Mooney unterstützt Valentino Rossi auch im Autosport

Der italienische Finanz-Dienstleister Mooney finanziert nicht nur die beiden GP-Teams von Valentino Rossi, sondern unterstützt auch die Autokarriere des 42-jährigen Superstars.

Mooney wird der neue Titelsponsor von Valentino Rossis GP-Team, das 2022 an der MotoGP- und Moto2-WM teilnimmt. Das VR46 Racing Team freut sich über die Zusammenarbeit mit Mooney, der ersten Proximity Banking & Payments Company in Italien. «Die Verbindung des Namens Mooney mit einer so prestigeträchtigen Marke dem VR46 Racing Team ist ein Beweis für unsere Absicht, zu den Protagonisten auf dem Gebiet des Zahlungsverkehrs und des Mobility Services zu gehören», stellte Mooney-CEO Emilio Petrone fest. «Speed, Sicherheit, Innovation und die Fähigkeit, uns an die sich ständig ändernden Bedürfnisse der Verbraucher anzupassen, werden von Mooney und VR46 Racing Team geteilt. Dadurch entsteht italienische Spitzenleistung gepaart mit Talent und Technology, wir werden dank des Teams weltweit in Erscheinung treten und in einem sehr aufregenden Sport eine Rolle spielen.»

«Wir sind sehr stolz auf diese Partnership mit dem VR46 Racing Team und sind froh, unser Agreement auf einer internationalen Bühne zum Leben erwecken zu können. Wir planen ein breites Spektrum an innovativen Projekten. Es wird zu einigen Synergie-Effekten zwischen den beiden Firmen kommen, von denen unsere Kunden profitieren werden», meinte Salvatore Borgese, General Manager im Bereich Commercial & Banking Services bei Mooney.

«Ich bin erleichtert, dass wir vor der kommenden Saison eine italienische Firma wie Mooney auf unserer Seite haben», freute sich Teambesitzer Valentino Rossi. «Wir haben einiges gemeinsam, den wir suchen italienische Talente, um unsere Performance konstant verbessern zu können. Mooney wird bei uns deshalb nicht nur als Titelsponsor in der MotoGP und Moto2-WM auftreten, sondern auch unsere VR46 Riders Academy und meine Aktivitäten in meiner ersten Rennsaison im Vierradsport unterstützen.»