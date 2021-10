Fabio Di Giannantonio in Arco: «Ich liebe Motocross!»

Der italienische Moto2-Fahrer Fabio Di Giannantonio war einer der prominenten Gäste beim Motocross-Grand Prix in Arco di Trento und sprach voller Ehrfurcht über die Künste der Motocross-Asse.

Fabio Di Giannantonio wird 2022 als Rookie in die MotoGP-WM aufsteigen. Der Italiener wird dann auf einer Ducati des Teams Gresini sitzen und Teamkollege von Enea Bastianini sein. Der 23-Jährige aus Rom fährt aktuell in der Moto2-Kategorie für die Truppe von Gresini Racing, hat einen Saisonsieg eingefahren und belegt in der WM-Tabelle den siebten Rang.

Di Giannantonio war am Sonntag einer der prominenten Gäste beim dritten und letzten Motocross-WM-Event von Arco di Trento. Dabei sprach er offen und mit viel Ehrfurcht über die Stars der Motocross-Szene: «Ich liebe Motocross! Was für ein toller Event hier in Arco, ich war noch nie hier. Es ist einfach verrückt, was die Jungs hier zeigen und dazu diese Stimmung – es ist ein großartiger Anlass.»

«Arco ist wirklich ein wunderbarer Platz, die Strecke ist auch extrem interessant», bekennt der WM-Siebente, der 2021 in Jerez gewonnen hat.

Zu seinen eigenen Prioritäten sagt er: «Ich konzentriere mich jetzt noch auf den Rest der Saison in der Moto2-Klasse. Ich hoffe, dass wir noch das eine oder andere Podium holen, bevor ich in die MotoGP aufsteigen werde.»

Was sagt «Diggia» zu seinen eigenen Fähigkeiten auf Stollenreifen? „Ich trainiere immer wieder auch Motocross. Ich liebe Motocross und hatte auch schon mal die Gelegenheit, gemeinsam mit Cairoli, Prado und Guadagnini auf einer Strecke zu trainieren. Aber ich bin super langsam», lacht er. «Es ist bei diesen Jungs einfach ein anderer Sport.»

Ergebnis Misano-GP Moto2, 24. Oktober

1. Sam Lowes, Kalex, 25 Runden in 40:25,180 min

2. A. Fernandez, Kalex, + 1,233 sec

3. Canet, Boscoscuro, + 1,400

4. Vietti, Kalex, + 2,554

5. Navarro, Boscoscuro, + 4,243

6. Manzi, Kalex, + 5,198

7. Gardner, Kalex, + 14,261

8. Di Giannantonio, Kalex, + 15,868

9. Ogura, Kalex, + 18,905

10. Ramirez, Kalex, + 19,069

11. Arenas, Kalex, + 19,675

12. Bendsneyder, Kalex, + 24,309

13. Dixon, Kalex, + 26,777

14. Lüthi, Kalex, + 34,699

15. Schrötter, Kalex, + 36,240

WM-Stand nach 16 von 18 Rennen

1. Gardner 280 Punkte. 2. Raúl Fernandez 262. 3. Bezzecchi 206. 4. Lowes 165. 5. Augusto Fernandez 151. 6. Canet 140. 7. Di Giannantonio 136. 8. Ogura 120. 9. Navarro 89. 10. Schrötter 85. 11. Vierge 83. 12. Vietti 66. 13. Roberts 59. 14. Arbolino 51. 15. Bendsneyder 45. 16. Beaubier 39. 17. Chantra 37. 18. Ramirez 35. 19. Manzi 30. 20. Jake Dixon 30. – ferner: 22. Lüthi 23.

Marken-WM:

1. Kalex 400 Punkte (Marken-Weltmeister 2021). 2. Boscoscuro 175. 3. MV Agusta 19. 4. NTS 10.

Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 542 Punkte (Team-Weltmeister 2021). 2. Elf Marc VDS Racing Team 316. 3. Sky Racing Team VR46 272. 4. Aspar Team Moto2 168. 5. Idemitsu Honda Team Asia 157. 6. Federal Oil Gresini 148. 7. Liqui Moly Intact GP 136. 8. Petronas Sprinta Racing 113. 9. +Ego Speed Up 102. 10. American Racing 74. 11. Italtrans Racing Team 69. 12. Pertamina Mandalika SAG Team 68. 13. Flexbox HP40, 46. 14. MV Agusta Forward Racing 19. 15. NTS RW Racing GP 10.