Remy Gardner: «Am Ende hatte ich Glück»

WM-Spitzenreiter Remy Gardner hat in Misano seinen Vorsprung ausbauen können, obwohl es lange Zeit nicht danach aussah. Allerdings stürzte sein Widersacher Raul Fernandez auf Platz 1 liegend.

Lange Zeit hat es beim zweiten Misano-GP so ausgesehen, als würde Raul Fernandez seinem Teamkollegen beim Red Bull KTM Ajo-Rennstall, Remy Gardner, die WM-Führung abluchsen können. Doch in Runde 16 landeten die Hoffnungen des spanischen Rookies gemeinsam mit ihm selbst im Kiesbett. Anstatt aus Italien mit einem Vorsprung abzureisen, liegt Fernandez nun 18 Punkte hinter dem Australier.

«Ich möchte mich bei der Crew für den Unfall entschuldigen. Ich wollte das Rennen gewinnen und habe nicht an die Meisterschaft gedacht. Es war ein seltsamer Unfall, denn ich war sehr ruhig auf dem Motorrad und habe keine seltsamen Bewegungen gemacht. Ich kann nicht ganz verstehen, was passiert ist», sagte Raul Fernandez. «Glücklicherweise haben wir noch zwei weitere Chancen.»

Zum Zeitpunkt des Ausfalls lag Fernandez an der Spitze. Er startete vom neunten Platz und schob sich schon in der ersten Runde zwei Ränge weiter nach vorn. Runde um Runde schnappte er sich die Konkurrenten, ehe er auf dem ersten Platz ankam. Doch in Kurve 8 endete das Rennen jäh, weil das Vorderrad ohne Vorwarnung einklappte.

Teamchef Aki Ajo sagte: «Raul hatte einen großartigen Start. Er kam an die Spitze und hatte die Chance, um den Sieg zu kämpfen. Wir sind enttäuscht über das, was passiert ist. Dennoch hat er im Laufe der Saison große Fortschritte gemacht, und so ein Missgeschick kann passieren. Er muss diesen Lauf vergessen und sich auf die nächsten zwei Rennen konzentrieren, um das Jahr bestmöglich zu beenden.»

Der heimliche Sieger war plötzlich Remy Gardner, der trotz seines schwierigen Rennens seinen Vorsprung ausbauen konnte. Er landete an der Adria-Küste auf Platz 7 und war damit zufrieden, denn ihm gelang mehr als nur Schadensbegrenzung.

«Es war ein Wochenende mit vielen Höhen und Tiefen. Am Ende hatten wir Glück und haben einige wichtige Punkte geholt. Allerdings können wir uns solche Auftritte nicht mehr leisten, wenn wir um die Meisterschaft kämpfen wollen», sagte Gardner. «Wir haben uns bei der Reifenwahl nach dem Rest des Feldes gerichtet, aber leider ist der Plan nicht aufgegangen und ich verlor den Anschluss. Außerdem hatten wir einen Zwischenfall mit einem anderen Fahrer und mussten eine Strafe absitzen. Es tut mir leid, was passiert ist.»

Ergebnis Misano-GP Moto2, 24. Oktober

1. Sam Lowes, Kalex, 25 Runden in 40:25,180 min

2. A. Fernandez, Kalex, + 1,233 sec

3. Canet, Boscoscuro, + 1,400

4. Vietti, Kalex, + 2,554

5. Navarro, Boscoscuro, + 4,243

6. Manzi, Kalex, + 5,198

7. Gardner, Kalex, + 14,261

8. Di Giannantonio, Kalex, + 15,868

9. Ogura, Kalex, + 18,905

10. Ramirez, Kalex, + 19,069

11. Arenas, Kalex, + 19,675

12. Bendsneyder, Kalex, + 24,309

13. Dixon, Kalex, + 26,777

14. Lüthi, Kalex, + 34,699

15. Schrötter, Kalex, + 36,240



WM-Stand nach 16 von 18 Rennen

1. Gardner 280 Punkte. 2. Raúl Fernandez 262. 3. Bezzecchi 206. 4. Lowes 165. 5. Augusto Fernandez 151. 6. Canet 140. 7. Di Giannantonio 136. 8. Ogura 120. 9. Navarro 89. 10. Schrötter 85. 11. Vierge 83. 12. Vietti 66. 13. Roberts 59. 14. Arbolino 51. 15. Bendsneyder 45. 16. Beaubier 39. 17. Chantra 37. 18. Ramirez 35. 19. Manzi 30. 20. Jake Dixon 30. – ferner: 22. Lüthi 23.



Marken-WM:

1. Kalex 400 Punkte (Marken-Weltmeister 2021). 2. Boscoscuro 175. 3. MV Agusta 19. 4. NTS 10.



Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 542 Punkte (Team-Weltmeister 2021). 2. Elf Marc VDS Racing Team 316. 3. Sky Racing Team VR46 272. 4. Aspar Team Moto2 168. 5. Idemitsu Honda Team Asia 157. 6. Federal Oil Gresini 148. 7. Liqui Moly Intact GP 136. 8. Petronas Sprinta Racing 113. 9. +Ego Speed Up 102. 10. American Racing 74. 11. Italtrans Racing Team 69. 12. Pertamina Mandalika SAG Team 68. 13. Flexbox HP40, 46. 14. MV Agusta Forward Racing 19. 15. NTS RW Racing GP 10.