegen auf P18 zurück, damit lag er aber nicht einmal 0,2 sec hinter Gardner, der weiter kein allzu großes Risiko einging.

Kurz vor Halbzeit verpasste Jorge Navarro es um 0,001 sec, die 1:48-min-Marke zu unterbieten. Dahinter folgte Augusto Fernandez, Nicoló Bulega und Cameron Beaubier.

Die nächste Steigerung war Somkiat Chantra vorbehalten. Er reihte sich auf P3 ein, doch nur wenige Meter nach der Überquerung der Ziellinie verpasste er den Bremspunkt und flog in Turn 4 ab. Schrötter war inzwischen auch auf P16 durchgereicht worden.

Dann machte der Titelfavorit ernst. Gardner brannte erst eine 1:47,666 min in den Asphalt. Diese Zeit unterbot er einen Umlauf später um fast eine Sekunde. Aber auch die anderen Fahrer steigerten sich. Der Grund: Inzwischen fuhren fast alle Piloten mit Slicks. Mit seinem Rhythmus machte der Australier weiter. Neun Minuten vor dem Ende führte er mit 1,5 sec Vorsprung vor Hector Garzo und 2,1 sec vor dem Dritten, Thomas Lüthi.

Das war aber noch lange nicht das Ende der Verschiebungen, denn die trockene Linie wurde immer breiter und die Strecke dadurch schneller. Fünf Minuten vor dem Ende grüßte Augusto Fernandez von der Spitze (1:43,498 min). Lüthi hielt sich auf einem guten fünften Rang und Schrötter hinkte als 18. noch seinen Erwartungen hinterher. Damit lag er aber immer noch einen Rang vor Raul Fernandez.

Zwei Minuten vor dem Ende kam dann die Gelbe Flagge noch einmal zum Einsatz. Joe Roberts und Stefano Manzi gerieten in Kurve 3 aneinander. Beide stürzten und Roberts schien an der Schulter etwas abbekommen zu haben. Roberts verlor die Kontrolle und Manzi fuhr ihm auf.

Der letzte Angriff konnte dann aber wieder ohne Gelbe Flaggen stattfinden. Augusto Fernandez behauptete P1 mit einer 1:40,930 min. Dahinter folgt Remy Gardner, der einen guten Eindruck hinterließ. Sein Widersacher Raul Fernandez schloss als Achter ab.

Moto2 Misano, kombinierte Zeiten nach FP2 (22. Oktober):

1. A. Fernandez, Kalex, 1:40,930 min

2. Gardner, Kalex, + 0,076 sec

3. Vierge, Kalex, + 0,082

4. Dixon, Kalex, + 0,516

5. Lowes, Kalex, + 0,685

6. Vietti, Kalex, 1,223

7. Ogura, Kalex, + 1,400

8. R. Fernandez, + 1,457

9. Chantra, Kalex + 1,491

10. Aldeguer, Boscoscuro, + 1.763

11. Manzi, Kalex, + 2,121

12. Ramirez, Kalex, + 2,166

13. Lüthi, Kalex, + 2,185

14. Canet, Boscoscuro + 2,418



Ferner:

22. Schrötter, Kalex, + 3,052

Moto3 Misano, kombinierte Zeiten nach FP2 (22. Oktober):

1. Migno, Honda, 1:52,529 min

2. Acosta, KTM, + 0,007 sec

3. Surra, Honda, + 0,278

4. Sasaki, KTM, + 0,820

5. Salac, KTM, + 0,833

6. Antonelli, KTM, + 0,888

7. Aji, Honda, + 0,900

8. Guevara, GASGAS, + 0,917

9. Kunii, Honda, + 1,062

10. Nepa, KTM, + 1,066

11. Holgado, KTM, + 1,122

12. Izdihar, Honda, + 1,141

13. Toba, KTM, + 1,178

14. Suzuki, Honda, + 1,208

15. Riccardo Rossi, KTM, + 1,306



Ferner:

23. Foggia, Honda, + 1,937

24. Kofler, KTM, + 2,017