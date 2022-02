Jake Dixon (1.) bei Aspar: «Wie nach Hause kommen»

Alles neu beim Aspar-Team in 2022. Als offizielle GASGAS-Mannschaft mit Kalex-Bikes und mit Jake Dixon an Board ging es am Samstag beim ersten offiziellen Testtag in Portimão gleich an die Spitze des Feldes.

Der Engländer Jake Dixon hat ein schwieriges Moto2-Jahr 2021 hinter sich. Im Petronas-Team kam er in der vergangenen Saison nicht über WM-Rang 20 hinaus, am Ender standen nur 30 Zähler auf seinem Konto. Mit dem Ausstieg von Petronas aus der Motorrad-WM wechselte Dixon zurück zum Team von Jorge Martinez, wo er bereits 2019 seine Rookie-Saison bestritt.

Am ersten der drei offiziellen Testtage in Portimão am Samstag fuhr der 26-Jährige auf dem 4,592 km langen Kurs an der Algarve zur Moto2-Bestzeit. Nach insgesamt 51 zurückgelegten Runden distanzierte er den Spanier Aron Canet (Kalex) um 0,075 Sekunden. Entsprechend zufrieden sprach er am Abend im Interview.

«Ich versuche momentan an mir zu arbeiten und zu verstehen, wie ich das Beste aus dem Paket herausholen kann. Sehr viele Fahrer haben das gleiche Material von Kalex zur Verfügung und natürlich kannst du sehr viel anpassen, doch beinahe jeder fährt dasselbe Set-Up», stellte der Engländer klar. «Der Fahrer ist der große Unterschied. Bisher habe ich immer versucht, am Motorrad weiterzukommen, aber ich merke, dass ich an mir arbeiten muss. Bereits im Winter habe ich bei allem, was ich gefahren habe, versucht mich anzupassen.»

Dixon weiter: «Ich bin sehr fokussiert und ich kümmere mich nicht um die anderen, es geht nur um das, was bei uns in der Box geschieht. Der Tag war gut und es ist super, in einem der Testtage der Schnellste zu sein, aber wir haben noch sehr viel Arbeit vor uns. Ich bündele all meine Energie für den Saisonstart.»

Der Plan für die kommenden beiden Tage auf der Berg-und-Tal-Bahn in Portugal? «In den nächsten beiden Tagen möchten wir so weitermachen. Es zählt dabei nicht, ob ich Erster oder Zehnter bin. Es ist nur wichtig, dass wir all die Arbeit erledigt haben, um für das erste Rennen startklar zu sein», betonte er sehr zielgerichtet.

Wie ist es für den Kalex-Piloten, zurück zum Team zu kommen, das ihm 2019 den WM-Einstieg ermöglichte? «Zurück zum Aspar-Team zu kommen ist wie nach Hause kommen», freute sich der Moto2-Fahrer. «Zwar ist nur noch unser Elektroniker aus dem Team von 2019 übrig, aber mein Crew-Chief und meine Mechaniker sind wirklich prima. Mir gefällt die Atmosphäre. Im letzten Jahr lief leider einiges falsch und es war sehr angespannt. Für alle Beteiligten war es sehr schwierig. Zurückblickend hat mich die ganze Situation sehr mitgenommen und ich habe daraus sehr viel für die Zukunft gelernt.»

Moto2-Test Portimão, 19. Februar, kombinierte Zeiten:

1. Dixon, Kalex, 1:43,169 min

2. Canet, Kalex, 1:43,244

3. Augusto Fernandez, Kalex, 1:43,258

4. Acosta, Kalex, 1:43,264

5. Beaubier, Kalex, 1:43,529

6. Ogura, Kalex, 1:43,555

7. Arenas, Kalex, 1:43,581

8. Schrötter, Kalex, 1:43,583

9. Joe Roberts, Kalex, 1:43,620

10. Aldeguer, Boscoscuro, 1:43,655

11. Vietti, Kalex, 1:43,754

12. Navarro, Kalex, 1:43,871

13. Arbolino, Kalex, 1:43,939

14. Bendsneyder, Kalex, 1:44,137

15. Ramirez, MV Agusta, 1:44,236

16. Zaccone, Kalex, 1:44,697

17. Dalla Porta, Kalex, 1:44,722

18. Gonzalez, Kalex, 1:44,746

19. Fenati, Boscoscuro, 1:44,836

20. Salac, Kalex, 1:44,837

21. Alcoba, Kalex, 1:44,896

22. Sam Lowes, Kalex, 1:44,979

23. Baltus, Kalex, 1:45,019

24. Chantra, Kalex, 1:45,034

25. Corsi, MV Agusta, 1:45,057

26. Kelly, Kalex, 1:45,428

27. Kubo, Kalex, 1:45,699

28. Antonelli, Kalex, 1:45,751

29. Zonta v/d Goorbergh, Kalex, 1:45,890

30. Rodrigo, Kalex, 1:46,074