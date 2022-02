IRTA-Test Portimão: Aron Canet legt am Sonntag vor

In Portimão läuft der zweite offizielle Testtag für die kleinen WM-Klassen: Neuer Moto2-Spitzenreiter ist Pons-Neuzugang Aron Canet auf Kalex, Marcel Schrötter ist zurück in den Top-5.

Am ersten Tag des IRTA-Tests in Portimão mühten sich die Fahrer noch mit dem Wind ab, am Sonntag waren die Bedingungen im «Autódromo Internacional do Algarve» besser. Das schlug sich auch in den Zeiten nieder: Aron Canet, der für die Saison 2022 von Boscoscuro auf Kalex umstieg, setzte in der ersten Session des Tages in 1:42,554 min die neue Richtzeit.



Zum Vergleich: Die Samstagsbestzeit von Jake Dixon (GASGAS Aspar Team) war eine 1:43,169 min. Der All-Time-Lap-Record für die Moto2-Klasse von Raúl Fernandez steht seit dem Algarve-GP im November 2021 bei 1:42,101 min.

Moto3-Weltmeister Pedro Acosta schob sich bei seinem ersten offiziellen Moto2-Test weiter nach vorne: Der 17-jährige Spanier fuhr auf der Kalex des Red Bull KTM Ajo Teams bereits eine 1:42,813 min. Der Bayer Marcel Schrötter (Liqui Moly Intact GP) landete in 1:43,325 min in der insgesamt vierten Test-Session in Portimão zum bereits dritten Mal in den Top-5 – trotz eines Ausrutschers.

Zwei weitere Test-Einheiten stehen für die Moto2-Fahrer am Sonntag noch an, die heute jeweils vor der Moto3-Klasse dran sind. Auch in der kleinsten Klasse wurde die Samstagsbestzeit von Leopard-Neuzugang Tatsuki Suzuki bereits unterboten. Mit Riccardo Rossi war Sonntagmittag sein Nachfolger in der SIC58 Squadra Corse in 1:48,031 min Schnellster.

Moto2-Test Portimão, Sonntag, Session 1:

1. Canet, Kalex, 1:42,554 min

2. Acosta, Kalex, 1:42,813

3. Augusto Fernandez, Kalex, 1:42,939

4. Dixon, Kalex, 1:43,175

5. Schrötter, Kalex, 1:43,325

6. Arenas, Kalex, 1:43,404

7. Roberts, Kalex, 1:43,409

8. Ramirez, MV Agusta, 1:43,747

9. Arbolino, Kalex, 1:43,815

10. Sam Lowes, Kalex, 1:43,856

11. Navarro, Kalex, 1:43,921

12. Aldeguer, Boscoscuro, 1:43,955

13. Baltus, Kalex, 1:44,037

14. Vietti, Kalex, 1:44,052

15. Bendsneyder, Kalex, 1:44,081

16. Fenati, Boscoscuro, 1:44,277

17. Gonzalez, Kalex, 1:44,305

18. Chantra, Honda, 1:44,337

19. Corsi, MV Agusta, 1:44,341

20. Rodrigo, Kalex, 1:44,376

21. Alcoba, Kalex, 1:44,527

22. Ogura, Kalex, 1:44,614

23. Beaubier, Kalex, 1:44,657

24. v/d Goorbergh, Kalex, 1:44,721

25. Kubo, Kalex, 1:44,883

26. Antonelli, Kalex, 1:45,001

27. Dalla Porta, Kalex, 1:45,019

28. Salac, Kalex, 1:45,112

29. Zaccone, Kalex, 1:45,836

30. Kelly, Kalex, 1:46,456

Moto3-Test Portimão, Sonntag, Session 1:

1. Riccardo Rossi, Honda, 1:48,031 min

2. Ortolá, KTM

3. Migno, Honda

4. Tatay, CFMOTO

5. Guevara, GASGAS

6. Garcia, GASGAS

7. Masia, KTM

8. Sasaki, KTM

9. McPhee, Husqvarna

10. Ogden, Honda