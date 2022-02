LIQUI MOLY bleibt bis 2027 Intact GP-Hauptsponsor

Der weltweit bekannte Hersteller hochwertigster Schmierstoffe, Motoröle und Additive verlängert vorzeitig seine Partnerschaft mit dem LIQUI MOLY Intact GP-Team um weitere fünf Jahre!

Schon seit der ersten Stunde des Moto2-Rennstalls aus Memmingen im Jahr 2013 ist LIQUI MOLY mit an Bord. Die Zusammenarbeit geht dieses Jahr bereits in die zehnte Saison. Seit 2020 tritt die Weltmarke als Hauptsponsor des LIQUI MOLY Intact GP-Teams in Erscheinung.

Dieses Bündnis wurde nun zur großen Freude der gesamten Mannschaft von Intact GP ein Jahr vorzeitig um weitere fünf Jahre bis einschließlich 2027 verlängert.

Das erfolgreiche Unternehmen aus Ulm ist als offizieller Ausrüster für die WM-Kategorien Moto2 und Moto3 und als Werbeträger auf den Banden der Grand Prix-Strecken weltweit aus dem Motorradrennsport nicht mehr wegzudenken.

Das Intact GP-Team ist stolz und froh, Teil der LIQUI MOLY-Familie zu sein und nach zwei herausfordernden Jahren in der Corona-Krise auch in Zukunft auf einen starken und verlässlichen Partner zählen zu können.



GÜNTER HIERMAIER, LIQUI MOLY Geschäftsführer:

«Die Kooperation mit Intact GP, die nun ins zehnte Jahr geht, hat uns sehr dabei geholfen, in dieser Zeit unser Geschäft mit Zweiradprodukten international auszubauen. Nicht zuletzt aus diesem Grund war es für uns keine schwierige Entscheidung, vorzeitig eine Vereinbarung über eine weitere, langfristig angelegte Zusammenarbeit einzugehen.»



PETER BAUMANN, LIQUI MOLY Marketingleiter:

«Die Mannschaft von LIQUI MOLY Intact GP ist in den letzten Jahren zu einem festen und nahezu unverzichtbaren Bestandteil der LIQUI MOLY-Familie geworden. Sie sind als verlässliche Markenbotschafter weltweit unterwegs und in den Medien präsent. Das hilft uns in Bezug auf Markenpräsenz und Image sehr; auch unsere weltweiten Vertriebspartner sind sehr happy über diese Kooperation.»



JÜRGEN LINGG, LIQUI MOLY Intact GP Teammanager:

«Das sind sehr erfreuliche Neuigkeiten für unser Team! Die Partnerschaft mit LIQUI MOLY ist einzigartig. Es gibt der ganzen Mannschaft Rückhalt und noch mehr Motivation. Wir schätzen das sehr! Wir werden alles dafür tun, das Vertrauen von LIQUI MOLY mit vollem Einsatz auf der Rennstrecke zurückzugeben!»



STEFAN KECKEISEN, LIQUI MOLY Intact GP-Teamteilhaber:

«Wir dürfen uns glücklich schätzen, unsere Partnerschaft mit LIQUI MOLY um weitere fünf Jahre verlängern zu dürfen. Es macht uns sehr stolz, die Marke LIQUI MOLY international als Markenbotschafter in der Motorrad-Weltmeisterschaft vertreten zu dürfen. Für das Vertrauen möchte ich mich bei Günter Hiermaier, Peter Baumann und dem gesamten LIQUI MOLY Team recht herzlich bedanken. Wir gehen hochmotiviert in die neue Saison und werden alles daran setzen, unsere Ziele in den nächsten Jahren zu erreichen.»