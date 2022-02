Marcel Schrötter (6.): Großes Verbesserungspotenzial

Marcel Schrötter steigerte sich am zweiten offiziellen Testtag der Moto2- und Moto3-Klasse in Portimão um über eine Sekunde. Der Fahrer des Liqui Moly Intact GP Teams lobte besonders die neue Dunlop-Reifenmischung.

Nachdem der starke Wind am Samstag die Piloten beim ersten offiziellen Testtag der Moto2- und Moto3-Klasse in Portimão beeinträchtigt hatte, zeigte sich das 4,592 km lange «Autódromo Internacional do Algarve» am Sonntag von seiner besten Seite. Bei Sonnenschein und wenig Wind unterboten in der Moto2-Kategorie gleich vier Piloten den Streckenrekord, den Raúl Fernández im Vorjahr mit einer Zeit von 1:42,101 min aufgestellt hatte. Zur Erinnerung: Es handelt sich dabei um keinen offiziellen All-Time-Record, weil Testfahrten nicht hineinzählen.

Auch Marcel Schrötter vom Liqui Moly Intact GP Team kam am Sonntag immer besser in Fahrt, der Bayer hielt sich lange Zeit in den Top-5. Am Ende reichte seine Zeit von 1:42,453 min für Gesamtplatz 6. «Es war ein sehr positiver Tag», resümierte der 29-Jährige. «Wir hatten viel zu tun, da wir zum ersten Mal die weichere Reifenmischung getestet haben. Diese hat sehr viel Verbesserungspotenzial, was aber gleichzeitig große Auswirkungen auf das Motorrad hatte.»

Der Bayer, der im Tagesverlauf auch einen Ausrutscher zu verzeichnen hatte, erklärte: «Denn parallel zum neuen Hinterreifen haben wir einige Änderungen am Bike vorgenommen. Dadurch, dass man relativ wenig Streckenzeit hatte, gab es einige Sessions, in denen ich mich deshalb nicht ganz wohl gefühlt habe. Das Positive ist, dass wir trotzdem schnell und immer in Schlagdistanz waren. Zum Schluss konnten wir mit dem weichen Reifen auch noch einmal nachlegen. Zur Spitze fehlt uns noch etwas, einige Jungs haben wirklich sehr starke Zeiten vorgelegt. Aber das Arbeiten mit dem Team macht Spaß, so können wir weitermachen.»

Am Montag haben Schrötter und die anderen Piloten beim dritten und letzten Testtag in Portimão noch einmal die Chance, sich optimal auf den Saisonstart in Katar (4. bis 6. März 2022) vorzubereiten.

Moto2-Test Portimão, Sonntag, 20. Februar:

1. Canet, Kalex, 1:41,892 min

2. Acosta, Kalex, 1:41,929

3. Augusto Fernandez, Kalex, 1:42,003

4. Dixon, Kalex, 1:42,040

5. Roberts, Kalex, 1:42,187

6. Schrötter, Kalex, 1:42,453

7. Aldeguer, Boscoscuro, 1:42,549

8. Ogura, Kalex, 1:42,688

9. Beaubier, Kalex, 1:42,801

10. Arenas, Kalex, 1:42,818

11. Arbolino, Kalex, 1:42,863

12. Chantra, Kalex, 1:42,967

13. Dalla Porta, Kalex, 1:42,992

14. Navarro, Kalex, 1:43,004

15. Salac, Kalex, 1:43,011

16. Vietti, Kalex, 1:43,031

17. Ramirez, MV Agusta, 1:43,033

18. Bendsneyder, Kalex, 1:43,131

19. Alcoba, Kalex, 1:43,256

20. Lowes, Kalex, 1:43,330

21. Baltus, Kalex, 1:43,409

22. Corsi, MV Agusta, 1:43,464

23. Fenati, Boscoscuro, 1:43,581

24. Rodrigo, Kalex, 1:43,659

25. Zaccone, Kalex, 1:43,770

26. Gonzalez, Kalex, 1:43,830

27. Antonelli, Kalex, 1:44,146

28. Kelly, Kalex, 1:44,234

29. v/d Goorbergh, Kalex, 1:44,356

30. Kubo, Kalex, 1:44,481

Moto2-Test Portimão, 19. Februar, kombinierte Zeiten:

1. Dixon, Kalex, 1:43,169 min

2. Canet, Kalex, 1:43,244

3. Augusto Fernandez, Kalex, 1:43,258

4. Acosta, Kalex, 1:43,264

5. Beaubier, Kalex, 1:43,529

6. Ogura, Kalex, 1:43,555

7. Arenas, Kalex, 1:43,581

8. Schrötter, Kalex, 1:43,583

9. Joe Roberts, Kalex, 1:43,620

10. Aldeguer, Boscoscuro, 1:43,655

11. Vietti, Kalex, 1:43,754

12. Navarro, Kalex, 1:43,871

13. Arbolino, Kalex, 1:43,939

14. Bendsneyder, Kalex, 1:44,137

15. Ramirez, MV Agusta, 1:44,236

16. Zaccone, Kalex, 1:44,697

17. Dalla Porta, Kalex, 1:44,722

18. Gonzalez, Kalex, 1:44,746

19. Fenati, Boscoscuro, 1:44,836

20. Salac, Kalex, 1:44,837

21. Alcoba, Kalex, 1:44,896

22. Sam Lowes, Kalex, 1:44,979

23. Baltus, Kalex, 1:45,019

24. Chantra, Kalex, 1:45,034

25. Corsi, MV Agusta, 1:45,057

26. Kelly, Kalex, 1:45,428

27. Kubo, Kalex, 1:45,699

28. Antonelli, Kalex, 1:45,751

29. Zonta v/d Goorbergh, Kalex, 1:45,890

30. Rodrigo, Kalex, 1:46,074