Joe Roberts: Schlüsselbein machte wieder Ärger

Der US-amerikanische Moto2-Fahrer Joe Roberts ging für die Italtrans-Truppe als einer der Mitfavoriten in die Saison 2021 und blieb weit unter den Erwartungen.

Für Joe Roberts (24) endete die Moto2-WM-Saison 2021 mit einer herben Enttäuschung. Der Kalifornier hatte 2020 mit starken Ergebnissen aufhorchen lassen und wechselte von der American Racing- in die Italtrans-Truppe, wo der Italiener Enea Bastianini im Vorjahr noch den WM-Titel holen konnte und wo auch Taka Nakagami und Franco Morbidelli einst zum Spitzenfahrer reiften.

Am Ende stehen aber für den langhaarigen Sunnyboy aus Malibu nur der 13. WM-Rang und magere 59 WM-Punkte zu Buche. Sein bestes Ergebnis holte Roberts mit den vierten Rängen in Portimão-1 und Mugello. Es gab zahlreiche Stürze und im Herbst kam noch Verletzungspech hinzu. Beim WM-Finale in Valencia am Sonntag musste Roberts nach Platz 17 in der Quali wegen den Nachwirkungen auf das letzte Saisonrennen verzichten.

Die Probleme stammen von seinem Crash vom Emilia Romagna-GP in Misano im Oktober. Danach musste er sich an der linken Schulter am Schlüsselbein operieren lassen. Und all das, nachdem Roberts nach 2020 auf ein MotoGP-Angebot von Aprilia verzichtet hatte, weil er nochmals in der Moto2-Klasse brillieren wollte. 2020 hatte Roberts drei Pole-Positions erobert, dazu wetzte er in Brünn als Dritter auf das Podium.

«Leider konnte ich in Valencia nicht fahren», knurrte Roberts, der 2021 insgesamt sieben Nuller verzeichnete. «Die Platte in meinem Schlüsselbein hat etwas nachgegeben und sich verschoben. Es ist schade, denn es ist eigentlich ganz gut gelaufen. Wir hatten die Chance auf ein gutes Rennen. Jetzt reise ich nach Hause. Ich bin aber extrem motiviert für 2022. Ich will dann um Siege kämpfen.»

Roberts hat jetzt fünf Jahre in der Moto2-WM hinter sich. 2017 kassierte er auf der Kalx 6 Punkte ein, 2018 auf der NTS 5, 2019 mit KTN vier, im Vorjahr sammelte er auf der Kalex von American Racing 94 Punkte und wurde WM-Siebter. In den drei Jahren davor schloss er die WM als 30., 27. und 28. ab.

Rookie Cameron Beaubier hat ihm bei American Racing in diesem Jahr schon mehrmals den Rang abgelaufen – und als Moto2-Neuling nur 9 Punkte weniger gesammelt.

Moto2-Ergebnis, Valencia (14. November):

1. Raúl Fernández, Kalex, 16 Runden in 25:38,612 min

2. Fabio Di Giannantonio, Kalex, 0,517 sec

3. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,786

4. Celestino Vietti, Kalex, + 2,393

5. Aron Canet, Boscoscuro, 4,978

6. Xavi Vierge, Kalex, 5,091

7. Sam Lowes, Kalex, + 5,415

8. Jorge Navarro, Boscoscuro, + 5,808

9. Marcel Schrötter, Kalex, + 7,941

10. Remy Gardner, Kalex, + 9,112

11. Tetsuta Nagashima, Kalex, + 9,420

12. Thomas Lüthi, Kalex, + 10,355

13. Stefano Manzi, Kalex, + 11,898

14. Marcos Ramirez, Kalex, + 12,088

15. Hafizh Syahrin, NTS, + 12,361

Moto2-Endstand Fahrer-WM (nach 18 Rennen):

1. Gardner 311 Punkte. 2. R. Fernandez 307. 3. Bezzecchi 214. 4. Lowes 190. 5. A. Fernandez 174. 6. Canet 164. 7. Di Giannantonio 161. 8. Ogura 120. 9. Navarro 106. 10. Schrötter 98. 11. Vierge 93. 12. Vietti 89. 13. Roberts 59. 14. Arbolino 41. 15. Beaubier 50. 16. Bendsneyder 46. 17. Ramirez 39. 18. Chantra 37. 19. Manzi 36. 20. Dixon 30. 21. Arenas 28. 22. Lüthi 27. 23. Garzo 16. 24. Corsi 16. 25. Alduguer 13. 26. Bulega 12. 27. Dalla Porta 10. 28. Syahrin 9. 29. Nagashima 5. 30. Lopez 4. 31. Baldassarri 3. 32. Baltus 2.

Marken-WM Endstand:

1. Kalex 450 Punkte. 2. Boscoscuro 199. 3. MV Agusta 19. 4. NTS 11.

Team-WM Endstand

1. Red Bull KTM Ajo 618 Punkte. 2. Elf Marc VDS Racing Team 364. 3. Sky Racing Team VR46 303. 4. Inde Aspar Team 192. 5. Federal Oil Gresini 173. 6. Idemitsu Honda Team Asia 157. 7. Liqui Moly Intact GP 149. 8. Petronas Sprinta Racing 123. 9. Speed Up 119. 10. American Racing 89. 11. Italtrans Racing Team 74. 12. Pertamina Mandalika SAG Team 73. 13. Flexbox HP40, 56. 14. MV Agusta Forward Racing 19. 15. NTS RW Racing GP 11.