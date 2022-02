IRTA-Test Portimão: Starke Zeiten von Canet & Acosta

Pedro Acosta führte die letzte Sonntags-Session an, die Moto2-Tagesbestzeit blieb beim IRTA-Test in Portimão aber in den Händen von Aron Canet. Intact-Ass Marcel Schrötter war gut dabei.

Kalex-Neuling Aron Canet (Flexbox HP40) übernahm schon am Sonntagvormittag das Kommando und zeigte dann in der zweiten Test-Session des Tages in 1:41,892 min die schnellste Moto2-Zeit, die auf dem 4,592 km langen Berg- und Talkurs im «Autódromo Internacional do Algarve» bisher verzeichnet wurde. Ebenfalls unter der 1:42er-Marke blieb bei Sonnenschein und wenig Wind Rookie Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) in 1:41,995 min.



Zur Erinnerung: Der offizielle All-Time-Lap-Record für die Moto2-Klasse von Raúl Fernandez aus dem Vorjahr steht bei 1:42,101 min. Diese Marke unterboten heute gleich vier Piloten.

Acosta legte in der letzten Session des zweiten Testtages eine 1:41,929 min nach und stand damit auf Platz 1 des Klassements. Im der kombinierten Zeitenliste blieb das 17-jährige Supertalent aber um gerade einmal 0,037 sec hinter Canet zurück.

Einen guten Tag erlebte in Portugal auch Marcel Schrötter (Liqui Moly Intact GP): Der einzige Deutsche im WM-Feld hielt sich über zwei Sessions konstant in den Top-5 und büßte am Ende als Gesamtsechster 0,561 sec auf die Tagesbestzeit ein.

In einem von Kalex dominierten Feld brachte Fermín Aldeguer als Siebter eine Boscoscuro in die Top-10, Marcos Ramirez landete auf der MV Agusta auf Platz 17. Am morgigen Montag steht noch der dritte und letzte IRTA-Testtag vor dem WM-Auftakt 2022 in Katar in zwei Wochen an.

Moto2-Test Portimão, Sonntag, 20. Februar:

1. Canet, Kalex, 1:41,892 min

2. Acosta, Kalex, 1:41,929

3. Augusto Fernandez, Kalex, 1:42,003

4. Dixon, Kalex, 1:42,040

5. Roberts, Kalex, 1:42,187

6. Schrötter, Kalex, 1:42,453

7. Aldeguer, Boscoscuro, 1:42,549

8. Ogura, Kalex, 1:42,688

9. Beaubier, Kalex, 1:42,801

10. Arenas, Kalex, 1:42,818

11. Arbolino, Kalex, 1:42,863

12. Chantra, Kalex, 1:42,967

13. Dalla Porta, Kalex, 1:42,992

14. Navarro, Kalex, 1:43,004

15. Salac, Kalex, 1:43,011

16. Vietti, Kalex, 1:43,031

17. Ramirez, MV Agusta, 1:43,033

18. Bendsneyder, Kalex, 1:43,131

19. Alcoba, Kalex, 1:43,256

20. Lowes, Kalex, 1:43,330

21. Baltus, Kalex, 1:43,409

22. Corsi, MV Agusta, 1:43,464

23. Fenati, Boscoscuro, 1:43,581

24. Rodrigo, Kalex, 1:43,659

25. Zaccone, Kalex, 1:43,770

26. Gonzalez, Kalex, 1:43,830

27. Antonelli, Kalex, 1:44,146

28. Kelly, Kalex, 1:44,234

29. v/d Goorbergh, Kalex, 1:44,356

30. Kubo, Kalex, 1:44,481

Moto2-Test Portimão, 19. Februar, kombinierte Zeiten:

1. Dixon, Kalex, 1:43,169 min

2. Canet, Kalex, 1:43,244

3. Augusto Fernandez, Kalex, 1:43,258

4. Acosta, Kalex, 1:43,264

5. Beaubier, Kalex, 1:43,529

6. Ogura, Kalex, 1:43,555

7. Arenas, Kalex, 1:43,581

8. Schrötter, Kalex, 1:43,583

9. Joe Roberts, Kalex, 1:43,620

10. Aldeguer, Boscoscuro, 1:43,655

11. Vietti, Kalex, 1:43,754

12. Navarro, Kalex, 1:43,871

13. Arbolino, Kalex, 1:43,939

14. Bendsneyder, Kalex, 1:44,137

15. Ramirez, MV Agusta, 1:44,236

16. Zaccone, Kalex, 1:44,697

17. Dalla Porta, Kalex, 1:44,722

18. Gonzalez, Kalex, 1:44,746

19. Fenati, Boscoscuro, 1:44,836

20. Salac, Kalex, 1:44,837

21. Alcoba, Kalex, 1:44,896

22. Sam Lowes, Kalex, 1:44,979

23. Baltus, Kalex, 1:45,019

24. Chantra, Kalex, 1:45,034

25. Corsi, MV Agusta, 1:45,057

26. Kelly, Kalex, 1:45,428

27. Kubo, Kalex, 1:45,699

28. Antonelli, Kalex, 1:45,751

29. Zonta v/d Goorbergh, Kalex, 1:45,890

30. Rodrigo, Kalex, 1:46,074