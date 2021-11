Remy Gardner: «Nicht über die WM nachdenken» 04.11.2021 - 06:41 Von Maximilian Wendl

Raul Fernandez nimmt beim Großen Preis der Algarve die Jägerrolle in der Moto2-Klasse ein. Sein Stallrivale Remy Gardner liegt in der Gesamtwertung 18 Punkte vor dem Spanier. In Portimao könnte eine Entscheidung fallen.